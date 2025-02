O papa Francisco tem ‘noite pacífica’, apesar da batalha de pneumonia – DW – 19/02/2025

Papa Francis passou uma quinta noite pacífica no hospital e tomou café da manhã, o Vaticano disse quarta -feira, um dia depois de revelar que ele havia desenvolvido pneumonia em ambos os pulmões.

Na noite de terça -feira, a igreja confirmou a pneumonia e disse que o respiratório de Francis A infecção também envolve bronquite asmáticaque requer terapia medicamentosa adicional.

O Vaticano disse que permanece “de bom humor”.

No entanto, a pneumonia dupla é uma infecção grave que inflama e cicatrizes os dois pulmões, dificultando a respiração.

Pope enfrenta mais recente em séries de problemas de saúde

Francis, 88 anos, já teve que cancelar vários compromissos devido à sua doença, o que o manteve no hospital por mais tempo do que um surto de pneumonia em 2023.

Ele era Admitido no hospital na sexta -feira Depois de adoecer com bronquite.

Francis, o chefe do Igreja católica Desde 2013, passou por hérnia e cirurgia do cólon desde 2021 e usa uma cadeira de rodas devido à dor no joelho.

O pontífice teve uma parte do pulmão direito removido aos 21 anos depois de desenvolver pleurisia, que quase reivindicou sua vida.

Jornalistas e equipes de câmeras de todo o mundo se reuniram do lado de fora do Hospital Gemelli de Roma, pois 1,4 bilhão de católicos aguardam atualizações sobre a saúde do papa.

Editado por: Kieran Burke