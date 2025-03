NFL Roundup: Bills Dou a Allen relatou uma extensão de US $ 330 milhões como o Steelers Trade for DK Metcalf | NFL

Associated Press



O MVP da NFL Josh Allen foi recompensado no domingo com uma extensão de contrato no valor de US $ 330 milhões, com US $ 250 milhões garantidos, o que o torna entre os jogadores mais bem pagos da liga.

O Buffalo Bills anunciou o contrato, enquanto duas pessoas com conhecimento do acordo revelaram o valor do contrato para a Associated Press. O New Deal acrescenta dois anos ao contrato de Allen e bloqueia o jogador de 28 anos na temporada de 2030.

A extensão vem depois que Allen se tornou o terceiro jogador do Bills a ser nomeado MVP da NFL, e o primeiro desde que Thurman Thomas fez isso na temporada de 1991. O novo acordo eclipsa o contrato anterior de Allen, um contrato de seis anos de US $ 258 milhões que assinou com Buffalo em agosto de 2021.

Allen se estabeleceu como um dos quarterbacks de elite da liga e reescreveu quase todos os que passam e pontuação de uma temporada em sua posição. Ao fazer isso, ele superou perguntas sobre sua crueza e precisão quando Buffalo o selecionou com a escolha nº 7 no draft de 2018 em Wyoming.

Tão importante quanto Allen solidificou o que havia sido uma posição instável em Buffalo desde que Jim Kelly se aposentou após a temporada de 1996. Os Bills sob Allen conquistaram cinco títulos consecutivos da AFC East e estão em uma corrida de seis anos nos playoffs. A única coisa que falta para Allen é uma aparência do Super Bowl. Os Bills chegaram ao jogo do campeonato da AFC em 2020 e na temporada passada apenas para perder as duas vezes para Kansas City.

Também se espera que o novo contrato forneça a economia necessária para Buffalo, sob a tampa salarial que entra no novo ano comercial da liga, que abre na quarta-feira. As contas foram projetadas para estar perto do limite do limite depois de liberar o rusher veterano Von Miller no início do dia. E o acordo segue a GM Brandon Beane passando as últimas semanas bloqueando o jovem núcleo da equipe, assinando o corredor da quarta e do quarto ano Greg Rousseau e os jogadores do terceiro ano Terrel Bernard e o recebedor Khalil Shakir para extensões de contrato de quatro anos.

Em outros lugares no domingo, o Seattle Seahawks estão enviando duas vezes Pro Bowler DK Metcalf para Pittsburgh para pelo menos uma escolha da segunda rodada, disseram fontes com o conhecimento do acordo à Associated Press.

Metcalf solicitou uma negociação do Seahawks na semana passada. Seu êxodo ocorre durante um trecho tumultuado para Seattle, que lançou Tyler Lockett-o segundo principal receptor de todos os tempos da franquia-na última quarta-feira e depois negociou o quarterback Geno Smith ao Las Vegas Raiders na sexta-feira.

O Metcalf, de 27 anos, também receberá um novo contrato de cinco anos no valor de US $ 150 milhões, dando a Pittsburgh o tipo de receptor largo de alto nível que eles não tiveram, já que Antonio Brown foi negociado com os Raiders em 2019. Metcalf HEUTS HEAUSTS RECENCIONS DO TOUNDO DO SUMO MENTO DO SUMO DO SINCO DO INSENHO2, EM METCALM 4 A RENVOLTO DE CIBROS DE CIBO NO MENTO EM TODOS O MELOTO DO SIMPOMOMOMOMOMENTO DE CIMENTO DO METCALTA 40. qualquer defesa.

A próxima pergunta para o Steelers responder é quem jogará a bola Metcalf. O gerente geral Omar Khan disse na NFL combinar que todas as opções estão sobre a mesa. Ainda assim, Russell Wilson ou Justin Fields-que se combinaram para levar Pittsburgh a um recorde de 10-7 na última temporada-parecem fazer mais sentido no curto prazo.

O presidente da equipe, Art Rooney II, e o técnico Mike Tomlin disseram que qualquer um dos jogadores pode ser uma opção em 2025, embora tenha dado a juventude, a mobilidade e possivelmente o preço das solicitações de Fields, ele pode se encaixar melhor. Mas os Steelers tiveram mais de seis semanas para assinar novamente o jogador e ainda não o fizeram com menos de 72 horas para o início do novo ano da liga.

Adicionar um dos coletores de passes mais fisicamente imponentes da liga em Metcalf, no entanto, pode tornar Pittsburgh mais atraente para alguns dos outros zagueiros prestes a entrar no mercado.