O chanceler alemão Scholz fica sem paciência – DW – 07/11/2024

Josh Butler



O governo australiano comprometeu-se a legislar um limite de idade de 16 anos para o acesso às redes sociais, com penalidades para as plataformas online que não cumpram.

Mas o governo trabalhista não especificou como espera FacebookInstagram, TikTok e outros para realmente fazer cumprir esse limite de idade.

Anthony Albanese e sua ministra das comunicações, Michelle Rowland, não descartaram a possibilidade de os usuários das redes sociais terem seus rostos sujeitos a digitalização biométricapara que as plataformas online verifiquem a idade dos utilizadores através de uma base de dados governamental, ou para que todos os utilizadores das redes sociais – independentemente da idade – sejam sujeitos a verificações de idade, dizendo apenas que caberia às empresas tecnológicas definir os seus próprios processos.

O primeiro-ministro confirmou o limite de idade numa conferência de imprensa na quinta-feira, na última etapa do crescente escrutínio do governo sobre as principais plataformas tecnológicas, com planos de introduzir legislação no parlamento este mês. Seu governo teve anunciou seu plano para legislar um limite de idade mas estava deliberando sobre onde definir esse limite, com expectativas de que seria entre 14 e 16.

Mas perguntas foram levantadas e permanecem sem respostasobre como poderia ser eficazmente aplicado.

A responsabilidade recairia sobre as plataformas de mídia social para “demonstrar que estão tomando medidas razoáveis ​​para impedir o acesso” dos jovens, disse Albanese. Não haveria penalidades para usuários que conseguissem acessar as redes sociais com menos de 16 anos, ou seus pais, mas Rowland disse que haveria penalidades para plataformas que não obedecessem às novas leis.

“O comissário de segurança electrónica terá responsabilidade pela aplicação e é necessário que haja penalidades reforçadas para garantir o cumprimento”, disse ela, dizendo que as penalidades actuais abaixo de 1 milhão de dólares na legislação existente não eram suficientes.

Albanese levantou preocupação sobre o efeito das redes sociais sobre os jovens, incluindo o potencial de conteúdo relacionado à misoginia ou imagem corporal, como seu raciocínio para as novas leis. Ele disse que conversou com “milhares” de pais e outros adultos sobre o assunto.

“Eles, como eu, estão extremamente preocupados com a segurança de nossos filhos online”, disse ele. “Quero que os pais e famílias australianos saibam que o governo está ao seu lado. Quero que os pais possam dizer: ‘Desculpe, cara, isso é contra a lei’”.

Rowland disse que as plataformas “precisariam tomar medidas razoáveis” para garantir a idade do usuário. O governo ainda está conduzindo um ensaio, financiado pelo orçamento de maiode possíveis opções tecnológicas de garantia de idade.

O Reino Unido, que implementou legislação de garantia de idade, delineou opções potenciais, incluindo permitir que bancos ou provedores de serviços móveis confirmem que um usuário tem mais de 18 anos, verificações de crédito, uso de tecnologia de estimativa facial e pedir aos usuários que carreguem uma foto no site que será então comparada com identificação com foto.

Conselho fornecido ao governo australiano afirmou que “nenhum país implementou um mandato de verificação de idade sem problemas”.

Um roteiro para verificação de idade, lançado no ano passado pelo comissário de eSafety – encarregado de fazer cumprir o novo limite de idade – recomendou uma “abordagem tokenizada duplo-cega”, onde um provedor terceirizado transferiria informações entre sites e provedores de garantia de idade para proteger privacidade do usuário. O roteiro concluiu que o mercado de garantia de idade era “imaturo, mas em desenvolvimento”.

Albanese e Rowland não responderam diretamente quando questionados se os australianos deveriam se preparar para ter seus rostos escaneados ou seus documentos de identidade verificados para acessar as redes sociais.

Rowland disse que tais questões seriam respondidas pelo teste de garantia de idade, mas acrescentou: “Essas plataformas conhecem seus usuários melhor do que ninguém”.

Albanese citou o exemplo de alguns jovens que conseguiram aceder ao álcool, apesar do limite de idade de 18 anos, ao admitir que as leis não impediriam todo o acesso às redes sociais.

“O que queremos afirmar antecipadamente, desde o início, é que não pretendemos que seja possível obter um resultado de 100% aqui”, disse ele.

“Não argumentamos que as mudanças que iremos legislar irão resolver tudo imediatamente… Mas essas leis definem quais são os parâmetros para a nossa sociedade e ajudam a garantir os resultados certos.”

Questionado se todos os usuários de redes sociais, independentemente da idade, precisariam verificar se têm mais de 18 anos, Rowland disse que isso caberia às empresas de tecnologia.