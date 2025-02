O promotor do Brasil cobra Bolsonaro com 2022 Coup Plot – DW – 19/02/2025

Beirute, Líbano – Israel é Manter tropas em cinco locais no território libanêslevantar temores de que esteja planejando uma nova ocupação a longo prazo.

Israel foi inicialmente obrigado a retirar seu exército do sul do Líbano em 26 de janeiro como parte de um Acordo de cessar -fogo com o grupo libanês Hezbollahque entrou em vigor em 27 de novembro.

Como parte do acordo, as tropas israelenses e o grupo xiita do Libanês Hezbollah se retiraram do sul do Líbano – uma área que este último havia dominado há muito tempo – e permitia que o exército libanês e as pageles das Nações Unidas fossem implantadas e controlassem a região.

No entanto, as tropas israelenses permaneceram em várias aldeias libanesas além de janeiro, empurrando o governo libanês e o Hezbollah a aceitar um novo prazo para a retirada de Israel em 18 de fevereiro.

O prazo passou agora e Israel ainda se recusa a deixar completamente o Líbano.

Isso é tudo o que você precisa saber sobre as implicações da ocupação de Israel.

Por que Israel está no Líbano em primeiro lugar?

Em 1 de outubro de 2024, Israel enviou tropas sobre sua fronteira norte para o Líbano Como parte de uma guerra mais ampla com o Hezbollah.

Israel e Hezbollah estavam envolvidos em um conflito de baixa intensidade por quase um ano antes disso. Os confrontos começaram um dia depois que o Hamas e outros grupos armados palestinos atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023 e Israel começou sua guerra contra Gaza.

O Hezbollah iniciou os confrontos com o objetivo declarado de pressionar Israel a terminar a guerra contra Gaza, que agora matou mais de 61.700 palestinos.

No entanto, Israel gradualmente escalou seu conflito com o Hezbollah e, ​​eventualmente, invadiu o sul do Líbano com o objetivo declarado de garantir suas próprias fronteiras para que milhares de israelenses pudessem retornar às suas aldeias no norte de Israel. Os israelenses foram forçados a sair por causa do fogo do foguete Hezbollah, assim como vastas faixas do sul do Líbano foram despopo como resultado de ataques israelenses.

Ataques de Israel ao Líbano matou quase 4.000 pessoas – Muitos civis – e arrancaram centenas de milhares de suas casas.

Por que os israelenses estão ficando no Líbano

Para simplificar, nenhuma força libanesa agora tem a força ou a capacidade de forçar Israel a sair de seu território se este não quiser sair.

O acordo de cessar -fogo deve ser monitorado por um mecanismo de manutenção da paz, presidido pelos Estados Unidos e envolve a França. Os EUA são o aliado mais próximo de Israel e normalmente permitia Israel Trair seus compromissos verbais, bem como compromissos sob o direito internacional.

Os EUA não parecem estar pressionando Israel a agora se retirar totalmente do território libanês, de acordo com seu acordo de cessar -fogo com o Hezbollah.

Pelo contrário, Israel afirma que permanecerá em “cinco pontos estratégicos” até que o exército libanês implemente totalmente o seu lado do acordo.

Alguns especialistas acreditam que a presença e a recusa de Israel em se retirar podem eventualmente reacender as hostilidades.

Onde eles estão ficando exatamente?

As forças israelenses permanecerão em cinco colinas que ficam em vários pontos ao longo da fronteira libanesa com Israel. Eles são Al-Aziyah, Al-Awaida, El-Hamames, Jabal Bilat e Labbouneh.

Deve -se notar também que Israel tem por décadas ocupava as fazendas Shebaauma pequena área ao longo da fronteira entre o Líbano e a Síria Golan Heights, uma área que também anexou ilegalmente. O Líbano afirma que as fazendas de Shebaa são suas, mas Israel diz que faz parte das alturas de Golan, referindo-se a um desacordo pré-existente entre a Síria e o Líbano que remonta à década de 1940.

Qual foi a reação?

O governo do Líbano se opôs a qualquer presença israelense remanescente em seu território e disse que Israel deve se retirar como parte do acordo de cessar -fogo.

Israel afirmou que suas ações eram uma “medida temporária” e foram aprovadas pelo corpo liderado pelos Estados Unidos que monitorava o cessar-fogo.

Mas o presidente libanês Joseph Aoun levantou anteriormente as preocupações de que uma retirada completa não seria alcançada até o prazo, dizendo “o inimigo israelense não pode ser confiável”.

Enquanto isso, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, também pediu ao governo libanês que aplique o acordo de cessar -fogo e disse que Israel “deve se retirar” em 18 de fevereiro e que “não tem desculpa”.

“É de responsabilidade do Estado libanês fazer com que Israel se retirasse”, disse ele em um discurso televisionado.

O Hezbollah também disse que considerará quaisquer tropas israelenses ainda em solo libanês como uma força de ocupação. O grupo lutou anteriormente contra uma ocupação israelense do sul do Líbano que se estendeu a partir da década de 1980, forçando as forças israelenses em 2000.

No entanto, os líderes israelenses e americanos foram desprezados.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, simplesmente pediu ao Estado libanês que desarme totalmente o Hezbollah, enquanto o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu que Israel “aplicará” o Acordo de Ceasefire.

Os diplomatas europeus fizeram um tom mais conciliatório, com a França propondo na semana passada que as forças de paz da ONU substituem as tropas israelenses nos cinco colinas para preservar o cessar -fogo e garantir a segurança mútua.

A missão de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano, Unifil, também divulgou um comunicado dizendo que esperava que Israel se retirasse sem mais demora.

“Outro atraso nesse processo não é o que esperávamos que acontecesse, principalmente porque continua uma violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (2006). Isso não deve, no entanto, ofuscar o progresso tangível que foi feito desde que o entendimento entrou em vigor no final de novembro ”, afirmou Unifil em seu comunicado.

As ações de Israel são legais?

Srinivas Burra, estudioso jurídico e professor da Universidade do Sul da Ásia em Nova Délhi, na Índia, disse à Al Jazeera que a invasão do Líbano por Israel antes do acordo de cessar -fogo era ilegal e que sua presença contínua em violação do acordo também parece ilegal.

Além disso, Burra disse que o único argumento credível que Israel pode reunir é que o exército libanês é incapaz de garantir o sul do Líbano do Hezbollah. Mesmo assim, ele disse, Israel deve indicar que sua ocupação seria temporária especificando um novo prazo para sua retirada.

“Acho que Israel tem um argumento fraco para permanecer (o Líbano)”, disse Burra à Al Jazeera.

Mas Michael Becker, professor assistente de direito internacional no Trinity College, Dublin, diz que Israel pode ter uma base legal para permanecer no sul do Líbano

Ele disse que, de acordo com o direito internacional, qualquer parte tem o direito de suspender suas obrigações a um acordo se outra parte não tiver “cumprir uma obrigação essencial para cumprir o objetivo geral do contrato”.

Além disso, ele disse que os termos do cessar -fogo estipulam que Israel “deveria” se retirar do Líbano após 60 dias. A redação indica que o prazo para a retirada de Israel do Líbano é uma recomendação.

“Em última análise, qualquer decisão de Israel de não concluir a retirada (do exército) do Líbano dentro do período de 60 dias aponta fortemente a necessidade de todas as partes identificarem referências claras para facilitar a conclusão da retirada de Israel”, disse ele à Al Jazeera.

Deve -se notar que Israel ocupou o território palestino, inclusive na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza, desde 1967, e ignorou repetidamente as resoluções das Nações Unidas de que encerraram sua ocupação, bem como um Tribunal Internacional de Justiça, opinião consultiva no ano passado, no ano passado que sua ocupação e o estabelecimento de assentamentos em território ocupado foram ilegal sob direito internacional.

O que acontece a seguir?

Israel alertou que está pronto para retomar as hostilidades. O exército israelense não hesitou em atingir os moradores que retornam às suas casas até agora. Pelo menos 22 pessoas foram mortas por forças israelenses Em 26 de janeiro, o prazo inicial para retirada.

Por sua vez, o Hezbollah foi profundamente atingido pela guerra com Israel, que o viu perder muito de sua liderança e uma quantidade significativa de seu arsenal. É improvável que queira dar aos israelenses qualquer justificativa para retomar os alvos de bombardeio no Líbano.

Ainda assim, a insistência de Israel de que permanece nos locais de fronteira estabeleceu um obstáculo para os esforços do governo libanês recém -formado para obter a confiança de toda a região.

O Líbano disse que está trabalhando diplomaticamente com os Estados Unidos, França e Unifil para uma solução que respeita sua soberania.

O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Joe Rajji, disse na televisão local na segunda -feira que propôs Unifil assumir os cinco pontos que Israel está ocupando. No entanto, ele acrescentou que a proposta foi rejeitada.