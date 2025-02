O New Africa Energy Bank Power pode um continente pode proteger o planeta? | Notícias de petróleo e gás

Um grupo de países africanos deve lançar um banco para financiar projetos de petróleo e gás em meio à crescente relutância das instituições ocidentais para investir ainda mais em combustíveis fósseis.

O “banco de energia Africa Energy” há muito planejado que deve decolar em breve foi anunciado em junho passado como um Iniciativa conjunta pelo Banco Africano de Exportação-Importação (AfrexiMbank) e pela Organização dos Produtores de Petróleo Africanos (APPO)-um grupo de 18 nações exportadoras de petróleo.

O banco pretende elevar o crescimento, aumentando o suprimento de energia da África. Seus fundadores o consideram uma linha de vida em um continente rico em recursos naturais, mas onde milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade.

No entanto, os ativistas climáticos questionaram a lógica de dobrar os combustíveis fósseis.

Além disso, os projetos de petróleo e gás construídos hoje têm uma alta probabilidade de se tornar inutilizável “ativos presos”, levando a dívidas caras nos balanços dos países no futuro, à medida que o mundo passa para alternativas de baixo carbono.

Para fornecer as necessidades materiais de energia dos africanos, além de proteger o planeta, os especialistas dizem que é necessário um saldo.

Pego entre uma rocha e um lugar difícil

Sob o Acordo de Paris de 2015centenas de países prometeram manter temperaturas globais abaixo de 2 graus Celsius (3,6 graus Fahrenheit) acima dos níveis pré-industriais. Desde então, governos e empresas – inclusive na África – enfrentaram maior pressão para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis.

O Banco Mundial parou de financiar a extração de petróleo e gás em 2019. Em 2022, a Shell suspendeu a atividade de exploração marinha na costa da África do Sul, depois que um tribunal superior ordenou que ele pause o trabalho devido a desafios legais bem -sucedidos de ativistas ambientais.

Na época, Happy Khambule, um ativista sênior da Greenpeace Africa, disse“Devemos fazer tudo o que pudermos para desfazer o legado colonial destrutivo do extrativismo, até morarmos em um mundo onde as pessoas e o planeta vêm antes dos lucros das empresas tóxicas de combustíveis fósseis”.

Por sua parte, Omar Farouk Ibrahim, secretário-geral da APPO, disse que há uma “necessidade de encontrar o equilíbrio certo entre os imperativos da mitigação das mudanças climáticas e a necessidade de evitar a revolta social que poderia resultar de difíceis condições econômicas e financeiras em condições financeiras em África”.

De fato, as necessidades de energia da África são imensas.

O número de africanos subsaarianos sem acesso à eletricidade aumentou nos últimos anos. À medida que o crescimento populacional ultrapassou o suprimento de energia em 2023, 600 milhões de pessoas (43 % do continente) foram deixadas no escuro, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Embora as estimativas variem, o suprimento de eletricidade precisaria aumentar cinco vezes para apoiar a atividade industrial em larga escala e ajudar a elevar a maioria dos africanos-um terço dos quais vivem em Menos de US $ 1,90 por dia – fora da pobreza.

Em uma base per capita, a África tem o menor nível de uso moderno de energia do mundo. Em um nível econômico, também fica para trás. Globalmente, a fabricação compensa 42,2 % de consumo total de energia. Na África, é apenas 16,8 %.

O chefe da APPO, Ibrahim, diz que o Banco de Energia da África é o resultado do “abandono () de hidrocarbonetos dos países ocidentais”, de modo que “os líderes do continente não tenham escolha a não ser procurar para arrecadar os fundos necessários para sustentar e aumentar a (energia) indústria”.

O Banco de Energia da África estará sediado em Abuja, capital da Nigéria.

Em 11 de fevereiro, o Ministro de Estado da Nigéria para Recursos Petrolíferos Heineken Lokpobiri disse a repórteres que “o prédio está pronto, e estamos apenas dando retoques finais, até o final deste trimestre (final de março), este banco decolará. ”

Os países envolvidos no Banco de Energia da África incluem a Nigéria, Angola e Líbia, entre outros. Os projetos planejados devem variar da exploração de petróleo offshore a novas usinas a gás.

Cada país prometeu US $ 83 milhões e aumentar um valor total de US $ 1,5 bilhão. Isso será complementado por US $ 14 bilhões do Afrexixbank, uma organização de crédito comercial.

Nos cinco anos seguintes, Lokpobiri disse que o Banco de Energia da África espera garantir US $ 120 bilhões em ativos. O financiamento adicional provavelmente virá de fundos soberanos de riqueza, comerciantes de commodities e bancos internacionais interessados ​​em adquirir patrimônio líquido.

O contexto da África é “diferente”

Muitos líderes africanos reconhecem a necessidade de rápido desenvolvimento industrial e se afastarem de restrições dos apoiadores financeiros ocidentais, cujas regras os barmem cada vez mais a partir de projetos de energia tradicionais.

Arkebe Oqubay, ex -consultor do primeiro -ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, insiste que “o contexto da África é totalmente diferente de outros lugares porque seus recursos econômicos não foram totalmente desenvolvidos. Ao mesmo tempo, fez uma contribuição mínima para as mudanças climáticas. ”

A África é responsável por apenas 4 % de emissões globais de carbono e menos ainda em uma base histórica. Também sofre desproporcionalmente dos efeitos de eventos climáticos extremos.

“O imperativo moral de cortar as emissões não está tão presente na África”, disse Oqubay.

Ele disse à Al Jazeera que: “(esses) são países em uma fase de desenvolvimento em que você não pode se mudar de repente para a transição verde … Você não pode simplesmente dizer que o financiamento é cortado e eles não podem se comprometer com petróleo e gás”.

A Câmara de Energia Africana, um grupo de defesa, também tem argumentou Que a África tem um “direito soberano” de desenvolver seus recursos naturais, que, segundo o grupo, inclui 125 bilhões de barris de petróleo e 620 trilhões de pés cúbicos de gás natural.

“Até que o financiamento (de energia renovável) se torne mais prontamente disponível, os países africanos têm o direito de expandir suas capacidades de petróleo e gás … e a comunidade internacional não tem o direito de dizer que não podemos fazer isso”, disse Oqubay.

“Mas, para ficar claro, os combustíveis fósseis não são o futuro”, disse ele.

‘Enorme’ potencial de energia renovável

A escassez de energia da África é uma “restrição de desenvolvimento”, disse Fadhel Kaboub, professor associado de economia da Universidade de Denison, nos Estados Unidos. O setor de energia moderado da África limita a produção de fertilizantes, aço e cimento – características do desenvolvimento econômico.

A incapacidade do continente de industrialização exacerbou a divergência de crescimento global.

De 2014 a 2024, o produto interno bruto (PIB) per capita na África Subsaariana caiu mais de 10 % (de US $ 1.936 para US $ 1.700). No mesmo período, o PIB global per capita aumentou 15 %.

“Para escalar a escada do desenvolvimento, o continente precisa de mais energia”, disse Kaboub. “Mas o melhor caminho a seguir não é dobrar os combustíveis fósseis. E aumentar as exportações de petróleo e gás como um fim, por si só, é o que o Afrexx está pressionando. ”

Em vez disso, ele acredita que a África deve alavancar sua infraestrutura de combustível fóssil restante para construir seu “enorme” potencial de energia renovável. A África é dotada de recursos solares, eólicos e geotérmicos, bem como os minerais críticos necessários para as tecnologias verdes.

De acordo com a agência internacional de energia renovável, o potencial da África de gerar energia renovável a partir de tecnologias existentesresponsável pelos custos atuais, é 1.000 vezes maior que a demanda projetada por eletricidade em 2040.

“É claro que há restrições para realizar a capacidade de energia renovável da África. Mas o custo não é um deles ”, disse Kaboub, referindo -se a Relatórios Qual afirma que a maioria dos novos projetos eólicos e solares é mais barata de correr do que seus colegas de combustível fóssil.

Em vez disso, ele afirma que “a dívida é o ponto de pressão que não muda de aderência”.

Quase 60 % dos países da África Subsaariana estão em sofrimento à dívida, de acordo com o Banco Mundial. “Para os produtores de petróleo no continente, a atividade econômica consiste principalmente na exportação de combustíveis fósseis para permanecer no topo dos pagamentos da dívida”, disse Kaboub.

Ele sugeriu que, ao fornecer petróleo e gás para os processos industriais de outros países, os governos africanos estão envolvidos em “aprisionamento econômico”.

“O crescimento industrial requer economias de escala (economia de custos derivados de altos níveis de produção)”, disse Kaboub. “A África precisa de planos de desenvolvimento regional, onde os recursos nacionais são complementados e construídos entre os países … não precisa de mais projetos de petróleo e gás em isenção”.

Na sua opinião, os bancos de desenvolvimento não apresentam uma visão econômica de longo prazo para o continente. “E a Revolução Industrial Verde, onde energias renováveis, a fabricação doméstica de energia pode ser essa estratégia”, disse ele.

“Ou podemos continuar a focar na atividade de exportação de matérias -primas e ficar preso na armadilha de recursos”.