Chido, 14 de dezembro de 2024 em Mayotte, deixou 40 mortos e 41 desaparecidos. Garance, 28 de fevereiro na reunião, matou cinco pessoas. Em dois meses e meio, os dois departamentos franceses localizados no sudoeste do Oceano Índico foram atravessados ​​e machucados por ciclones tropicais. Com 40 % do habitat precário, o arquipélago de Mahoraiis foi em grande parte raspado. Sujeito a ventos de até 234 km/h e “Chuvas excepcionais” De acordo com Météo France, a reunião experimentou um “Cataclismo”. E Palavra usada por muitos moradores da ilha, assustada com o que eles experimentaram ou por imagens do caos transmitidas em redes sociais.

Os ventos rasgaram milhares de telhados, quebrados de árvores, desfigurados com muitos locais. O dilúvio e a lama destruíram estradas, inundaram centenas de casas, varreram carros para o oceano. Evocando o dano e “A angústia daqueles que perderam tudo”o ministro do exterior, Manuel Valls, em uma visita, nos dias 6 e 7 de março na reunião, estima que “O hexágono não está suficientemente ciente do que aconteceu”. O número três do governo de Bayrou anunciou, em um contexto de restrições orçamentárias, o estabelecimento de um fundo de socorro excepcional de 200 milhões de euros para as autoridades locais da ilha para servir “A reconstrução de instalações públicas”.

