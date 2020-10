Moradores do Calafate declaram apoio à Bocalom e Marfisa durante evento

Moradores, comerciantes e populares do Calafate tiveram um dia bastante agitado na quinta-feira, 29. Isso porque foi realizada pelos candidatos à Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão uma caminhada pelo período da manhã e uma carreata durante a tarde, recebendo centenas de declarações de apoio. Acompanhados do senador Sérgio Petecão (PSD) e militância, eles dialogaram com a população.

Cada vez mais as ideias elaboradas pelos postulantes ao Executivo para os próximos quatro anos ganha adeptos. É o caso da empresária Rosenilda Andrade, dona de um açougue. Ela afirmou que estudou detalhadamente as propostas de todos os concorrentes e concluiu que as de Bocalom são as melhores. “Vou votar nele porque é o melhor que tem e está acompanhado de uma vice que veio de família humilde e conhece bem a realidade do nosso povo. Representa mudança concreta”.



O prefeiturável salientou que, conforme a campanha avança, o apoio popular cresce e é transmitido para ele por meio de abraços, palavras de incentivo entre outros muitos gestos. “É possível ver a recepção das pessoas na carreata, na passeata e nas visitas. O que vemos é o povo aplaudindo, batendo no peito e fazendo, com as mãos, o número 11. Não tenho dúvida que é sucesso total”, afirmou Bocalom.

Churrasqueiro em um empreendimento do bairro, Ivo Castro declarou que acredita na honestidade e força de vontade dos candidatos de transformarem a cidade para melhorar a vida das pessoas. “Além de ter bons projetos, Bocalom é um cara muito popular. Na última eleição foi o mais bem votado e por causa de coeficiente eleitoral não assumiu na Câmara Federal. A Marfisa é gente como todos nós, simples e humilde. Eles são o par perfeito para mudar de forma verdadeira”.

Marifsa Galvão destacou que a confiança das pessoas é essencial para manter a vontade de trabalhar em prol da população. “A população de Rio Branco já estava há muito tempo carente de um prefeito que cuide realmente das pessoas com o coração. Quem cuida com amor, carinho, sendo transparente e honesto faz uma excelente gestão, e acredito que as pessoas estão sentindo que em Bocalom é possível confiar, e vamos confirmar no dia 15 de novembro: 11 na cabeça”, disse Marfisa.