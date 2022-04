No Dia da Mentira, prefeita nomeia filha do presidente da Câmara e mais 4 com salário de R$1,8 mil

Foram nomeadas 5 pessoas pela prefeita de Tarauacá, dentre elas, JULIANA BATISTA FERRAZ, filha do presidente da Câmara.

A prefeita do município de Taraucá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), nomeou mais 5 (cinco) pessoas para cargos políticos, dentre as quais, mais uma pessoa de sua família.

As nomeações foram publicadas no dia 01 de abril, no qual se comemora o Dia da Mentira. As portarias de nomeação constam no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.257, de 01/04/22, às fls. 172, 173 e 174, com salário de R$ 1,8 mil para cada nomeado (veja as nomeações aqui).

As nomeações seguem a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.004, de 27/12/2021, que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Tarauacá e dá outras providências”, nos artigos 34 e 35.

Foram nomeadas as seguintes pessoas: JOSE ENDERSON DE LIMA GALDINO, JULIANA BATISTA FERRAZ, MARIA DO CARMO LIMA FERNANDES, LUIZ DA SILVA SOUZA e MARIA LUCIQUELE FONTENELE ARAUJO.

JULIANA BATISTA FERRAZ, é filha do presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), mesmo partido da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), e ocupará o cargo em Comissão de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, vinculado a Secretaria Municipal de Promoção Social, com CEC-02, salário de R$1,8 mil reais.