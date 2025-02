Milhares de marque o Dia do Estado da Sérvia com protesto anticorrupção | Notícias de protestos

Milhares de sérvios bloquearam a avenida principal da cidade central Kragujevac, a mais recente de uma série de protestos liderados por estudantes sobre O colapso mortal de novembro passado de um telhado da estação de trem.

A crescente pressão aplicada pelo movimento liderado por estudantes da universidade já forçou a renúncia de vários funcionários de alto escalãoincluindo o primeiro -ministro Milos Vucevic, no final de janeiro.

Multidões se reuniram no centro da cidade no início do feriado de estado da Sérvia, pedindo maior responsabilidade do governo e reformas.

Os manifestantes encheram as ruas até a tarde no sábado, agitando bandeiras marcadas com impressões de mão sangrentas – o logotipo dos protestos.

O bloqueio de Kragujevac é a terceira manifestação da cidade de um dia após Belgrado e Novi Sad há algumas semanas.

O colapso do telhado da estação em Novi Sad em novembro do ano passado, que matou 15 pessoas, seguiu extensas reformas até o prédio na cidade do norte.

As mortes alimentaram a raiva de longa data por corrupção e demandas de prestação de contas.

Às 10:52 GMT, a hora da tragédia, os manifestantes observaram 15 minutos de silêncio para homenagear as vítimas.

O bloqueio foi planejado para a meia -noite da última noite, marcando o aniversário da promulgação da Constituição sérvia em 1835, tornando -o um dos mais progressistas da Europa na época.

O presidente Aleksandar Vucic, em uma manifestação na cidade de Sremska Mitrovica, ao norte de Sremska, disse a milhares de apoiadores que o país estava sendo atacado do lado de fora, “ajudado por muitos por dentro que manipulam nossos filhos”.

Ele pediu aos manifestantes que se envolvessem em diálogo e a ouvi -lo.

“Declare a vitória, você teve todas as suas demandas atendidas, retornando aos seus bancos”, disse ele.

O governo já tentou atender às demandas dos alunos em uma tentativa de reprimir os protestos de meses.

Os alunos em Kragujevac, no entanto, continuam a exigir uma maior transparência.

Antes da manifestação, centenas de estudantes de Novi Sad, Belgrado e da cidade de Nis, de quatro dias, convergiram na noite de sexta-feira à noite no centro de Kragujevac.