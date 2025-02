Mailza Assis destaca o esporte como meio de inclusão durante corrida de rua do Iapen e Polícia Penal

Luana Lima



A volta do programa Opera Acre é um alívio para a população no interior do Estado e capital que aguardam por procedimentos cirúrgicos. Após uma pausa para planejamento, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), retoma os mutirões de cirurgias, garantindo a redução nas filas de espera para procedimentos essenciais. Um total de 50 cirurgias foram realizadas no Hospital Regional de Brasileia, atendendo municípios da região do Alto Acre. O mutirão começou na sexta-feira feira, 14, e se encerrou neste sábado, 15.

A medida faz parte do esforço do Estado em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), e o impacto é significativo: o número de cirurgias eletivas realizadas cresceu consideravelmente, destacando o Acre como referência nacional. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2022 até dezembro de 2024, mais de 61 mil cirurgias foram realizadas, consolidando o estado como um modelo na expansão cirúrgica pelo SUS.

O paciente Francisco Oliveira da Cunha, 61 anos, morador de Xapuri, não escondeu sua emoção ao relatar a experiência: “Não só para mim, como para os demais, esse programa tem uma grande importância. Antes demorava muito mais e só fazia individual. E agora com o mutirão é atendida em média de 20, 30 pessoas por dia. Primeiro eu fiz um procedimento em Rio Branco, esperei por cinco meses e não deu certo. Como eu moro na colônia, quando foram me chamar, aí eu não fui avisado. Aí eu entrei de novo agora, aqui para Brasileia, e está com a média de 50 dias e já sairei operado hoje, se Deus quiser.”

Fernando Pinheiro de Araújo, 74 anos, morador de Epitaciolândia, falou da sua gratidão: “Rapaz, pra mim essa cirurgia significa muita coisa. Evita da gente ir pra Rio Branco. Realizei uma cirurgia dos olhos em Rio Branco e fica difícil estar longe de casa. Estava com um tempo esperando essa cirurgia e quando recebi a notícia que seria aqui, fiquei muito feliz. Graças a Deus”.

Shirley Nascimento, chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, salientou sobre a retomada do programa: “Voltamos com o programa Opera Acre, que no mês de janeiro estava suspenso para planejamento do ano de 2025. Retornamos este mês nos municípios que foram habilitados anteriormente com força total. Nossa capacidade média mensal de mutirões de cirurgias será de uma média de 500 pacientes”.

A chefe da regulação de cirurgias evidenciou que em Cruzeiro do Sul, as cirurgias estarão sendo realizadas todos os sábados, com cirurgias ginecológicas de alta complexidade, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, realiza cirurgias de segunda a sábado, incluindo ginecológicas, gerais e pediátricas. Já no Hospital-Geral Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro retorna este mês, fazendo cirurgias duas vezes ao mês, incluindo ginecológicas e gerais. Brasileia também retorna com cirurgias duas vezes ao mês, também ginecológicas e gerais. Nesta semana 136 procedimentos foram realizados nos municípios que já retornaram.

O desafio e a alegria dos profissionais de saúde

O cirurgião-geral Yotaro Camargo Suzuki destacou a eficiência do trabalho realizado: “Nos deparamos com a expectativa de poder operar uma quantidade de pacientes aqui no Hospital Regional e, para nossa surpresa, a identificação da quantidade de pacientes programados com a equipe toda revelou que estávamos além daquilo que é a expectativa existente aqui na regional do Alto Acre. Pensávamos operar uma quantidade de pacientes, mas encontramos praticamente a metade deles. Isso mostra que, de repente, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era diminuir significativamente a fila de cirurgia da população”.

O impacto do mutirão para a população

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância do Opera Acre para a saúde pública no Estado: “Este programa é uma demonstração de comprometimento do governo do Estado com a saúde da nossa população. Sabemos da dificuldade de muitos pacientes que precisam de cirurgias e, com o mutirão, estamos oferecendo um atendimento mais rápido e eficiente. A ampliação das cirurgias no interior é um passo importante para garantir que todos tenham o direito à saúde, independentemente de onde moram.”

Com o retorno do Opera Acre e a crescente capacidade de realização de procedimentos, a expectativa é que o Acre continue a avançar na redução das filas de espera e na melhoria dos serviços de saúde, oferecendo um atendimento mais acessível e eficiente para todos os cidadãos.

