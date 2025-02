O líder interino da Síria lança diálogo nacional sobre transição política | Notícias de guerra da Síria

Entre os principais candidatos deste ano para o Oscars é o filme “The Brutalist”, com 10 indicações. Conta a história de um europeu arquiteto quem, depois de sobreviver ao nazista campo de concentração Buchenwald, emigra para os Estados Unidos, onde ele consegue uma comissão de construção.

Um sucesso com os críticos, o filme de três horas e meia também foi homenageado com prêmios em festivais de cinema e venceu Globo de Ouro e BAFTA prêmios. Junto com seu escopo narrativo épico, o filme também presta homenagem ao estilo arquitetônico divisivo conhecido como Brutalismo.

Esse nome não vem da aparência geralmente robusta, enorme e radical do estilo, mas de sua matéria -prima original: concreto cru e cru, chamado “Béton Brut” em francês. Sua forma e aparência são intransigentes, sem adornos decorativos e poucas cores. Para alguns observadores, os edifícios parecem grosseiros, intimidadores e inacessíveis, lembrando bunkers.

Uma cena do filme ‘The Brutalist’ (2024), dirigido por Brady Corbet Imagem: Universal – Brookstreet Pictures/Picture Alliance

O estilo arquitetônico surgiu depois Segunda Guerra Mundialquando o espaço estava escasso devido à destruição da guerra.

Um de seus pioneiros foi o arquiteto franco-swiss Le Corbusierque foi contratado para a construção de um grande complexo residencial em Marselha.

Entre 1947 e 1952, ele construiu o Cité Radieuse (Radiant City), um complexo de quase 140 metros de comprimento, 25 metros de largura e 56 metros de altura, apoiado por grandes palafitas e oferecendo 330 apartamentos para até 1.700 pessoas. O complexo inclui ruas comerciais, jardins de infância e instalações de lazer. O edifício tem sido um Patrimônio Mundial da UNESCO Site desde 2016.

O Cité Radieuse foi apenas o começo. Na década de 1970, a arquitetura brutalista dominou a nova construção em todo o mundo. O concreto era um material de construção acessível, e as formas sem adornos significavam um tempo de construção relativamente curto. Por causa disso, o estilo foi usado para um grande número de edifícios públicos, como prefeituras, universidades, igrejas e bibliotecas; ou para complexos vivos em larga escala, com sua própria infraestrutura, que funcionam como cidades independentes.

A cidade radiante de Le Corbusier é apoiada por páginas de concreto maciças Imagem: Mercier Serge/Picture Alliance

O brutalismo continua a influenciar a arquitetura internacional, com arquitetos contemporâneos incorporando elementos desse estilo nos designs modernos.

Lidar com isso

Apesar do quão difundido o estilo de construção é, a arquitetura brutalista também tem seus críticos, com muitas pessoas descartando as construções como feias. Quase todas as cidades têm pelo menos uma estrutura maciça dominando seu espaço, seu concreto gradualmente escurecimento e intemperismo. “Esses edifícios não se importam com o ambiente”, disse o historiador de arte Karin Berkemann ao alemão Revista em 2017. “Eles dizem: eu sou um edifício, lidar com isso”.

Concreto exposto entre fachadas Art Nouveau em Regensburg – um ato de equilíbrio estético Imagem: Claudio Divizia/Picture Alliance

As maneiras de lidar com esses edifícios são variadas. Robin Hood Gardens, em Londres, uma propriedade habitacional dos anos 70, projetada pelos arquitetos Alison e Peter Smithson, foi demolida a partir de 2017. O complexo residencial estava em mau estado e foi considerado desatualizado. Foi criticado como um “fracasso”, uma “favela” e uma “monstruosidade concreta”. Para a organização Heritage English Heritage, era “um lugar fracassado para a vida humana desde o início”. Apesar de muitos protestos e pedidos para que o edifício fosse listado, ele foi demolido como parte de um plano de desenvolvimento urbano maior.

A Alemanha também está reavaliando seus “bunkers de concreto”.

Em Hamburgo, por exemplo, um edifício de administração de correios conhecido como “pirâmide pirâmide” foi demolido em 2018, apesar das tentativas de dar ao prédio um rosto mais amigável com cores brilhantes.

Salvando o ‘rolo de papel higiênico’

Um edifício a poucos quilômetros de distância encontrou um destino diferente: a Igreja Católica St. Maximilian Kolbe, construída em 1973, também foi marcada para demolição devido a grandes danos estruturais, apesar de já ter sido historicamente listada. Protestos vocais, uma revisão das leis de proteção de monumento de Hamburgo e um novo conceito sustentável para uso salvou a igreja agora desconstruída, chamada “rolo de papel higiênico” devido à sua forma distinta. Agora está sendo convertido para abrigar um centro comunitário.

Um edifício especialmente impressionante conhecido como “Bunker de Mouse” e parecendo um navio de guerra de ficção científica fica em um canal no sudoeste de Berlim. O apelido vem de seu objetivo original como o Central Animal Lab for the Free University. Sua arquitetura não é apenas um exemplo de brutalismo em sua forma mais pura, também é muito deliberada, de acordo com o historiador da arquitetura Felix Torkar em uma entrevista à Rádio Pública Alemã Rádio da Alemanha: “Foi planejado no final da década de 1960, quando o homem acabara de voar para a lua. É uma era de ficção científica misteriosa. E é aí que o motivo do navio do modernismo clássico se reúne com a arquitetura de ficção científica dos anos 60 e ‘ 70s para criar este destruidor de estrelas. “

O ‘Mouse Bunker’ lembra algumas pessoas de um navio de guerra ‘Star Wars’ Imagem: Jens Kalaene/DPA/Picture Alliance

Estética individual e proteção climática

Apesar de ser considerado um dos exemplos mais destacados da arquitetura brutalista, o Central Animal Lab Building também estava programado para enfrentar a bola de demolição. Isso desencadeou uma onda de protesto, e uma petição foi lançada pedindo que o extraordinário edifício fosse colocado sob proteção. As pessoas na Alemanha e no exterior fizeram campanha por sua preservação. Finalmente, o conservador estadual de Berlim, Christian Rauhut, tomou a decisão: “O bunker de mouse é um exemplo de um estoque de construção da segunda metade do século XX que foi altamente técnica e construída para funções muito específicas”, explicou à imprensa quando colocou O colosso de concreto sob uma ordem de preservação em 2023.

Mas não são apenas os fãs de preservacionistas e brutalismo que discutem fortemente por salvar os monstros concretos. Os ambientalistas também exigem uma mudança para redirecionar ou reformar, em vez de demolição completa. Eles criticam o fato de que o desmantelamento e o descarte do envelhecimento dos materiais de construção geralmente têm um impacto considerável no meio ambiente. De fato, a demolição de um edifício desse tipo pode ser muito prejudicial ambientalmente, não apenas por causa da alta quantidade de energia envolvida, mas também por causa dos materiais usados ​​na época, como amianto e poliestireno.

Uma comunidade crescente de entusiastas

Enquanto isso, um tipo de hype de brutalismo se desenvolveu online. Várias contas do Instagram apresentam arquitetura brutalista distópica, às vezes de uma maneira divertida, como @CatSofBrutalism, onde os gatos estão em edifícios brutalistas ou ao redor.

A conta @African_Brutalism mostra a arquitetura brutalista na África, enquanto os edifícios na Suíça são o foco do @Swiss_Brutalism. Existem fãs de brutalismo do Japão para o Brasil.

Desde 2007, existe um grupo do Facebook que campanhas para a preservação de edifícios concretos. Foi iniciado pela Sociedade de Apreciação de Brutalismo no Reino Unido e agora possui mais de 260.000 membros.

O Museu de Arquitetura Alemão em Frankfurt Am Main e a Fundação Wüstenrot lançaram um Site dedicado a salvar edifícios brutalistascom um banco de dados global. Usando a hashtag #soSbrutalism, qualquer pessoa pode participar e se envolver. Fotos de todo o mundo acabam aqui, enviadas pela crescente comunidade global de fãs desses monumentos concretos.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.