O Ministério da Educação anuncia uma inspeção no ensino superior privado

“Le Cube”, de Claire Marchal: uma investigação sobre as “fábricas estudantis” do grupo Galileu

É a história de dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado: por um lado, escolas de ensino superior; Por outro lado, fundos de investimento. Em 2011, as bases de um império foram lançadas quando o American Fund Providence Equity Partners adquiriu a escola de moda italiana de Marangoni e fundou a educação global de Galileu. Quinze anos depois, o grupo – vendido em 2020 a outros fundos de investimento por um valor de 2,3 bilhões de euros – possui 61 escolas, 106 campi em 18 países e 210.000 estudantes no planeta. Este é apenas o começo: Galileu pretende alcançar um milhão de estudantes nos próximos cinco anos.

Demorou dois anos ao Clear Marchal Documental Maker para entender as fontes de uma máquina financeira real que o Estado francês contribui para o petróleo em favor da ajuda para a aprendizagem e a educação continuada. Em O cubo (Flammarion, 384 páginas, 22 euros), o autor, que depende de centenas de entrevistas e cerca de 900 documentos confidenciais, descreve a obsessão dos gerentes de Galileu em aumentar a força de trabalho de suas escolas, reduzir seus custos, otimizar seus rendimentos. Martingale tem um nome, “Le Cube”, o software de gerenciamento de clientes do grupo, um “Ferramenta de computador infalível, projetada para gerenciar as estatísticas necessárias para a satisfação de sua sede pela lucratividade”.

Em cada aquisição escolar, Galileo faz fortes modificações no gerenciamento de recursos humanos, na pedagogia e nos métodos contábeis. É suficiente por alguns anos destruir do interior de marcas bonitas conhecidas pelo público em geral como Penninghen, Bellecour, Stratute, Le Cours Florent…

Mués in “Fábricas estudantis”esses estabelecimentos geram uma grande quebra. Internamente, as equipes devem cumprir a única regra que existe, da lucratividade. Nas salas de aula, a desordem muito cheia invade os jovens que às vezes não têm uma cadeira para sentar ou que são lições incessantes. Enquanto pagava entre 5.000 e 10.000 euros por ano.

Responsabilidade das autoridades públicas

O contraste violento entre “A angústia de muitos estudantes e a onipotência exponencial de Galileu” é o fio comum de Claire Marchal, que acaba questionando a responsabilidade das autoridades públicas. Porque lucrativo ensino superior privado “É alimentado pelo estado do estado” Desde a lei de 5 de setembro de 2018, pela liberdade de escolher seu futuro profissional: “Eles avançam de mãos dadas, trabalham juntas, de armários ministeriais aos conselhos de diretores, do alto serviço público à administração dos grupos. »»

Around the president of the holding company, Marc-François Mignot Mahon, gravitate Muriel Pénicaud, former Minister of Labor of the Governments of Edouard Philippe (2017-2020) and member of the board of directors, Guillaume Pepy, former boss of the SNCF and chairman of the supervisory board of EM Lyon Business School of which Galileo is a shareholder, or even, until July 2024, the former boss of AP-HP Martin Hirsch, que era vice-presidente da multinacional.

Claire Marchal está perdendo uma peça para o quebra -cabeça: apesar de seus lembretes, nenhum membro da administração do titular respondeu às suas perguntas. Os grupos das escolas do grupo também permaneceram em silêncio. Somente Olivier Aptel, que está concorrendo desde o início do ano letivo de 2024 na Escola de Negócios de Paris, mostrou alguma coragem declarando ser ser “Sensível ao feedback expresso (por estudantes)em particular no que diz respeito às condições de ensino e à organização administrativa ”.