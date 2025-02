Merz diz que Netanyahu poderá visitar a Alemanha, apesar do mandado da ICC | Notícias de conflito de Israel-Palestina

Os quentes e os autoritários estão “sufocando” os direitos humanos em todo o mundo, alertou o chefe das Nações Unidas.

Falando no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra na segunda -feira, Secretário-Geral Antonio Guterres retratava um mundo onde os direitos humanos estavam “nas cordas e sendo atingidos com força”.

Destacando os efeitos devastadores dos conflitos, inclusive no Oriente Médio, Ucrânia e Congo, Guterres observou abusos ligados à economia, tecnologia, mudança climática, migração e gênero.

Guterres chamou um “sistema financeiro global moralmente falido” que favorece os lucros sobre as proteções do planeta. Ele também falou daqueles que poderiam explorar a inteligência artificial para prejudicar as pessoas e líderes que procuram demonizar migrantes ou restringir os direitos das mulheres.

Falando no terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, Guterres disse que a comunidade internacional “não precisa poupar esforço para acabar com esse conflito e alcançar uma paz justa e duradoura”.

O Gaza cessar -fogo é “precário” e o mundo “deve evitar a todo custo uma retomada de hostilidades”, continuou ele. “Gravemente preocupado” com a crescente violência na Cisjordânia ocupada, ele observou a violência cometida por colonos israelenses e pede anexação, que ele descreveu como desenvolvimentos alarmantes.

Ele também condenou Aparadores de direitos humanos horríveis Na República Democrática do Congo, onde os rebeldes M23 apoiados por Ruanda lutaram para assumir o controle sobre as cidades no leste do país nas últimas semanas.

Os comentários vieram à frente de um debate crítico da ONU, à medida que os Estados Unidos e a Ucrânia pressionam as resoluções concorrentes em relação aos esforços para terminar a guerra, desencadeada pela invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Seus comentários vieram à frente de um debate crítico da ONU mais tarde na segunda -feira em Nova York, pois os Estados Unidos buscam o apoio da Assembléia Geral para uma resolução prensando a Rússia a retirar suas forças da Ucrânia e interromper a guerra.

O esforço enfrenta oposição na forma de um texto rival proposto pela Ucrânia e seus aliados europeus, que ecoa a longa demanda da ONU pela Rússia para encerrar as hostilidades.

A proposta dos EUA não faz referência à agressão russa. O presidente Donald Trump acusou Kyiv de ser responsável pela invasão e pela guerra subsequente.

Washington deixou seu assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU vazio na segunda -feira, de acordo com a decisão de Trump de se desengatar do corpo, que é a única organização intergovernamental projetada para proteger os direitos humanos.