O PM da Austrália nega o duplo padrão após supostos ataques a mulheres muçulmanas | Notícias da Islamofobia

19/02/202519 de fevereiro de 2025

Presidente francês Emmanuel Macron está realizando outra reunião na Ucrânia na quarta-feira, que incluirá vários países europeus e não europeus.

Países como Noruega, Canadá, Lituânia, Estônia, Letônia, República Tcheca, Grécia, Finlândia, Romênia, Suécia e Bélgica foram convidados, segundo a agência de notícias da Reuters.

O formato da reunião seria híbrido, incluindo a participação em vídeo, acrescentou a Reuters.

Na segunda -feira, Macron organizou uma reunião de emergência Sobre a situação na Ucrânia no Palácio Elysee com vários países, incluindo Grã -Bretanha, Alemanha e Itália. Representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da União Europeia também estavam presentes.