Masculinidade adolescente em crise – DW – 04/04/2025

Este artigo contém spoilers para a série Netflix “Adolescence”.

Uma cama de exame aguarda Jamie Miller na delegacia.

“Jamie, você quer pular na cama para mim? Eu só vou tomar um pouco de sangue se estiver tudo bem”, diz a enfermeira Erica. “Hum, eu realmente não gosto de agulhas”, o garoto gagueja.

Jamie tem apenas 13 anos, ainda é criança. Seu pai tenta protegê -lo: “Ele não é bom com agulhas, amor”.

O pai de Jamie ainda não está ciente de que seu filho pode ter medo de agulhas, mas não de facas. Menos de 24 horas antes, Jamie matou sua colega de classe Katie Leonard em um estacionamento com sete facadas.

A cena é do primeiro episódio de “Adolescência”, o britânico recorde Netflix Minissérie que atingiu 66 milhões de visualizações nos primeiros 10 dias após o seu lançamento. Foi até discutido no Parlamento Britânico.

A prisão de Jamie na ‘adolescência’ pega a família completamente de surpresa Imagem: Netflix/DPA/AP/Picture Alliance

Qualquer menino pode ser Jamie

Os quatro episódios foram filmados de uma só vez, sem cortes, dando aos espectadores a sensação de que estão ali quando Jamie se enganta de pijama em sua prisão, quando chora de lágrimas de medo sob custódia da polícia ou quando faz uma birra durante um exame psicológico.

Jamie é culpado. Isso foi revelado no final do primeiro episódio, quando os investigadores mostram Jamie e seu pai CCTV-Footage of the Boy esfaqueando Katie por trás. A minissérie não pergunta se ele fez isso, mas por quê.

Pistas podem ser encontradas nas batalhas internas do adolescente: a constante pressão social para ser masculinoa insegurança de não ser atraente o suficiente e o desejo de validação feminina o levaram a radicalizar.

Qualquer garoto pode ser Jamie hoje. Depois da escola, ele não foi a lugares desonestos em Dubious Company; Ele foi para a segurança do quarto, fechou a porta e sentou -se no computador até tarde da noite. O que ele poderia ter encontrado lá?

Jamie (Owen Cooper) e seu pai (Stephen Graham) são aconselhados por um advogado (Mark Stanley) Imagem: Netflix/DPA/AP/Picture Alliance

O ódio e a misoginia

A série refere -se a uma subcultura on -line que Jamie encontrou: incels, abreviação de “celibatário involuntário”, são homens heterossexuais que culpam as mulheres por não conseguirem encontrar um parceiro sexual ou romântico. Eles costumam expressar sua frustração com comentários misóginos, degradantes e desumanos para as mulheres.

A comunidade incel faz parte da “manosfera” – um solto rede de fóruns on-line anti-feministas, livros, criadores de conteúdo e blogs para auto-otimização masculina. Eles pretendem ensinar meninos e homens a serem fortes, bem -sucedidos e fisicamente adequados, a fim de serem desejados pelas mulheres.

Andrew Tate e seu irmão Tristan (à esquerda) são as figuras mais proeminentes da chamada Manofera Imagem: Alexandru Dobre/AP/Picture Alliance

Mas eles também promovem misoginia e fantasias violentas, além de conselhos sobre como manipular as mulheres. O representante mais proeminente desta subcultura é o auto-proclamado misógino Andrew Tateque foi acusado de estupro e tráfico de pessoas na Romênia.

“Adolescência” sugere que Jamie não apenas conhece essa subcultura; Faz parte da cultura geral compartilhada pela juventude de hoje. Todas as crianças da série conhecem o significado de certos emojis, como a “Red Pill”, que empresta do filme de ficção científica “The Matrix” (1999) e refere-se a grupos masculinos misóginos despertando para a “verdade” por trás da dinâmica de gênero.

O filho do detetive Bascombe, Adam (Amari Bacchus, à esquerda) explica o significado de emojis para seu pai (Ashley Walters, à direita). Imagem: Netflix/DPA/AP/Picture Alliance

Scaremongerente ou perigo real?

“Muito do que vejo nos incels no discurso convencional é o pânico moral”, diz Shane Satterley, que pesquisa violência masculina na Universidade Griffith em Brisbane, Austrália.

Segundo Satterley, a subcultura não é principalmente misógina, mas odiada e suicida. Misoginiaele diz, é apenas uma interpretação “superficial” desse fenômeno.

Sob sua superfície está isoladamente, a falta de modelos masculinos, a falta de pai e a falta de sexo, explica Satterley. Além disso, a sociedade retirou gradualmente os “espaços masculinos” dos homens, e é por isso que agora estão reivindicando espaços exclusivos para homens na internet.

Shane Satterley pesquisa violência masculina na Universidade Griffith na Austrália Imagem: Privat

Esses jovens sexualmente frustrados não são perigosos para os outros, mas principalmente por si mesmos, segundo Satterley. Um estudo do governo britânico descobriu que os incels geralmente sofrem de depressão e Pensamentos suicidase, portanto, exigem ajuda em vez de estigmatização. Significativamente, as taxas de suicídio entre os homens têm aumentado nas últimas décadas. Somente nos EUA, houve um aumento de 37% desde 2000.

Satterley acredita que, para os jovens que estão lutando com sua identidade, a manosfera é útil e não prejudicial.

“A manosfera não é perigosa, o oposto”, diz ele.

Mas Lisa Sugiura, professora de crimes cibernéticos e gênero na Universidade de Portsmouth, Reino Unido, discorda.

“Uma em cada três mulheres experimentará violência sexual pelo menos uma vez na vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso não acontece apenas isoladamente”, diz ela.

Homens jogando vítima

Em um fórum da Incel, os homens discutem por que acham o estupro “ético”.

“O estupro é apenas o direito de sexo da Incels que somos negados”, lê um post.

Você não precisa rolar longe para encontrar esse tipo de conteúdo, nem efetuar login com uma conta. Está na página de destino do fórum, disponível publicamente.

“Não é como se você tivesse que ir à rede escura para encontrar esse conteúdo. Você pode encontrá -lo em todos os lugares, não apenas nos fóruns da Incel, mas também no Tiktok e no Instagram”, diz Sugiura.

Lisa Sugiura é professora de crimes cibernéticos e gênero na Universidade de Portsmouth Imagem: Privat

A idéia de que os homens têm o direito de sexo que as mulheres os negam é uma visão generalizada na manosfera. A questão é se os homens que mantêm essa visão devem ser sinceros porque estão sexualmente frustrados e ansiosos pela validação feminina.

A misoginia está bem, se é “apenas” um sintoma superficial da masculinidade em crise? De acordo com um Estudo do King’s College Londonum em cada quatro homens entre 16 e 29 acredita que é mais difícil ser um homem do que uma mulher hoje.

“A manosfera é tudo sobre a retórica da vítima, que são homens que são abusados ​​em nossas sociedades nas mãos das mulheres e que precisam revidar por sua sobrevivência”, explica Sugiura. Mas jogar vítima é problemático quando é usado para justificar o ódio contra as mulheres.

Quando o psicólogo Briony Ariston (Erin Doherty) questiona Jamie sobre seus pontos de vista sobre as mulheres, ele explode de raiva. Imagem: Netflix/DPA/AP/Picture Alliance

A misoginia é um problema institucional

A comunidade de incel e a manosfera são apenas uma peça de um quebra -cabeça misógino maior, diz Sugiura. Os problemas reais estão mais profundos. Além da desilusão de jovens e de seus Problemas de saúde mentalhá também uma profunda desconfiança entre os sexos.

Uma pesquisa recente do Instituto de Pollings Whitestone Insight constatou que 62% das mulheres entre 18 e 24 anos têm medo da maioria dos jovens.

Simplesmente proibindo mídia social Para os jovens, como sugerido pelo roteirista da “adolescência”, Jack Thorne (e já promulgado na Austrália), não seria uma solução sustentável, acredita Sugiura. Em vez disso, é necessária uma mudança institucional e cultural integral.

“Jamie tem apenas 13 anos. Antes de investigarmos a Incels, precisamos discutir as pressões da sociedade sobre sexo heteronormativo e expectativas de popularidade e sucesso de gênero. Se não tivéssemos esses tipos de expectativas que são empurradas em nossos filhos desde tenra idade, então esses grupos na manosphere não poderiam capitalizá -los”, diz a sugiura.

Segundo seus criadores, “adolescência” é um alerta. Falando à BBC, Thorne disse: “É algo que as pessoas precisam estar falando, espero que seja isso que o drama possa fazer”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.