O governo sírio chega a lidar com o SDF liderado por curdos para integrar a região nordeste | Síria

William Christou in Beirut



O governo da Síria chegou a um acordo com as forças democráticas sírias lideradas por curdos (SDF) que controla o nordeste do país para integrar o grupo ao exército nacional e alcançar um cessar-fogo em todo o país.

O acordo colocará o nordeste sob controle do governo sírio pela primeira vez desde que a autoridade liderada por curdos ganhou autonomia da região em 2012 durante a Guerra Civil.

O acordo, que deve ser realizado até o final do ano, colocará todas as instituições públicas do nordeste da Síria-incluindo fronteiras, aeroportos e campos de petróleo-sob o controle do governo sírio.

O acordo também reconhecerá os direitos curdos – por muito tempo negado sob o regime de Assad, que proibiu o idioma curdo das escolas e proibiu as férias curdas.

O texto do acordo também disse que todos os sírios poderiam participar do novo processo político do país, independentemente da origem religiosa ou étnica.

O acordo é um grande avanço para o presidente de transição da Síria, Ahmed Al-Sharaa, que envolveu o SDF em negociações para consolidar o controle do governo sírio sobre o país.

Ele resolveu uma questão em aberto sobre o que aconteceria com o SDF após a derrubada do presidente sírio, Bashar al-Assadem 8 de dezembro por uma coalizão rebelde liderada pelo grupo rebelde islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Grupos rebeldes apoiados por turcos, agora parte do exército sírio, estavam envolvidos em confrontos quase diários com o SDF desde a derrubada do regime de Assad até o anúncio do acordo.

O anúncio do acordo levou a multidões de torcer para a rua em Raqqa, nordeste da Síria e em Damasco.

O acordo veio logo após o O Ministério da Defesa da Síria anunciou o fim de sua operação militar contra os partidários de Assad na costa síria. O combate começou depois que os combatentes leais ao regime de Assad depostados lançaram um ataque coordenado às forças de segurança síria em toda a costa na quinta -feira.

A luta desencadeou uma batalha de cinco dias no noroeste da Síria que matou mais de 1.000 pessoas, incluindo pelo menos 745 civis. O ataque também desencadeou assassinatos de vingança de civis alawitas em aldeias do noroeste.

De acordo com a Rede Síria de Direitos Humanos, os partidários do regime de Assad mataram 211 civis e 172 forças de segurança sírias, enquanto as forças do governo sírio mataram 396 civis e prisioneiros desarmados.

Al-Sharaa prometeu responsabilidade pelos assassinatos, dizendo: “Vamos responsabilizar, com total decisividade, qualquer pessoa envolvida no derramamento de sangue de civis, maltrata os civis, excede a autoridade do Estado ou explora o poder de ganho pessoal”.

Não está claro como a onda de assassinatos afetará o processo de entrega da autoridade militar do Estado, pois a população curda da Síria é cautelosa após décadas de opressão histórica sob o regime de Assad.

O governo sírio também precisa fazer um acordo com a comunidade drusa no sul da Síria, que manteve a autonomia sob os novos governantes do país.

A Síria também enfrenta uma incursão israelense no sul, com os líderes israelenses ameaçando a intervenção militar no país se o governo central prejudicar a população drusa. Os líderes drusos, por sua vez, rejeitaram qualquer intervenção israelense no país.

Na noite de segunda -feira, logo após o contrato ter sido assinado entre Damasco e o SDF, a Força Aérea Israel bombardeou os locais militares em Daraa, no sul da Síria, de acordo com a Síria TV, uma emissora alinhada do governo.