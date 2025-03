Nós adicionados à Lista de Vigia Internacional para Rafid Decling em Liberdades Cívicas | Notícias dos EUA

São Paulo deve ter uma semana com pancadas de chuva e temperaturas máximas próximas aos 30°C. Outras áreas do Brasil terão chuvas intensas e o Sul deve ver queda de temperatura.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a semana deve ter temperaturas máximas altas nessa semana. Na terça-feira (11), a máxima apontada é de 32°C.

Segundo o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as mínimas ficam na casa dos 20°C nesta semana.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, há uma frente fria nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que já influencia Paraná e parte do Vale do Ribeira, em São Paulo.

A frente fria deve trazer chuvas para as faixas sul e leste do território paulista, inclusive a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, ainda de acordo com a Defesa Civil.

A possibilidade de chuvas na capital paulista está na previsão do Inmet e do Cptec. Segundo o Cptec, as maiores chances de precipitações começam na quinta-feira (13).

Já o Inmet tem um alerta, válido até 10h desta segunda (10), de perigo e perigo potencial para chuvas intensas em parte do Norte e Nordeste. O aviso vale para parte dos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Tocantins.

Há ainda alerta de perigo potencial por acumulado de chuva em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Alertas de perigo do Inmet para tempestade também estão em vigor, até 10h desta segunda-feira, para estados do Sul e para São Paulo.

A previsão de chuva levou a Defesa Civil de São Paulo a já montar um gabinete de crise, com participação de concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos. A ideia é a coordenação de ações preventivas para dar resposta a potenciais estragos causados pelas chuvas.

O gabinete fica mobilizado até terça-feira (11).