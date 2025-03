O papel das mulheres que fortalecem a Segurança Pública no Acre

Ana Paula Xavier



Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Ac) celebra e reconhece as conquistas e as lutas de todas as mulheres, especialmente aquelas que se destacam em áreas tão essenciais como a segurança pública. No Acre, são milhares de mulheres que com suas histórias de dedicação e perseverança, vêm moldando a segurança do estado. São filhas, mães e esposas que simbolizam o potencial da força feminina.

Uma trajetória de inspiração

Nascida em Feijó, Marilena Moreira da Costa sempre vislumbrou um futuro promissor. Graduada em Letras e pós-graduada em Literatura pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e em Segurança Pública pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sua carreira começou na sala de aula, onde foi professora por 12 anos, em Sena Madureira. Com um compromisso inabalável com a educação, ela se dedicou a formar cidadãos conscientes e críticos.

Sua trajetória mudou em 2005, quando decidiu seguir um novo caminho e ingressou na Polícia Militar do Acre (PMAC) como oficial. Essa decisão não foi fácil; ela sabia que enfrentaria desafios significativos em um ambiente predominantemente masculino. Durante sua trajetória na PMAC, ela exerceu papéis estratégicos, sempre com uma visão voltada para a eficácia e segurança da sociedade. À frente do 4º Batalhão de Polícia Militar e do Comando de Policiamento Operacional I, suas decisões contribuíram para a redução de índices de criminalidade e o aprimoramento das ações de segurança. Como Chefe da Divisão de Recursos Humanos da PMAC, ela se empenhou na valorização do efetivo policial e no poder da gestão humana e do respeito. Sua determinação e coragem a levaram a conquistar, em 2022, o posto de coronel, tornando-se a quarta mulher na história a alcançar esse título no estado.

“A atuação da mulher na segurança pública tem crescido significativamente nas últimas décadas. Isso é reflexo da luta das mulheres em busca por equidade de gênero e a valorização das competências femininas em um setor historicamente dominado por homens”, destacou.

Marilena não parou por ali. Em 2023, quando assumiu a gestão na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, setor estratégico para o desenvolvimento do Acre, ela trabalhou para fortalecer o turismo e o empreendedorismo, sempre buscando trazer melhorias significativas. Atualmente, como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ela não só se destaca em sua função, mas também ministra aulas nos cursos de formação de oficiais, transmitindo seu vasto conhecimento e experiência para as novas gerações de policiais.

“Nós mulheres tendemos a demonstrar maior empatia e habilidades de mediação, o que pode ser essencial para o trabalho dentro da segurança pública”, disse.

Liderança e coragem

“Nós mulheres muitas vezes temos dupla jornada, muitas tem filhos, atividades extras e ainda a vivência profissional. É gratificante vê que além de mim muitas outras mulheres ocupam funções de liderança dentro da secretaria de segurança”, disse Katia Maria Oliveira da Costa, que acumulou 12 anos de experiência antes de integrar a equipe da Sejusp/Ac, em 2006.

Enquanto Marilena brilhava na linha de frente, Katia se destacava, desempenhando um papel igualmente crucial na segurança pública do Acre. Natural de Rio Branco, ela se tornou uma referência em gestão de políticas públicas, administração e processos licitatórios. Sua responsabilidade em formular, implementar e acompanhar iniciativas que aprimoram os processos internos é fundamental para o fortalecimento das ações institucionais.

Reconhecida como formadora de talentos, ela se dedica a compartilhar seu conhecimento e orientar colegas, promovendo o desenvolvimento profissional de toda a equipe. Sua postura discreta e ética faz dela um pilar fundamental na construção e no fortalecimento das políticas de segurança pública do Acre.

Katia é muito mais que uma funcionária pública, é uma formadora de talentos. Com uma generosidade admirável, ela sempre se dispõe a compartilhar conhecimento e a orientar aqueles ao seu redor, promovendo o desenvolvimento profissional de sua equipe. Com sua experiência, ela se destaca não apenas pela competência técnica, mas por um caráter íntegro e um coração sempre voltado para o bem-estar do próximo.

“Eu me sinto muito feliz, muito grata em trabalhar aqui, com minha equipe, que é predominantemente feminina, e em uma função estratégica na segurança pública”, complementou.

O valor da colaboração

A importância de Marilena e Katia vai além de suas funções individuais; juntas, elas representam a força das mulheres que atuam em diferentes frentes para garantir a segurança da população acreana. Ambas são exemplos de como a colaboração e a diversidade de experiências são essenciais para o sucesso na segurança pública.

Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos não apenas as conquistas de Marilena e Katia, mas a força de todas as mulheres que, com coragem e determinação, lutam diariamente para construir um Acre mais seguro e justo. Suas histórias de vida nos lembram que, independentemente das barreiras, é possível chegar longe e fazer a diferença.

Visualizações: 4