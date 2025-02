O clube de futebol turco Galatasaray acusa Mourinho de ‘declarações racistas’ | Notícias de futebol

O clube de futebol turco Galatasaray acusou Jose Mourinho de fazer “declarações racistas”, dizendo que iniciará processos criminais contra o gerente do Fenerbahce sobre seus comentários após o empate em 0-0 das equipes no super lig.

Embora não estivesse claro a que declarações Galatasaray estava se referindo, Mourinho disse que o banco da equipe da casa estava “pulando como macacos” e que a partida teria sido um desastre se um árbitro turco estivesse no comando.

O jogo de segunda -feira foi arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic depois que os dois clubes solicitaram um funcionário estrangeiro assumir o cargo.

Galatasaray disse em X que Mourinho “emitiu persistentemente declarações depreciativas direcionadas ao povo turco” desde que assumiu seu papel na liga.

“Hoje, seu discurso aumentou além dos comentários meramente imorais sobre retórica inequivocamente desumana”, disse o clube.

“Por meio deste, declaramos formalmente nossa intenção de iniciar processos criminais relativos às declarações racistas feitas por José Mourinho e, portanto, enviaremos queixas oficiais à UEFA e FIFA”.

O ex -gerente do Chelsea, do Manchester United e do Tottenham Hotspur, Mourinho, já foi multado e suspenso por seus comentários sobre funcionários da partida turca. Os portugueses foram novamente críticos para os árbitros turcos em uma entrevista coletiva após a partida.

“Fui ao camarim dos árbitros após o jogo. Obviamente, o quarto oficial estava lá, um árbitro turco ”, disse Mourinho.

“Eu disse a ele (Vincic): ‘Obrigado por vir aqui porque você vem para uma grande partida e é responsável por uma grande partida.

“E eu me entreguei ao quarto oficial e eu (disse): ‘Esta partida, se você é o árbitro, essa partida seria um desastre’.”

“E quando eu o digo, digo a tendência geral.”

Mourinho também elogiou Vincic por não dar um cartão amarelo para o defensor Yusuf Akcicek no início da partida, apesar da reação animada do banco galatsarário a um desafio.

“Eu também tenho que agradecer ao árbitro porque, com um árbitro turco após o grande mergulho no primeiro minuto, seu banco pulando como macacos no topo do garoto, com um árbitro turco, você teria um cartão amarelo depois de um minuto e depois de cinco Minutos eu teria que mudá -lo ”, acrescentou.

Em novembro, o franco Mourinho foi banido para um jogo e multado após sua diatribe sobre futebol turco, quando ele disse que estava lutando contra “o sistema” e sugeriu que os funcionários são tendenciosos contra seu time.

Ele levou o Fenerbahce a um concurso de rodada da Liga Europa, onde eles enfrentam o Scottish Club Rangers em março.

Não houve comentários imediatos de Fenerbahce, que são o segundo no Super Lig, seis pontos atrás do Galatasaray.