O grupo rebelde colombiano começa a entregar armas ao governo – DW – 04/04/2025

Primeiro Ministro da Índia Narendra Modi realizou negociações com o presidente do Sri Lanka Redumed a Ranyake No Sri Lanka, no sábado, testemunhou a assinatura de acordos de energia e defesa entre os dois países.

Os acordos são vistos como um esforço para consolidar a influência de Nova Délhi na nação insular vizinha, que é fortemente endividada com a China.

Um acordo de cooperação em defesa de cinco anos prevê o treinamento de Sri Likan Pessoal militar na Índia e o intercâmbio de informações e tecnologia.

Cooperação em segurança no Oceano Índico

Modi recebeu acordos sobre a cooperação em defesa e disse que ambos colaborariam em cooperação em segurança no Oceano Índico através do Conclave de Segurança de Colombo, que também inclui Bangladesh, o Maldivase Maurício.

“Sou grato ao presidente Dissanayake por sua sensibilidade aos interesses da Índia. Acreditamos que compartilhamos interesses de segurança. A segurança de ambos os países está interconectada e co-dependente”, disse Modi.

O líder do Sri Lanka enfatizou que ele entendeu as preocupações de seu vizinho.

“Reiturei nossa posição no primeiro -ministro Modi de que o território do Sri Lanka não poderá ser usado por ninguém para minar a segurança da Índia”, disse Dissanayake.

Os dois líderes também inauguraram praticamente a construção de uma usina solar de 120 megawatt indiana, que está sendo construída como uma joint venture entre os dois países.

Localizado no distrito nordeste de Trincomalee, na ilha, a planta solar foi paralisada há anos. Com o apoio de Nova Délhi, foi revivido.

Índia e Sri Lanka assinaram um acordo de cooperação de defesa de cinco anos Imagem: Ishara S. Kodikara / AFP / Getty Images

Lei de equilíbrio do Sri Lanka entre a Índia e a China

Índia está cada vez mais preocupado com a influência da China no Sri Lanka, que considera que se enquadra em sua esfera de interesse.

A China é o maior credor bilateral do Sri Lanka, representando mais da metade de sua dívida bilateral de US $ 14 bilhões quando a ilha não for inadimplente em sua dívida soberana em 2022.

Sri Lanka’s colapso econômico Mudou as prioridades do país e criou uma oportunidade para a Índia, quando Nova Délhi interveio com uma assistência financeira e material maciça.

Ao mesmo tempo, a assistência da China na reestruturação de seus empréstimos de infraestrutura é vital para o Sri Lanka.

A primeira visita ao exterior de Dissanayake foi a Nova Délhi em dezembro, mas ele seguiu isso com uma visita a Pequim em janeiro, ressaltando O delicado ato de equilíbrio do Sri Lanka.

Em janeiro, a Sri Lanka anunciou que havia assinado um acordo com uma empresa estatal chinesa para investir US $ 3,7 bilhões em uma refinaria de petróleo no sul da ilha.