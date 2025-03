O que as pesquisas de opinião ucranianas dizem sobre Volodymyr Zelenskyy – DW – 28/02/2025

Ucrânia Volodymyr Zelenskyy foi rápido em corrigir o presidente dos EUA Donald Trump’s Recente afirmação falsa de que ele só tinha um Classificação de aprovação de 4%.

No início desta semana, o governo de Zelenskyy disse que 65% dos ucranianos confiam em seu presidente.

A fonte deste número não foi dada, mas os resultados aparentemente resultam de uma pesquisa com 1.200 participantes publicados no fim de semana passado pelo grupo de classificação independente da Organização de Pesquisa Ucraniano. O estudar Também descobriu que aproximadamente um terço dos ucranianos confiava em Zelenskyy completamente, um terço confiava nele, e um terço não confiava no presidente ucraniano.

Segundo a pesquisa, as atitudes em relação a Zelenskyy melhoraram pela primeira vez desde a Rússia Invasão em escala em grande escala da Ucrânia Três anos atrás, em fevereiro de 2022.

Em novembro de 2024, seu índice de aprovação passou em torno de 53%, subindo um pouco no início de 2025 a 57%.

Trump culpa Zelenskyy pela guerra da Rússia contra a Ucrânia Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Zelenskyy contraria as reivindicações dos EUA

A Organização de Pesquisa Sociológica KYIV International Institute of Sociology (KII) também conduziu uma pesquisa entre 1.000 entrevistados e encontrou apoio um pouco menor para Zelenskyy.

De acordo com seus resultados, cerca de 57% dos ucranianos confiaram em Zelenskyy no início de fevereiro, com a taxa média de suporte em todas as regiões de pouco mais de 50%.

Esta é a pesquisa criticada por Elon Musko bilionário de tecnologia que está concorrendo, embora não oficialmente, a iniciativa de corte de custos dos EUA. Musk e outros apoiadores de Trump alegaram que Kiis era tendencioso ao receber financiamento da USAID – a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA que Almíscar pretendia.

O diretor executivo da KIIS, Anton Hrushetskyi, nega qualquer viés de KIIs, apontando que o instituto realizou a pesquisa por sua própria iniciativa.

Ao mesmo tempo, o sociólogo questionou a suposta classificação de aprovação de 4% de Zelenskyy citada por Trump.

“O apoio a suas decisões e confiança nele são duas categorias diferentes. É por isso que as pesquisamos separadamente”, disse Hrushetskyi à DW. “O apoio às decisões de Zelenskyy é realmente maior que a confiança nele, em vários pontos percentuais”.

Hrushetskyi disse que, embora a pesquisa KIIs realizada nos últimos meses mostrasse que a confiança em Zelenskyy estava crescendo, esse também poderia ser um efeito de curto prazo.

E não seria a primeira vez que os números mostram um pontinho de curto prazo.

“Quando o presidente é visto no exterior, quando fala no Summits e busca apoio do Ocidente, seus índices de aprovação aumentam”, disse Hrushetskyi. “Mas assim que a política doméstica vem à tona, com questões como corrupção e mobilização, confiança em Zelenskyy começa a cair. “

Jovens homens ucranianos enfrentam a perspectiva de menor idade de recrutamento Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Difícil de pesquisar ucranianos em regiões ocupadas pela Rússia

O território ucraniano que está sob o controle de Kiev e, portanto, disponível para pesquisas de opinião encolheu. “Nas áreas ucranianas controladas pelo governo e na linha de frente que recebem cobertura de rede móvel ucraniana, ainda podemos realizar pesquisas telefônicas”, disse Hrushetskyi. Mas entrevistas presenciais são muito perigosas, explicou o chefe dos KIIs, o que significa que regiões ocupadas sem serviço móvel não foram incluídos em pesquisas.

Olexiy Haran, professor de política comparativa da Academia da Universidade de Kyiv Mohyla também disse à DW que determinar mudanças nas atitudes dos ucranianos que vivem em territórios ocupados era difícil. Mas, ele acrescentou: “É improvável que essas pessoas possam participar de uma eleição, portanto, sua opinião mal tem nenhum impacto na legitimidade do presidente”.

Outro grupo de ucranianos cujas opiniões foram sub -representadas nas pesquisas eram os milhões de refugiados disperso em toda a União Europeia (UE) e em outros lugares, como Hrushetskyi apontou. Mas sua confiança em políticos ou instituições individuais mal se desviou das figuras entrevistadas na Ucrânia, então o especialista.

No geral, no entanto, o sociólogo descobriu que os refugiados estavam perdendo o interesse na política ucraniana. Em maio de 2024, KIIs entrevistou 801 refugiados ucranianos que vivem na Polônia, Alemanhae a República Tcheca e descobriram que um terço não estava mais interessado em notícias ucranianas. Apenas um terço indicou que eles participariam de possíveis eleições.

Putin lança dúvidas sobre o apoio de Zelenskyy

Presidente russo Vladimir Putin também pesaram sobre a aparente classificação de aprovação de Zelenskyy. “Realmente não importa quanto apoio ele tem, seja 4% ou o que for”, disse Putin à mídia russa em uma entrevista recente. “O importante é que, de acordo com nossos dados, ele só tem cerca de metade do apoio como seu rival mais próximo, o Ex-Comandante em Chefe (Valerii) Zaluzhnyique foi nomeado para Londres. “

Especialistas descobriram que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy geralmente obtém taxas de aprovação mais altas ao falar sobre política externa em um ambiente internacional Imagem: Matthias Schrader/AP/Picture Alliance

Mas Hrushetskyi acha enganado fazer essas comparações, porque Zaluzhnyi, atualmente servindo como embaixador da Ucrânia no Reino Unido, não declarou nenhuma ambição política. “Ainda assim, ele e outros comandantes estão constantemente incluídos nas pesquisas de opinião para possíveis eleições”, disse o especialista, “que pode distorcer resultados, uma vez que o pessoal militar que as pessoas confiam profundamente pode potencialmente afastar os votos de outros candidatos”.

O termo comum de Zelenskyy no cargo deveria ter terminado em maio de 2024, mas com a Ucrânia ainda sob a lei marcial, novas eleições são atualmente proibidas. Mas os institutos de pesquisa ucranianos ainda têm permissão para realizar pesquisas regulares de opinião, encomendadas por várias organizações políticas, acompanhando como as pessoas votariam nas eleições parlamentares e presidenciais.

“Não divulgamos esses números”, disse Haran, que também é consultor de pesquisa da Fundação Democrática Iniciativas, “porque eles poderiam desestabilizar a situação no país, dada a guerra”.

Mas esse acordo não escrito contrasta com um debate crescente sobre possíveis eleições. Recentemente, a empresa de notícias on -line Ukrainska Pravda divulgou uma pesquisa da empresa Center for Social and Market Research (SOCIS). Uma das pessoas principais associadas à empresa, Ihor Hryniv, era membro do ex-presidente Petro poroshenko’s Aliança política no antigo Parlamento. Ele também atuou como gerente de campanha de Poroshenko.

O controverso do Regimento Azov da Ucrânia Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Os pesquisadores da pesquisa da SOCIS perguntaram aos entrevistados em quem votariam se as eleições presidenciais fossem realizadas em um futuro próximo e oferecessem os nomes de 13 candidatos como possíveis respostas. A lista incluía os nomes de Zaluzhnyi, além de três outros oficiais militares de alto escalão.

De acordo com a pesquisa, Kyrylo Budanov, chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, obteve 3,2%dos votos em potencial, seguidos pelo fundador da controversa brigada de azov de extrema direita Andriy Biletskyi (2,8%) e o atual comandante da brigada Azov, além do oficial da Guarda Nacional Denys, Denys Crokoko (1.3. Muito à frente de todos, fica Zaluzhnyi com 27,2% do voto hipotético.

Na mesma pesquisa, 15,9% estavam dispostos a apoiar Zelenskyy por um segundo mandato e 5,6% apoiaram Poroshenko. A votação indecisa permaneceu alta, com 21,6% sem saber quem eles gostariam de ver no cargo.

Este artigo foi traduzido do alemão.