Maioria para o retorno à energia nuclear – DW – 04/04/2025

Uma nova pesquisa divulgada sexta -feira pela empresa de marketing Innofact descobriu que 55% de Alemães questionados eram a favor de um retorno a potência nuclear.

A questão da energia nuclear irritou a política alemã há algum tempo e tem sido um ponto de discórdia nas atuais negociações de coalizão em andamento entre o conservador CDU/CSU Bloc da Friedrich Merz e os social -democratas (SPD).

O que a pesquisa disse sobre energia nuclear?

Além dos 55% a favor, 36% disseram que se opuseram a um retorno à energia nuclear e 9% estavam indecisos.

Mais de seis em cada dez homens favoreceram um retorno, enquanto menos da metade das mulheres.

Houve diferenças geográficas, com a idéia mais popular no sul e no leste da Alemanha do que no norte e oeste.

Um total de 22% disse que apenas os reatores fechados mais recentemente devem voltar on -line e 32% disseram que novos reatores devem ser construídos.

A pesquisa encontrou 57% dos entrevistados em favor de investimento contínuo em outras formas de energia renovávelcom apenas 17% oposto e o restante indeciso.

Os pesquisadores, Innofact, com sede em Dusseldorf, questionaram 1.007 alemães em março de 2025 e receberam respostas de indivíduos de 18 a 79 anos. A pesquisa foi publicada no site da Verivox, que oferece informações ao consumidor, principalmente sobre energiapreços telefônicos e de seguro.

O que o novo governo pode fazer?

No momento, a CDU/CSU está analisando “se um retorno ao serviço para os reatores nucleares desativados mais recentemente seria tecnicamente e financeiramente viável, considerando seu estado individual atual”.

O SPD diz que não está interessado em recuperar as usinas nucleares on -line.

Os verdes também se manifestaram contra uma reversão da política. O co-presidente do Party, Franziska Brantner, disse recentemente ao programa de televisão Welt: “Estamos em uma boa faixa, seria melhor para o nosso país e nossos negócios se continuássemos firmemente nesse caminho sem girar a cada duas semanas”.

Esse back-and-north tem uma história, com a coalizão SPD-Green de Gerhard Schröder decidindo eliminar a energia nuclear em 1998, mas o governo CDU/CSU/CSU de Angela Merkel que prolonga consideravelmente sua vida inteira em 2009.

Uma grande inversão de marcha foi iniciada pela própria Merkel, que, em uma jogada surpresa, reverteu a política logo após o início do 2011 Desastre de reator nuclear de fukushima No Japão, acelerando a eliminação.

Depois de ter suas operações estendidas temporariamente pelo governo da coalizão SPD/Green/Green/FDP da Olaf Scholz, as últimas usinas nucleares da Alemanha foram tirado offline no início de 2023.

Editado por Richard Connor