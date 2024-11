O livro de Merkel, a missão de Merkel, o mundo de Merkel – DW – 25/11/2024

As Nações Unidas ordenaram a evacuação do seu pessoal da capital do Haiti, Porto Príncipe, à medida que os confrontos entre gangues armadas, a polícia e civis armados com facões se intensificaram nos últimos dias.

Um helicóptero da ONU transportou na segunda-feira evacuados – 14 de cada vez – da capital para a cidade de Cap-Haitien, no norte, com alguns programados para voar para fora do país. Isto ocorre depois dos principais aeroporto em Porto Príncipe foi fechado devido a voos comerciais atingidos por tiros durante pousos e decolagens no início deste mês.

A ponte aérea também inclui embaixadas estrangeiras e outras agências de ajuda humanitária, disseram fontes diplomáticas e de segurança à Al Jazeera.

Uma aeronave C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no aeroporto da capital Porto Príncipe no domingo para transportar diplomatas americanos que receberam ordem de deixar a embaixada dos EUA, disse o Comando Sul dos EUA.

A maioria das embaixadas estrangeiras está agora efectivamente fechada, com o pessoal limitado a um punhado de altos funcionários e elementos de segurança.

Num comunicado, a ONU disse que estava “adaptando as suas operações”, com alguns funcionários a mudarem-se para partes mais seguras do país e outros a deixarem o Haiti, mas continuando a trabalhar remotamente.

“As Nações Unidas não vão sair do Haiti. Nosso compromisso com o povo haitiano permanece inabalável”, disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, em comunicado.

“Estamos reduzindo temporariamente nossa presença na capital”, acrescentou. “Os programas humanitários críticos em Porto Príncipe, bem como o apoio ao povo e às autoridades haitianas continuam.”

Os Médicos Sem Fronteiras, conhecidos pelas suas iniciais francesas MSF, também anunciaram no final da semana passada que estavam suspendendo cuidados intensivos em Porto Príncipe, ao acusar a polícia de atacar seus funcionários e pacientes, incluindo ameaças de estupro e morte.

“Cada dia que não conseguimos retomar as atividades é uma tragédia, pois somos um dos poucos prestadores de uma ampla gama de serviços médicos que permaneceram abertos durante este ano extremamente difícil”, disse Christophe Garnier, diretor da missão de MSF no Haiti.

A Food for the Poor (FFTP), que administra programas de alimentação no Haiti, disse que não era mais capaz de fazer entregas regulares de alimentos devido a perturbações de gangues, observando o fechamento do aeroporto e os bloqueios de estradas de gangues que tornam o acesso aos principais portos marítimos “extremamente perigosos”. ”.

Embora a polícia tenha feito “bons esforços para responder aos avanços das gangues”, o diretor da FFTP Haiti, Mario Nicoleau, disse estar preocupado com o acesso ao combustível para os food trucks. “Ainda há filas para combustível nos postos, mas isso parece estar melhorando. Ainda há muitos tiroteios em diversas áreas todos os dias e as pessoas continuam a ser expulsas dos bairros”, acrescentou.

‘Grandes operações’ contra gangues

Uma missão de segurança de 430 homens apoiada pela ONU, composta maioritariamente por polícias quenianos, que foi enviada em Junho para apoiar o departamento de polícia do Haiti, com falta de pessoal, defendeu o seu papel face às críticas públicas à sua “gestão da actual situação de segurança no meio de um aparente aumento na violência”. atividades de gangue”.

Em mensagem no domingo no X, a Missão Multinacional de Apoio à Segurança no Haiti (MSS) disse “grandes operações” estavam em andamento num reduto de gangues na área de Delmas, na capital, controlado por um notório líder de gangue e ex-policial, Jimmy “Barbecue” Cherizier. O líder da gangue apareceu mais tarde nas redes sociais para dizer que havia “esmagado” o ataque policial e permanecia foragido.

Os recentes desenvolvimentos no Haiti deixaram muitos haitianos a questionar o papel do MSS e a forma como lida com a actual situação de segurança, no meio de um aparente aumento nas actividades dos gangues. MSS permanece inabalável em sua missão de apoiar a Polícia Nacional do Haiti (HNP) no combate a gangues,… pic.twitter.com/NuL3qWJkpf — Missão Multinacional de Apoio à Segurança no Haiti (@MSSMHaiti) 24 de novembro de 2024

Lionel Lazarre, porta-voz adjunto da Polícia Nacional do Haiti, não retornou mensagens para comentar.

A ONU estima que pelo menos 220 pessoas, incluindo 115 membros de gangues, foram mortas em mais de uma dúzia de ataques coordenados entre 11 e 19 de novembro, que tinham como objetivo forçar o governo a renunciar, de acordo com um relatório confidencial da situação da ONU obtido pela Al Jazeera.

Estima-se que 20 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas só na segunda semana de Novembro, segundo a Organização Internacional para as Migrações. No geral, mais de 4.500 pessoas foram mortas no Haiti até agora este ano, afirma a ONU. Outras 700 mil pessoas foram deslocadas pela violência no ano passado.

Crianças recrutadas

Um número sem precedentes de crianças foram recrutadas por gangues no Haiti, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) disse na segunda-feirasublinhando o agravamento da crise de proteção na ilha caribenha assolada pela violência.

Em um relatórioa UNICEF disse que o recrutamento de menores aumentou 70 por cento no ano passado.

Futuro incerto

O governo haitiano, apoiado pelos EUA e por outras nações caribenhas, apela ao Conselho de Segurança da ONU para autorizar o envio de uma operação de manutenção da paz em grande escala ao Haiti. Argumentam que o MSS liderado pelo Quénia carece de equipamento e de números para fazer a diferença e permanece muito abaixo dos 2.500 efetivos originalmente previstos para a missão.

“Esta não é apenas mais uma onda de insegurança; é uma escalada dramática que não dá sinais de diminuir”, disse Miroslav Jenca, secretário-geral adjunto da ONU para a Europa, Ásia Central e Américas, na semana passada, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a proposta de manutenção da paz.

Mas a Rússia e a China opõem-se a uma missão de manutenção da paz da ONU, acusando os EUA de não ouvirem a sociedade civil haitiana e dizendo que os esforços deveriam concentrar-se no fortalecimento da polícia haitiana.