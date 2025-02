Milei enfrenta ameaça de impeachment sobre o Crypto Post – DW – 16/02/2025

Pânico varreu Bukavu no República Democrática do Congo no sábado, depois que os rebeldes do M23 entraram na cidade em Kivu do Sul província

As pessoas foram vistas fugindo de manhã, o programa mundial de alimentos disse que um de seus armazéns foi saqueado e os presos da prisão principal da cidade foram libertados.

Mais tarde, as ruas ficaram quietas à medida que os moradores se preparam para o que está por vir.

O auto-proclamado governador de Bukavu, Pierre Bahizi, pediu calma.

“Não devemos deixar a energia na rua”, disse ele no sábado.

As ruas de Bukavu ficaram quietas no sábado Imagem: janeiro Barhahiga/AP/Picture Alliance

O governo congolês e os observadores internacionais há muito acusam Ruanda vizinha de apoiar os rebeldes da M23. Ruanda nega isso.

“Estamos pedindo uma coisa e não podemos aceitar mais nada: a retirada das tropas de Ruanda do território congolês”, primeiro ministro congolês Judith Suminwa disse à agência de notícias da Reuters no sábado.

“Somos um país independente e devemos proteger a integridade de nosso território”.

Guterres alerta contra a escalada

O conflito no leste do Congo foi um grande tópico de discussão no Cúpula da União Africana na Etiópia no sábado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse à cúpula que a escalada deve ser evitada a todo custo e sem solução militar.

“Os combates que estão furiosos no Kivu do Sul – como resultado da continuação da ofensiva do M23 – ameaçam empurrar toda a região sobre o precipício”, disse Guterres sem mencionar Ruanda.

Ele pediu “Diplomacia e diálogo”.

“E a soberania e a integridade territorial da RDC devem ser respeitadas”, acrescentou Guterres.

Editado por: Wesley Dockery