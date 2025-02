O que vem a seguir após a votação para a mudança? – DW – 24/02/2025

Ganhando mais votos e fornecendo o próximo chanceler da Alemanha – a união conservadora do Democratas Cristãos (CDU) e seu partido irmã da Baviera União Social Cristã (CSU) alcançou esse objetivo. “Ganhamos a eleição federal de 2025”, entusiasmada Friedrich MerzLíder da CDU e candidato ao chanceler da União, na noite das eleições em Berlim.

As celebrações na sede da festa foram abafadas, no entanto. Os conservadores esperavam um resultado muito melhor: “30% mais x”, como disseram na trilha da campanha.

No final, eles garantiram cerca de 28% dos votos – não o suficiente para governar sozinho sob o sistema eleitoral da Alemanha. A CDU/CSU precisará encontrar parceiros da coalizão para formar a maioria necessária.

Olhando puramente para os números, o segundo lugar Alternativa para a Alemanha (AFD) pode ser uma opção. Um em cada cinco eleitores alemães escolheu o partido populista, partes das quais são consideradas extremistas de direita.

“Nós dobramos! Eles queriam nos reduzir pela metade, mas o oposto aconteceu”, triunfou o co-líder da AFD Alice Weidel no domingo, após a revelação dos resultados. Segundo Weidel, a CDU e a CSU só seriam capazes de cumprir suas promessas eleitorais, como acabar com a migração irregular, trabalhando com o AFD.

No entanto, durante a campanha eleitoral, a CDU/CSU descartou categoricamente formando um governo de coalizão com o AFD. “Temos diferenças fundamentais de opinião, por exemplo, em política externa, em política de segurança, em muitas outras áreas, sobre os tópicos da Europa, OTAN e a moeda do euro “, reiterou Merz no domingo.

“Você pode estender sua mão o quanto quiser”, disse ele a Weidel, que, por sua vez, ameaçou que, como a maior força de oposição, o AFD pressionasse o governo. “Vamos percorrer os outros, para que eles façam políticas sensatas para o nosso país”, disse ela.

Merz promete mudanças

O tópico principal durante a campanha, além da economia fraca, foi a política de asilo. “Você pode sentir a incerteza entre os alemães”, é como a cabeça da CSU Markus Söder analisou o sucesso do AFD. As pessoas não tinham certeza de que a CDU/CSU realmente implementaria suas promessas. É por isso que muitos eleitores “acabaram” com o AFD, disse Söder, acrescentando: “Faremos tudo o que pudermos para organizar uma mudança de direção na Alemanha”.

A esquerda central Social -democratas (SPD) e ambientalista Verdes são potenciais parceiros de coalizão. Ambas as partes, que estavam no governo anterior, devem primeiro lidar com suas perdas. O SPD foi atingido com força – sofrendo seu pior resultado eleitoral desde 1890, com cerca de 16% dos votos.

“Esse é um resultado eleitoral amargo para o Partido Social Democrata”, concedeu o chanceler Olaf Scholzque permanece no papel até que o novo governo assuma o controle. Ministro da Defesa Boris Pistorius falou de um “resultado devastador e catastrófico”.

Chanceler Scholz, SPD punido pelos eleitores

Scholz é o único chanceler alemão a não ser reeleito nas últimas cinco décadas. Sua coalizão do SPD, verduras e neoliberais Democratas gratuitos (FDP) decidiu por menos de três anos quando entrou em colapso no início de novembro de 2024 sobre disputas orçamentárias. Scholz já anunciou que não quer um papel ministerial se o SPD fizer parte do novo governo.

Não foi apenas o SPD que foi punido pelos eleitores. O FDP perdeu drasticamente, deixando de limpar o chamado “obstáculo a 5%” do apoio aos eleitores-o que significa que eles não serão representados no próximo parlamento do Bundestag. Líder do FDP Christian Lindner anunciou sua aposentadoria da política após a derrota.

Os Verdes conseguiram conter suas perdas. O principal candidato do partido, Robert Habeckfalou de um “resultado de eleição respeitável”, dizendo: “Não éramos tão severamente punidos, mas queríamos mais, e não conseguimos isso”. Se a CDU/CSU precisasse dos Verdes para formar uma coalizão, seu partido estava pronto para conversar, disse Habeck.

Partido esquerdo protege seu lugar em Bundestag

A União já havia descartado uma coalizão com o socialista Partido esquerdo . Depois do Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) Dividido da esquerda no início de 2024, o apoio à parte esquerda diminuiu para 3 % nas pesquisas. No entanto, o partido esquerdo fez um retorno inesperado no domingo; Com mais de 8% dos votos, foi o vencedor surpresa entre os partidos menores.

Por mais complicado que as negociações da coalizão se tornem, o futuro governo da Alemanha enfrenta enormes desafios. Em vista das muitas questões prementes, o processo de formação de um governo deve ser rápido, disse Merz na noite de sua vitória nas eleições. “O mundo não está esperando por nós, nem está esperando por longas palestras e negociações da coalizão”, disse ele.

A Alemanha deve rapidamente se preparar para a ação novamente, “para que possamos estar novamente presentes na Europa e o mundo percebe que a Alemanha é governada de maneira confiável”. Segundo a CDU, isso pode ser mais bem -sucedido se o acordo de coalizão fosse projetado mais como uma “estrutura” do que em detalhes.

A Alemanha enfrenta a maior crise econômica desde a reunificação

Merz favorece o crescimento econômico e pediu cortes nos serviços sociais. O maior desafio para o novo governo é financiar seus orçamentos futuros. A receita tributária não é mais suficiente para pagar por todas as próximas tarefas do governo. Gastos militares crescentes, restaurando a infraestrutura quebrada, transformando o país para ser amigável ao clima – tudo isso devorará bilhões de euros. Isso ocorre em um momento em que a Alemanha está no meio de sua maior crise econômica desde reunificação em 1990.

Esta eleição federal foi a primeira desde A principal ofensiva da Rússia contra a Ucrânia Em 24 de fevereiro de 2022. Desde então, o governo alemão alocou cerca de 28 bilhões de euros (US $ 29 bilhões) ao apoio militar à Ucrânia. Isso fez da Alemanha o segundo maior defensor do governo Kiev após os EUA.

Mas as condições mudaram desde o presidente dos EUA Donald Trump assumiu o cargo pela segunda vez em janeiro, e o novo governo dos EUA deu as costas à Europa. Mais ajuda para a Ucrânia é principalmente um trabalho para os europeus, de acordo com Washington. A partir de agora, a Europa também deve assumir maior responsabilidade por sua própria capacidade de defesa.

Expectativas internacionais para a Alemanha

Isso significa que o governo alemão precisa definir rapidamente suas prioridades, especialmente se quiser assumir o papel de liderança que a CDU invocou durante a campanha eleitoral.

“Como Alemanha, precisamos assumir um papel de liderança na Europa, não de cima, mas com a França, com a Polônia, com uma forte União Européia”, enfatizou o secretário geral da CDU Carsten Linnemann na emissora pública ARD pouco antes da votação.

O novo Bundestag é obrigado a se reunir o mais tardar 30 dias após a eleição, em 25 de março. Segundo a Constituição da Alemanha, o termo do chanceler Scholz e o restante do governo federal termina com esta sessão inaugural. Se não houver um novo governo até então, o antigo permanecerá no cargo em capacidade de zeladora.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

