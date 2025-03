Mais de 1.000 pessoas mortas em dois dias de confrontos na Síria, diz o War Monitor | Síria

O casal gay mais famoso de antiguidade …

… Possivelmente eram realmente apenas amigos platônicos próximos. Se Alexandre, o Grande E seu conselheiro próximo e hefestão de guarda -costas de fato compartilhou uma cama é uma questão que divide a opinião entre os historiadores até hoje. O que é indiscutível é que durante a vida de Alexandre-no século IV aC-os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo não eram incomuns. Há também evidências históricas de que Alexandre e Hefestão lutaram juntos nas grandes campanhas do rei macedônio.

Alexandre, o Grande (à esquerda) e Hefestion (à direita), moravam no século IV aC aC Imagem: Imagens do patrimônio/aliança de imagens

Os escritos de historiadores antigos afirmam que Alexander lamentou a morte de seu amigo tão profundamente que ele o declarou postumamente um semideus, não permitia mais festivais em todo o Império, massacraram uma tribo inteira por pura sofrimento e que o médico pessoal de hefhação torturou e morto, mas esses relatos não podem ser historicamente verificados.

Cleopatra e Caesar: Affair de Amor e Aliança Política

O ano é 48 aC uma luta de poder em Egito antigo entre Cleopatra E seu irmão – e marido – Ptolomeu entrou em uma amarga guerra civil. Buscando apoio de RomaCleópatra tenta prender o general local Júlio César, com seu charme e beleza. César toma a isca: Além de uma ligação com a mulher mais bonita e poderosa da antiguidade, ele pode esperar um poder ainda maior, uma vez que uma aliança romana com o Egito permitiria que ele manteria sua posição no Mediterrâneo Oriental.

Com seus exércitos, ele termina a guerra civil no Egito a favor de Cleópatra. A Ptolomeu sofre um acidente fatal conveniente. César continua morando com Cleópatra em Roma, onde seu relacionamento próximo com uma rainha estrangeira causa um rebuliço. Ainda assim, muitos romanos também reconhecem os benefícios políticos do relacionamento – que termina com o assassinato de César em 44 aC. Cleopatra então começa outro caso de amor em Roma, não menos explosivo politicamente, mas essa é outra história.

Heloise e Abelard: amantes deslumbrantes da Idade Média

O século XII: Peter Abelard, 40 anos, é considerado o estudioso mais inteligente de toda a Europa; Heloise, de 18 anos, é a donzela mais bonita de Paris. Abelard quer conquistar a beleza jovem, mas precisa superar seu tio e protetor, a Canon Fulbert. Então ele dá aulas particulares de heloise. Abelard ensina heloise não apenas as artes da ciência, mas também as artes do amor – e Heloise faz um grande progresso que Abelard se gaba com seus outros estudantes. Logo todo Paris sabe disso – e Fulbert é o último a descobrir.

Um caso epistolar: Heloise e o relacionamento de Abelard são famosos por sua extensa correspondência por escrito Imagem: Bildagentur-online/Sunny Celeste/Picture Alliance

Quando a raiva de Fulbert desaparece, ele e Abelard negociam um acordo: um casamento imediato com Heloise. O casamento deve permanecer em segredo, pois o papel do marido danificaria a reputação de Abelard como uma estrela entre os estudiosos da Idade Média, como Heloise também a vê. Quando Fulbert volta à sua palavra e torna seu casamento público, um Abelard exasperado envia Heloise a um convento. Fulbert está mais uma vez furioso, vendo isso como uma tentativa de Abelard de fugir das obrigações do casamento. Ele tem o professor pecaminoso castrou. Abelard foge para uma abadia e se torna um monge; Heloise fica com pouca escolha a não ser uma freira. Embora separados por distância e votos religiosos, os dois permanecem intimamente ligados pelo resto de suas vidas.

Anne Boleyn e Henry VIII: Amor no bloco de corte

1527: O rei Henrique VIII da Inglaterra é casado com Catarina de Aragão. Mas ela ainda não suporta Henry um filho-e o rei agora encontra sua jovem senhora de Anne Boleyn muito mais atraente. Ele a levou com cartas de amor ardente, mas Anne deixa claro para ele que ela não fará sexo antes do casamento. Henry está tão obcecado por ela que ele renuncia ao Igreja Católica Romana Então ele pode se divorciar de Catherine e se casar com Anne. Mas esse casamento também deixa de produzir um herdeiro masculino ao trono. O casal fica afastado e Henry é informado de que Anne está tendo um caso. Ele tem sua ex -amante presa na Torre de Londres.

Fora com a cabeça dela! Anne Boleyn foi a primeira das seis esposas de Henrique VIII a ser decapitada Imagem: Akg-Images/Picture Alliance

Ela é considerada culpada de alta traição e executada na manhã de 19 de maio de 1536. milhares de relógios, enquanto o carrasco decapita Anne Boleyn com uma espada. Henry não está entre os espectadores. Ele se casa mais quatro vezes – e também tem sua quinta esposa decapitada por adultério.

Shah Jahan e Mumtaz Mahal: um amor monumental

Foi amor à primeira vista em 1607, quando o príncipe Khurram de 15 anos, mais tarde se tornará o grande magnata da Índia, Shah Jahan, e Arjumand Banu Begum, de 14 anos, se encontram. Cinco anos depois, eles são casados. A partir de então, Arjumand é chamado de “Mumtaz Mahal” – a jóia do palácio – e é a esposa favorita de Shah Jahan. Ela o acompanha em todas as suas viagens e os leva a 14 filhos. Após o nascimento de seu último filho, ela começa a sangrar até a morte. No seu leito de morte.

Um monumento ao amor: o Taj Mahal é uma das novas sete maravilhas do mundo Imagem: Alex Anton/Zoon/Picture Alliance

O viúvo, cuja barba fica branca durante a noite, tem um mausoléu construído em Agra, na Índia – era o edifício mais perfeito da história humana. Até hoje, o Taj Mahal brilha no mármore branco mais brilhante.

Gertrude Stein e Alice B. Toklas: Power casal do bohème parisiense

O crème de la crème da vanguarda parisiense se reúne no salão do judeu americano Gertude Stein. Stein tem dinheiro e é um autor e colecionador de arte com um nariz aguçado para as tendências. Nas paredes de seu salão pendurar imagens por pintores como GauguinAssim, Picasso e Delacroix, que também são convidados frequentes, junto com escritores como Ernest Hemingway e TS Eliot. Uma mulher, o grande amor de Gertrude, trabalha no fundo: a escritora Alice B. Toklas.

Gertrude Stein (à esquerda), Alice B. Toklas (à direita) e seu cachorro, cesta (centro) Imagem: Everett Collection/CPL Archives/Picture Alliance

As duas mulheres se apaixonaram em 1907. Mas Alice não é apenas o amante de Gertrude, ela também é sua cozinheira, secretária, musa, editora e crítica – e vivem juntos por quase 40 anos até a morte de Gertrude em 1946. Alice a sobreviverá por 21 anos. Ela está enterrada ao lado de Gertrude em Paris, seu nome inscrito em cartas de ouro na parte de trás da lápide de Stein.

Bonnie e Clyde: amantes da fora da lei

Bonnie Parker (1910-1934) e Clyde Barrow (1909-1934) se encontram no Texas em 1930. Ambos cresceram na pobreza e compartilham um sonho de uma vida melhor. Clyde já estava cometendo crimes, e seu romance é interrompido quando ele é condenado a dois anos de prisão. Mas Bonnie espera por ele e, quando Clyde é liberado, eles se juntam às forças em roubos de lojas, postos de gasolina e bancos em vários estados, sempre apenas conseguindo fugir da prisão.

O casal que mata juntos: Infamous Outlaws Bonnie Parker (à direita) e Clyde Barrow Imagem: United Archives/Picture Alliance

Os jornais impressam fotos dos dois periquitos posando com armas e são celebrados como anti-heróis rebeldes na América da era da Depressão. Mas a simpatia do público diminui quando o casal começa a matar pessoas. Sua história de amor chega a um fim violento e terrível quando são atraídos para uma armadilha em 1934. Por dezesseis segundos, a polícia dispara contra o carro e Bonnie e Clyde morrem, cheios de dezenas de balas.

Maria Callas e Aristóteles Onassis: a (auto) destruição de uma diva

Maria Callas está no auge de sua carreira como estrela da ópera e ainda é casada quando encontra Aristóteles Onassis, um rico magnata de transporte que também é casado. Os dois se encontram em um partido glamouroso da High Society no iate de luxo de Onassis e iniciam um relacionamento apaixonado. Onassis luta Callas com presentes caros e ela é louca por ele. Ambos os casamentos terminam em divórcio.

A relação tempestuosa entre Maria Callas e Aristóteles Onassis durou sete anos Imagem: Ipol Monique Valentin/DPA/Picture Alliance

Callas espera se casar com Onassis, mas ele não tem pressa de dar o nó com ela. O relacionamento deles se torna cada vez mais tóxico. Ela se apresenta apenas quando ele quer que ela faça. Sua obsessão por ele afeta sua voz; Ela se torna irregular e flops em shows. Ao destruir sua carreira na ópera, ela se apega a ele – e ele se distancia cada vez mais. Quando ele conhece a viúva presidencial Jacqueline Kennedy E se casa com ela, Callas só pode olhar impotente. Embora Onassis e Callas ainda se encontrem de tempos em tempos, o relacionamento deles é tão arruinado quanto a voz de Maria Callas.

Gudrun Ensslin e Andreas Baader: Até a morte nos separa

Gudrun Ensslin e Andreas Baader Encontre -se em 1967 durante protestos estudantis em Berlim. Ambos são ativos na “oposição extra-parlamentar”-um grupo que não se sente representado pelas partes no Bundestag e deixa isso claro por meio de atos de sabotagem de motivação politicamente. Em 1968, Baader e Ensslin comprometem seus primeiros crimes juntos: dois ataques em lojas de departamento.

Andreas Baader e Gudrun Ensslin compartilham um momento de concurso durante o julgamento de 1968 para um ataque criminoso em uma loja de departamentos Imagem: AP/Picture Alliance

Juntamente com Ulrike Meinhof, eles se tornam as cabeças do Grupo Baader-Meinhofque foram responsáveis ​​pelos primeiros ataques terroristas pelo Facção do Exército Vermelho (RAF), que abalou a Alemanha ao núcleo na década de 1970. Baader e Ensslin são presos em 1972, seguidos por um longo julgamento, cobertos extensivamente na mídia. Em outubro de 1977, ambos são encontrados mortos em suas células. As circunstâncias de suas mortes permanecem incertas até hoje.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.