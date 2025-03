Mulheres da Ucrânia Ligam guerra contra a Rússia como mães, ganha -pão e soldados | Notícias

O Associação de Futebol Alemão (DFB) anunciou a aposentadoria de Almuth Schult na segunda -feira. O jogador de 34 anos está sem clube desde que deixou a cidade de Kansas City na Liga Nacional de Futebol Feminina (NWSL) em dezembro do ano passado. Ela está esperando seu quarto filho em outubro.

“Sempre ficou claro para mim que eu estaria disponível para a equipe nacional, desde que minha carreira esportiva competitiva durasse. Sempre me encheu de orgulho para representar meu país e ouvir o hino”, disse Schult: “Uma carreira é marcada por altos e baixos, e estou feliz com cada um deles. Eles me moldaram e me tocaram”.

Depois Voltando ao esporte competitivo após o nascimento de seus gêmeos em 2020E, fazendo a equipe da Alemanha para os Euros jogados em 2022, Schult teve um terceiro filho em 2023 e perdeu a Copa do Mundo. Ela esperava voltar para o lado nacional, mas perdeu o lugar para Merle Frohms. O técnico da Alemanha, Christian Wück, confirmou que havia conversado com Schult em novembro de 2024, mas anunciou em março deste ano que Ann-Katrin Berger seria o número um da Alemanha para o Euro 2025 neste verão.

Um personagem e um vencedor

Após passagens bem -sucedidas em Magdeburg e Bad Neuenahr, Schult assinou contrato para Wolfsburg em 2013. Ela passou nove anos no clube, vencendo o Liga dos Campeões Um ano após sua chegada, também seis títulos da liga e oito copos domésticos.

Schult fazia parte da equipe da Copa do Mundo de 2011 da Alemanha, antes de fazer sua estréia em 2012. Ela era membro da equipe vencedora de 2013 do Euro e também esteve na equipe da Copa do Mundo de 2015 no Canadá. Ela substituiu Nadine Angerer no final de 2015 e um ano depois foi um Vencedor da medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 no Brasil. Seu 66º e último limite para a Alemanha vieram em novembro de 2022, fazendo história como o Primeiro goleiro da Alemanha a voltar após o parto.

“Eu valorizo ​​Almuth há anos como uma personalidade forte que sempre se colocou a serviço da equipe dentro e fora do campo. Ela estabeleceu padrões como goleiro e como pessoa, sempre de olho no desenvolvimento do futebol feminino como um todo”, disse a diretora esportiva da DFB, Nia Künzer, acrescentando que sentiu que Schult Bravery havia ajudado as outras mulheres.

“A família sempre foi minha primeira prioridade. Foi a minha vida inteira. Aprendi com meus pais que essa é a coisa mais importante do mundo”. Schult disse ao DW em 2023.

Schult, que também é co-fundador da iniciativa ‘futebol pode fazer mais’, que campanha por mais igualdade de gênero, tem sido um pioneiro para mulheres que querem ter um filho durante suas carreiras. Sua abordagem mudou o processo para a próxima geração, principalmente na Alemanha.

Schult deve ser despedida antes da partida da Liga das Nações Domésticas contra a Escócia em 8 de abril em Wolfsburg. E ela estará no Euro 2025 neste verão, mas como especialista em TV, em vez de um guardião entre as varas.

Editado por: Matt Pearson