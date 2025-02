O que explica o maior tombo de Lula

O presidente Lula não tem medido esforços para queimar o próprio ministério do Meio Ambiente, comandado pela ministra Marina Silva, nome respeitado mundialmente na área, em troca de apoio do Congresso, ou melhor, do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá.

O estado do senador seria o mais beneficiado pela exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que está dependendo de liberação do Ibama, órgão responsável por avaliar os riscos e dar o ok final para a atividade que busca extrair energia fóssil na região.

No ano em que o Brasil vai sediar o maior evento sobre meio ambiente do mundo, a COP30, e que a discussão é por energia limpa, a bronca do presidente é pelo retrocesso. Depois de dizer que o órgão, vinculado a pasta, está fazendo “lenga-lenga”, Lula voltou ao assunto nesta sexta-feira, 14, disse que Marina jamais será contra a exploração de petróleo porque é inteligente.