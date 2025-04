O ataque de Sumy destruiu toda a esperança de paz? – DW – 15/04/2025

O Guerra na Ucrânia Parece definido para aumentar novamente. Domingo é mortal Ataque de foguete russo na cidade de Sumy no nordeste Ucrânia tornou mais desafiador do que nunca encontrar um terreno comum entre os dois lados, para formar o base de um cessar -fogo ou negociações de paz.

“A Rússia está travando guerra deliberada à população civil”, disse Wilfried Jilge, especialista em Ucrânia e historiador da Europa Oriental no Conselho Alemão de Relações Exteriores (DGAP).

“Sumy é um novo extremo, mas não é o primeiro. Acho que ainda não entendemos o quão brutal esse regime é, tanto em casa quanto no exterior.”

Jilge acrescenta que esta não é a primeira vez Rússia atacou alvos civis sob falsos pretextos também. Na segunda -feira, o Ministério da Defesa da Rússia reivindicou em comunicado aos meios de comunicação que o ataque de Sumy foi destinado apenas a alvos militares.

34 pessoas foram mortas e 119 feridas no ataque de mísseis no centro de Sumy. Duas crianças estavam entre os mortos Imagem: Serviço de Emergência Ucraniano/UPI Photo/Newscom/Picture Alliance

Ele disse que os mísseis de Iskander haviam realizado uma reunião de comandantes militares ucranianos, matando 60 soldados ucranianos. O ministério acusou a Ucrânia de usar civis como escudos humanos.

O Ministério da Defesa ucraniano emitiu um comunicado esclarecendo que os mísseis russos haviam matado 34 pessoas, incluindo dois filhos, e feriram 119.

Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy nos perguntou presidente Donald Trump visitar a Ucrânia para obter uma impressão em primeira mão da selvageria da guerra. No entanto, Trump disse à imprensa: “Esta é a guerra de Biden. Esta não é a minha guerra”. Perguntado se a greve russa poderia ter sido não intencional, ele disse: “Você teria que perguntar a Rússia. Disseram -me que eles cometeram um erro”.

Kremlin: ‘A entrega de Touro constitui uma maior escalada’

As posições da Alemanha e da Rússia também se opõem diametralmente. Em uma entrevista na televisão, Friedrich Merz, o chanceler em espera da Alemanha, sugeriu fornecer à UcrâniaMísseis de cruzeiro de Taurus.

Chanceler em espera da Alemanha, Friedrich Merz, diz que apoia o fornecimento do sistema de armas de Taurus à Ucrânia Imagem: MBDA Deutschand / Abaca / Picture Alliance

O Kremlin respondeu imediatamente, declarando que qualquer entrega da Alemanha dos mísseis de Touro para a Ucrânia constituiria “uma outra escalada”. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que outros países europeus estavam seguindo um caminho semelhante e que isso estava contribuindo para prolongar a guerra.

Acusações mútuas

Apenas um mês atrás, a esperança de um cessar -fogo após mais de três anos de guerra parecia ao seu alcance. Em um telefonema de duas horas Em 18 de março, Trump e o presidente russo Vladimir Putin concordaram com uma moratória de 30 dias para ambos os lados nos ataques à infraestrutura energética.

No entanto, mesmo durante a moratória, a Rússia e a Ucrânia se acusaram de violar o acordo. Não foi possível obter confirmação independente das circunstâncias precisas e da autenticidade dessas reivindicações.

Jilge vê esses acordos mínimos como parte de um estratégia maior. “A Rússia não tem pressa”, diz ele. “O Kremlin está especulando sobre a divisão entre os países ocidentais. Acredita que é possível que os americanos se retirem da Europa e continuem reduzindo a ajuda para a Ucrânia”.

No entanto, ele vê um “pequeno brilho de esperança” na extensão de nós sanções sobre a Rússia. Em 10 de abril, Trump estendeu as sanções originalmente impostas pelo presidente Joe Biden em abril de 2021 por mais um ano. Esta renovação entra em vigor em 15 de abril.

O presidente Trump (à direita) estendeu as sanções à Rússia, mas ainda espera fazer com que Vladimir Putin concorde com um cessar -fogo Imagem: Pressionária Presidencial Russa e Escritório de Informações/Folhetos/Anadolu Agency/Picture Alliance | Pete Marovich/CNP/Admedia/Picture Alliance

UE: ‘Temos que apoiar mais a Ucrânia’

Na visão de Jilge, a Europa agora precisa assumir a liderança. Ele comenta que ainda há muito espaço para apertar as sanções e que a Europa já poderia integrar a Ucrânia na defesa do continente.

O chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, quer fazer exatamente isso. Na reunião dos Ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo na segunda -feira, ela anunciou outro pacote de novas sanções mais duras contra a Rússia. Também haverá mais remessas de armas para a Ucrânia.

“O que está claro é que temos que Apoie a Ucrânia Mais “, disse ela a repórteres.

Consequentemente, a UE prometeu fornecer à Ucrânia 2 milhões de rodadas de munição para artilharia pesada este ano como parte de uma iniciativa mais ampla de apoio militar no valor de 5 bilhões de euros (US $ 5,6 bilhões).

“Um caminho a seguir é investir enormemente na indústria de armas da Ucrânia, para que possa escalar suas próprias capacidades de produção”, diz Jilge. “Acredito que é importante mostrar que a Ucrânia não é simplesmente um fardo – também pode ser a solução”.

A Ucrânia tem significativamente aumentou sua produção de armas Desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022. O país agora produz 50% da munição que usa no combate em si, incluindo o obus, os drones e os sistemas de defesa aérea reaproveitados de Bohdana.

‘Eles estão erradicando tudo o que é russo’

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, insiste que a paz duradoura só pode ser alcançada se o que ele chama de “causas do conflito” for abordado. No Fórum Internacional de Diplomacia Antalya na semana passada, Lavrov disse que essas causas incluíram “Falta de respeito pelas minorias russas na Ucrânia. “

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusa a Ucrânia de violações dos direitos humanos contra sua população russa minoritária Imagem: Pavel Bednyakov/AP Photo/Picture Alliance

Ele declarou que era o objetivo da Rússia “100% garantir” que os direitos das minorias, consagrados na Carta da ONU, de pessoas que vivem nesses territórios há séculos.

“Eles estão erradicando tudo o que é russo no território da antiga República Socialista Soviética Ucraniana”, declarou Lavrov. “A língua russa e o Igreja Ortodoxa Ucraniana foi banida. “

Lavrov deixou apenas um backdoor aberto para negociações: os Estados Unidos. “Quando as delegações ucranianas e americanas concordaram em um documento em Riad em 24 de março em favor de um cessar-fogo de 30 dias”, disse ele, “aconteceu porque os americanos disseram: Não OTANe nenhuma discussão sobre o status dos territórios “.

‘Trump quer ser feito com esta guerra’

Atualmente, não está claro se ou como as negociações entre os EUA e a Rússia continuarão. Na segunda -feira, Trump anunciou que entregaria “algumas propostas muito boas” ao acabar com a guerra na Ucrânia “muito em breve”.

“Trump quer ser feito com esta guerra e obter uma paz rápida”, diz Jilge. No entanto, há críticas crescentes nos EUA de suas relações com a Rússia. Jilge comenta que o tom adotado pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e pelo enviado especial dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, difere significativamente dos do presidente.

Em um Postagem em xKellogg, um general aposentado dos EUA, falou claramente: “O ataque de domingo de hoje de forças russas sobre alvos civis em Sumy cruza qualquer linha de decência. Há dezenas de civis mortos e feridos. Como ex -líder militar, eu entendo a segmentação, e isso está errado. É por isso que o presidente Trump está trabalhando duro para acabar com essa guerra”.

Este artigo foi traduzido do alemão.