O Doge de Elon Musk busca acesso aos dados dos contribuintes dos EUA, provocando medos de privacidade | Donald Trump News

A Força -Tarefa de Elon Musk para simplificar o governo dos Estados Unidos está buscando acesso a informações sobre informações sobre contribuintes, relataram meios de comunicação, provocando temores de violações de privacidade e retribuição contra rivais políticos.

Na fase mais recente de sua amplitude de corte de custos, Musk e seu chamado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) estão pressionando para acessar o sistema de recuperação de dados integrado (IRS) do Internal Revenue Service (IRS) (IDRS), incluindo a Associated Press Associated Press , CNN, o New York Times e o Washington Post reportaram na segunda -feira.

O IDRS fornece aos funcionários do IRS acesso a dados sensíveis dos contribuintes pertencentes a milhões de americanos, como números de previdência social, endereços residenciais, registros de propriedades e informações sobre salários.

Doge ainda não tinha acesso ao sistema na noite de domingo, informou vários meios de comunicação.

O porta -voz da Casa Branca, Harrison Fields, disse que o acesso direto ao banco de dados do IRS era necessário para erradicar resíduos, fraude e abuso “profundamente arraigados”.

“Doge continuará a iluminar a fraude que eles descobrem, pois o povo americano merece saber o que seu governo está gastando seus dólares de impostos suados”, disse Fields.

A medida alarmou os legisladores democratas e outros críticos do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, em meio a preocupações de que Musk, a pessoa mais rica do mundo, é assumindo o controle de grandes áreas do governo federal com pouca supervisão.

Em uma carta ao IRS na segunda -feira, os senadores democratas Ron Wyden e Elizabeth Warren expressaram preocupação de que Musk estivesse procurando armar o sistema tributário para atingir cidadãos e empresas dos EUA como parte de uma agenda política.

“O IRS deve divulgar imediatamente ao Comitê de Finanças do Senado em toda a extensão do acesso potencial aos sistemas e dados do IRS concedidos aos membros da equipe do Doge, para que o comitê possa abordar quaisquer esforços do pessoal do Doge para obter acesso aos registros dos contribuintes no IRS, que podem constituir violações criminais das leis federais de privacidade ”, escreveram Wyden e Warren.

Na segunda -feira, Musk parecia sinalizar sua intenção de usar os dados dos contribuintes para atingir os oponentes políticos de Trump em um post em sua plataforma de mídia social X.

Depois que um usuário X disse em um post que respondeu ao senador democrata Adam Schiff que Musk queria “bisbilhotar” as finanças do legislador da Califórnia, não membros do público em geral, o CEO da Tesla e da SpaceX compartilhou o post com um emoji de um índice dedo apontando para baixo.

Enquanto isso, uma nova conta X chamada Doge IRS pediu aos membros do público que compartilhassem “informações sobre encontrar e consertar resíduos, fraudes e abusos” no IRS.