Mídia brasileira mente ao afirmar que empresas americanas perderam liminar contra Alexandre de Moraes, veja à mais

Mais de 1.000 músicos, incluindo Kate Bush, Cat Stevens e Annie Lennox, lançaram um álbum silencioso em protesto contra as mudanças propostas nas leis de direitos autorais britânicas em torno de Inteligência Artificial (AI)que eles alertaram poderia levar a roubo de música legalizado.

O álbum, intitulado é o que queremos, foi lançado na terça -feira e apresenta gravações de estúdios vazios e espaços de desempenho, à medida que a reação contra o plano cresce no Reino Unido.

As alterações propostas permitiriam que os desenvolvedores de IA treinem seus modelos em qualquer material ao qual tenham acesso legal e exigiriam que os criadores optem proativamente para impedir que seu trabalho fosse usado.

Os críticos, incluindo os artistas que participam do álbum silencioso, dizem que reverteria o princípio da lei de direitos autorais, que concede ao controle exclusivo aos criadores sobre seu trabalho.

O surgimento da IA ​​representou uma ameaça à indústria criativa, incluindo música, levantando questões legais e éticas em uma nova plataforma tecnológica que poderia produzir sua própria produção sem pagar criadores de conteúdo original.

Bush e outros escritores e músicos denunciaram as propostas da lei do Reino Unido como uma “oferta por atacado” para o Vale do Silício em uma carta ao jornal Times.

Ed Newton-Rex, organizador do projeto, disse que os músicos estavam “unidos em sua condenação completa a esse plano de mau pensamento”.

Em uma jogada muito rara, os jornais do Reino Unido também destacaram suas preocupações, lançando uma campanha com anúncios de destaque na frente de quase todos os diários nacionais, com um editorial interno dos editores dos jornais.

Uma consulta pública sobre as mudanças legais será fechada mais tarde na terça -feira.

O primeiro -ministro britânico Keir Starmer quer se tornar uma superpotência no Indústria de IA. Respondendo ao álbum, um porta -voz do governo disse que o atual regime de direitos autorais e IA estava impedindo as indústrias criativas de “perceber todo o seu potencial”.