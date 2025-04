O que fazer com as ‘famílias’ do Iraque estão retornando da Síria? – DW – 04/10/2025

Foi nas primeiras horas da manhã de 23 de março de 2025 que Munther Abed e sua equipe de resgate foram despachados por serviços de emergência para a área de Hashasheen em Rafah, no sul Gaza.

Então o tiroteio começou.

“No caminho, fomos sob fogo direto destinado ao carro. Quando o tiroteio começou, deitei no chão na cabine de trás do carro. Depois disso, não ouvi nada”, disse um paramédico voluntário com a Palestina Red Crescent Society (PRCS), disse à DW por telefone de Gaza.

Seus dois colegas de trabalho na frente do veículo foram mortos. A próxima coisa que ele ouviu foi israelense soldados se aproximando. O jogador de 27 anos disse que foi detido, espancado e interrogado pelas tropas israelenses e só liberado horas depois.

Abed fazia parte da primeira equipe de respondedores que foram criticados pelas forças israelenses ao amanhecer. Nas horas que se seguiram, as equipes adicionais de resgate e ajuda que procuram seus colegas também foram impressionadas, de acordo com os PRCs.

No total, 15 trabalhadores de resgate palestinos e paramédicos foram mortos pelas forças israelenses naquele dia, incluindo oito de RPCs, seis da defesa civil palestina e um funcionário da ONU. Os militares então os enterraram em um túmulo raso ao lado de seus veículos esmagados.

Un: ‘Ambulâncias’ acertar um por um ‘

O incidente provocou condenação internacional e exige uma investigação completa e independente, ainda mais depois que surgiu um vídeo que lançou dúvidas sobre a versão militar israelense de eventos que levam ao assassinato dos trabalhadores de resgate. Os militares israelenses disseram que sua investigação está em andamento.

Imagens de vídeo parecem mostrar que os veículos eram claramente identificáveis ​​como ambulâncias Imagem: Palestina Red Crescent Society/AP Photo/Picture Alliance

“Eles estavam sendo despachados para Rafah, enquanto as forças israelenses estavam avançando para a área, as ambulâncias foram atingidas uma a uma enquanto avançavam”, disse Jonathan Whittall, chefe do escritório humanitário da ONU OCHA nos territórios palestinos, em um briefing da imprensa em 2 de abril e que documentou a recuperação dos corpos.

Foram necessários vários dias de negociações entre os militares israelenses, as Nações Unidas e os Serviços de Emergência Palestina para coordenar a passagem segura para a área, disse Whittall.

“Foi chocante experimentarmos. Esses eram trabalhadores médicos da (Palestina) Red Crescent Society e da Defesa Civil, ainda em seus uniformes, ainda usando luvas”, disse ele.

“Eles foram mortos enquanto tentavam salvar vidas”.

Militar israelense: ‘uma ameaça terrorista’

Em uma declaração inicial em 31 de março, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que “vários veículos descoordenados foram identificados avançando suspeita para as tropas das IDFs sem faróis ou sinais de emergência” e que as tropas da IDF dispararam contra os veículos.

A IDF disse ainda que as forças haviam eliminado nove militantes de Hamas e a jihad islâmica, mas apenas um deles foi nomeado.

As forças armadas israelenses acusaram consistentemente o Hamas, que é classificado como uma organização terrorista por vários países, incluindo Alemanha, Estados Unidos e União Europeia, de usar a infraestrutura civil para seus fins militares.

Um oficial militar israelense rejeitou mais tarde relatos da mídia que os órgãos foram encontrados com as mãos amarradas.

Não foi a primeira vez que os membros do Crescente Vermelho Palestino foram mortos na luta Imagem: Abdallah FS Alattar/Anadolu/Picture Alliance

Em 5 de abril, no entanto, O New York Times publicou um vídeo que contradiz a conta israelense. O vídeo foi recuperado do telefone celular de um dos socorristas, Rifaat Radwan, que foi morto no incidente.

O vídeo de mais de seis minutos parece mostrar os momentos finais de uma das equipes de resgate que foi despachada para a cena, de acordo com a Palestine Red Crescent Society.

A filmagem parece ter sido filmada de dentro de uma das ambulâncias em movimento. Ele mostra um carro de bombeiros e ambulâncias claramente marcadas, com as luzes de emergência piscando, dirigindo ao longo de uma estrada no escuro.

Depois que os veículos param perto de outro veículo que parece ter saído da estrada, os trabalhadores de resgate claramente marcados em equipamentos refletivos são vistos no vídeo. Quando a ambulância da qual o vídeo foi feito parou, os tiros de fogo são ouvidos por mais de cinco minutos, continuando quando a tela desaparece em preto. Vozes podem ser ouvidas ao longo das filmagens, a certa altura, uma voz é ouvida recitando orações.

Backtracks de Israel na explicação inicial

O vídeo levou os militares israelenses a voltarem a reivindicar que os veículos de emergência estavam avançando sem faróis ou sinais de emergência. Um oficial militar israelense, falando sob a condição de anonimato, disse no sábado à noite que algumas contas iniciais das tropas em cena estavam “enganadas” e que o incidente ainda estava sob investigação.

Na segunda -feira, a IDF disse que uma investigação preliminar sobre o incidente foi concluída, mas que o chefe do Exército da IDF, Eyal Zamir, “instruiu que o inquérito fosse perseguido em maior profundidade”.

A declaração acrescentou que o incidente ocorreu em uma “zona de combate” e que o inquérito “indicou que as tropas abriram fogo devido a uma ameaça percebida após um encontro anterior na área, e que seis dos indivíduos mortos no incidente foram identificados como terroristas do Hamas”. Não forneceu nomes ou mais evidências sobre os seis indivíduos.

As tropas israelenses estão expandindo sua operação terrestre em Gaza Imagem: Jini/Xinhua/IMAGO

Crescente Vermelho: Médicos disparados ‘com a intenção de matar’

Em uma entrevista coletiva na segunda -feira em Ramallah, a Sociedade Palestina do Crescente Vermelho rejeitou a alegação dos militares israelenses de que a área que as equipes de ambulância estavam tentando alcançar estava em uma “zona vermelha” ou em uma zona de combate que precisava de coordenação prévia com os militares.

Também revelou algumas descobertas das autópsias feitas nos paramédicos.

“Não podemos divulgar tudo o que sabemos, mas direi que todos os mártires foram baleados na parte superior de seus corpos, com a intenção de matar”, disse Younis Al Khatib, presidente do Crescente Vermelho na Cisjordânia Ocidental ocupada israelense.

Ele pediu “uma Comissão Internacional de Inquérito Independente e Imparcial” para investigar o incidente.

Conflito mortal para trabalhadores humanitários

De acordo com a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, 30 pessoas do Crescente Vermelho palestinas foram mortas Desde o início da guerra de Israel contra o Hamas há 18 meses. Israel lançou a ofensiva após ataques terroristas liderados pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Após um cessar -fogo que entrou em vigor em janeiro e viu o lançamento de mais de 30 reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos militantes, Israel retomou seus ataques aéreos e operação no solo em 18 de março.

Bilal Muammar perdeu seu irmão Saleh no ataque aos trabalhadores humanitários. Ele teve a tarefa sombria de identificá -lo – mais de uma semana depois que ele e sua equipe desapareceram – no Hospital Nasser, em Khan Younis. Saleh ficou gravemente ferido duas vezes durante a guerra em andamento e havia escapado por pouco da morte antes, disse seu irmão.

“Ele costumava me dizer brincando que a terceira vez seria a última”, disse Muammar à DW por telefone de Khan Younis. “Acontece que não foi uma piada.”

Apesar dos enormes riscos que as equipes de resgate tinham que assumir todos os dias, Saleh era dedicado ao seu trabalho, disse seu irmão.

“Ele não era apenas um paramédico – ele era um ser humano em todos os sentidos da palavra”, disse Muammar. “Ele reparou as ambulâncias, visitou os feridos em suas casas e distribuiu os medicamentos que tomava”.

Editado por: Andreas Illmer

Nota: Israel proibiu a mídia estrangeira de entrar em Gaza desde o início da guerra com o Hamas.