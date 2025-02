“O conflito na RDC reflete o mundo de hoje”

Em frente ao bar Aksehir em Grenoble, em 13 de fevereiro de 2025, no dia seguinte a um ataque de granada. Maxime Gruss / AFP

Um menor de 17 anos, suspeito de ser o autor de O ataque de granada que fez quinze feridos em 12 de fevereiro Em um bar de granoble, foi indiciado no sábado, 22 de fevereiro, anunciou o Ministério Público de Lyon. O adolescente foi colocado em detenção pré -corrente após sua acusação a, em particular, “Tentativa de assassinato em uma gangue organizada” E detenção de armas, disse o promotor à França-Pressse.

O jovem, nunca condenado, havia sido preso na quarta -feira, perto de Grenoble, na posse de uma espingarda. Durante sua custódia policial, ele tem “Reconhecido como o autor de uma tentativa de assassinato algumas semanas antes em Grenoble”explicou o promotor de Lyon, Thierry Dran, em um comunicado à imprensa. Ele também implicou no ataque de granada, antes de se retrair, acrescentou o promotor. Mas “Os investigadores reuniram evidências materiais para confundir o guarda da polícia” No caso do ataque de granada, de acordo com o Sr. Dran.

Quarta -feira, 12 de fevereiro, por volta das 20h15, um homem encapuzado se apresentou armado com um rifle de assalto no bar Aksehir, localizado no popular distrito da vila olímpica, no sul de Grenoble. Ele tinha nojo uma granada de fragmentação sem dizer uma palavra e fugiu. A explosão deixou quinze feridos, incluindo seis graves. O uso de um “Arma da guerra” tive Escandalizou o ministro do interior, Bruno retailleauque havia entrado no local no dia seguinte, xingando ” encontrar “ O (s) culpado (s).

A trilha do crime organizado havia sido mencionado rapidamente, tendo sido alvo de uma investigação administrativa por suspeitas de tráfico, em particular cigarros. Ele estava em procedimento de fechamento. A cidade de Grenoble e seus subúrbios também experimentam regularmente episódios de violência de armas de fogo ligados ao tráfico de drogas, as autoridades não hesitam mais em falar de falar em “Guerra de gangues”. Bruno retailleau, viajando para a valência, deplorou um “Um terrível rejuvenescimento de assassinos e morto” Na França.

