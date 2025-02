Italiiska Vulitsya, ou rua italiana, atravessa o centro de Odesa, uma cidade ucraniana no Mar Negroda estação de trem à prefeitura. É o lar do consulado italiano, do teatro Filarmônico, de uma loja de departamentos e do Bristol Hotel, que foi recentemente danificado por um Ataque míssil russo. Está sempre ocupado.

Em 1880, quando grande parte de Ucrânia Fazia parte do Império Varista Russo, a rua, que recebeu o nome da Itália em 1824, foi renomeada Pushkinskaya em homenagem ao escritor russo Alexander Pushkin. Em julho passado, voltou ao seu nome original como parte de um processo de “descolonização” em andamento no país. Um monumento a Pushkin do lado de fora da prefeitura ainda permanece, mas deve ser desmontado.

Esta estátua do poeta russo Alexander Pushkin deve ser removido Imagem: iryna ukhina/dw

Desmontando a propaganda russa

A lei da Ucrânia “sobre a condenação e proibição da propaganda da política imperial russa na Ucrânia e a descolonização da topoonímia” entrou em vigor em julho de 2023 no meio da guerra.

Invasão em grande escala da Rússia do país foi lançado em fevereiro de 2022, mas muitos consideram que a guerra realmente começou com a ocupação da Rússia do Península da Crimeia e partes do Donetsk e Luhansk regiões em 2014.

De acordo com o Instituto Ucraniano de Memória Nacional, “a política imperialista da Rússia em vários momentos teve como objetivo a subjugação, exploração e assimilação do povo ucraniano, incluindo sua russificação”. A lei exige que as autoridades locais removam símbolos imperiais, como monumentos e nomes de lugares que se originam da era czarista ou da União Soviética de espaços públicos. Se isso não acontecer dentro de um determinado período, a administração regional poderá agir. Odesa agora foi ordenado a remover monumentos e renomear ruas.

Artem Kartashov trabalha para a administração regional e faz parte do grupo de trabalho de descolonização. Ele explicou o que a lei cobria.

“As pessoas que mantiveram certos escritórios no Império Russo estavam envolvidos no estabelecimento do poder soviético no território da Ucrânia, realizaram propaganda para o czar ou o regime comunista, espalhando russificação e ukrainofobia ou estavam envolvidos na perseguição de membros de membros de o movimento de independência da Ucrânia no século XX “.

Ele disse que mais de 400 nomes de rua e 19 monumentos na região de Odesa atenderem a esses critérios.

Apelar para a UNESCO

Houve oposição à lei. Em uma carta à UNESCO, numerosas figuras culturais de Odesa apelaram para garantir que quaisquer decisões referentes à lei de “descolonização” fossem adiadas até depois da guerra. O historiador da arte Kyrylo Lipatov, um dos signatários, disse que “ficou claro que os eventos dos últimos 10 anos, e particularmente os três últimos, exigem uma mudança de atitude em relação a uma lembrança tão desagradável da cultura”, mas ele disse agora que agora , “O estado e a sociedade ucranianos têm problemas mais urgentes e mais importantes”.

Ele disse isso desmantelamento de monumentos não apagaria os estereótipos imperiais da mente das pessoas. Em vez disso, ele pensou que novos monumentos deveriam ser erguidos para homenagear as personalidades ucranianas associadas a Odesa.

O historiador Taras Honncharuk apontou que havia alguns monumentos financiados pela Rússia na cidade que comemoravam pessoas que não tinham nada a ver com a história de Odesa.

Um exemplo é Vladimir Vysotsky, ator, cantor e poeta que abordou tópicos proibidos durante a era soviética, apesar da estrita censura. Honncharuk disse que um monumento a Vysotsky perto do estúdio de cinema de Odesa havia sido removido em dezembro.

“Ele era um ator de Moscou conhecido em toda a União Soviética, mas apenas desempenhou um papel em Odesa”.

Honncharuk disse que muitos ucranianos conhecidos tiveram um impacto duradouro na cidade e mereciam ser comemorados. Alguns candidatos dignos que ele mencionou incluíram o diretor de cinema ucraniano Oleksandr Dovzhenko, que filmou seus primeiros filmes em Odesa e é considerado o fundador do cinema poético, ou Les Kurbas, um dos representantes mais importantes da vanguarda ucraniana, ou da ucraniana O escritor Yuri Yanovsky, que uma vez descreveu a Odesa dos anos 20 como um “ucraniano Hollywood no Mar Negro. “

O Historical Bristol Hotel em Central Odesa foi danificado por um ataque de mísseis russos Imagem: Viacheslav onyshchenko/sopa imagens/SIPA USA/Picture

‘O orgulho da cultura de Odesa’

Os oponentes do processo de “descolonização” dizem que o patrimônio cultural de Odesa está sendo destruído. O jornalista Leonid Shtekel organiza protestos, criticando a renomeação de ruas em homenagem aos escritores soviéticos Valentin Kataev, Ilya Ilf, Isaac Babel e Konstantin Paustovsky, particularmente.

“Estas são pessoas que eram o Orgulho da cultura de Odesa“Ele disse.

Mas todos eles se enquadram na lei de “descolonização”, dizem os membros do grupo de trabalho. Kartashov ressalta que Babel, que nasceu em Odesa para pais judeus, cumpriu todos os critérios possíveis e escrito no prefácio de seu livro “Red Cavalry” que ele havia servido no Cheka, a primeira organização policial secreta soviética.

“Ele glorificou a autoridade soviética que se estabeleceu no território da Ucrânia e perseguiu membros do movimento de independência ucraniano no século XX”.

As alegações de Babel de que ele trabalhou para os Cheka são disputadas. O próprio escritor foi preso pela polícia secreta em 1939 e executado no ano seguinte.

O escritor Isaac Babel nasceu em Odesa, mas é condenado por alguns ucranianos por trabalhar para a polícia secreta soviética Imagem: iryna ukhina/dw

Após a remoção de monumentos, a idéia é mantê -los e exibi -los em museus ou como parte das exposições, disse Kartashov. Ele disse que eles não deveriam mais ser usados ​​para fins de “glorificação” e que, em vez disso, as pessoas que “propaganda imperial e soviética uma vez tentaram acabar com” deveriam ser comemoradas em Odesa.

Ele acrescentou que os monumentos às pessoas envolvidas na guerra de hoje os substituiriam para os generais soviéticos.

Os críticos da “descolonização” também dizem que o famoso multiculturalismo de Odesa corre o risco de ser negligenciado pela renomeação dos nomes das ruas. Outros dizem que o processo oferece novas oportunidades para destacar o passado multicultural da cidade.

“Odesa floresceu quando era uma cidade multicultural, mas depois se tornou exclusivamente de língua russa”, disse Svitlana Bondar, do Instituto de Estratégia da Europa Central, um think tank ucraniano fundado na cidade ucraniana ocidental de Uzhhorod em 2019.

Bondar disse que agora havia muitas outras ruas em homenagem a pessoas de minorias étnicas. “Com a descolonização, o multiculturalismo de Odesa, que foi perdido durante a era soviética, está chegando à luz”.

Este artigo foi originalmente escrito em ucraniano.