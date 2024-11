O que vem a seguir para a Alemanha após o colapso do governo? Uma linha do tempo – DW – 07/11/2024

No mesmo dia em que o candidato republicano Donald Trump retomou a Casa Branca nas eleições presidenciais dos EUA, a conflituosa coligação governamental da Alemanha desmoronou de uma vez por todas.

Uma disputa aberta sobre o futuro políticas económicas tinha revelado a gravidade da deterioração das relações entre os parceiros da coligação – especialmente quando se tratava do menor membro do acordo tripartido, o neoliberal Partido Democrático Livre (FDP).

Chanceler Olaf Scholzdo Partido Social Democrata (SPD), de centro-esquerda, demitiu o líder do FDP, Christian Lindner, do cargo de ministro das Finanças na noite de quarta-feira, desencadeando a crise governamental. Ele propôs realizar um voto de censura em janeiro.

Dois dos três ministros restantes do FDP no governo federal decidiram seguir o líder do seu partido e entregar as suas demissões. Ministro dos Transportes, Volker WissingEnquanto isso, ele disse que permanecerá no cargo e, em vez disso, deixará o FDP.

Com isso, o acordo de coligação entre os Sociais Democratas, Verdes e Liberais é oficialmente história. Um novo roteiro está agora a tomar forma, indicando como a Alemanha poderá encontrar o caminho de regresso a um governo estável.

Comecemos pelo princípio: conclua negócios urgentes

Nas próximas semanas, os dois restantes parceiros da coligação, o SPD de Scholz e o ambientalista Partido Verdeplanejam continuar administrando um governo minoritário e encerrar assuntos inacabados. Scholz falou em aprovar um pacote de pensões, legislação no âmbito do novas leis de asilo da UE e um excelente pacote de ajuda para reforçar A economia em dificuldades da Alemanha.

O que não mencionou foi um orçamento suplementar para o ano em curso. Sem ele, o governo minoritário tem consideravelmente menos espaço de manobra.

Não está claro como Scholz poderá encontrar a maioria na Bundestag para aprovar seu orçamento. A chanceler já anunciou conversações planejadas com Friedrich Merz, chefe do centro-direita União Democrata Cristã (CDU). Merz também lidera o maior grupo de oposição no Bundestag, que consiste na CDU e no seu partido irmão bávaro, a União Social Cristã (CSU).

No entanto, alguns legisladores da oposição gostariam de ver eleições antecipadas mais cedo ou mais tarde – e certamente não tão tarde como em Janeiro. Merz exigiu que Scholz realizasse um voto imediato de censura, como condição para a sua cooperação na promoção das questões urgentes pendentes no parlamento.

Passo 1: Voto de desconfiança

Scholz esperava esperar até que o Bundestag se reunisse novamente no ano novo antes de realizar um voto de desconfiança. Artigo 68.º Constituição da Alemanha, a Lei Básicadescreve o que aconteceria a seguir: o chanceler deve apresentar uma moção solicitando que os membros do Bundestag declarem seu apoio a ele ou ela. A constituição da Alemanha permite consultas de 48 horas antes de o parlamento tomar uma decisão. No cronograma de Scholz, isso significaria que a votação seria realizada em 15 de janeiro.

O último chanceler a propor um voto de censura foi Gerhard Schröder em 2005 Imagem: Aliança Wolfgang Kumm/dpa/picture

Se a maioria do Bundestag retivesse o apoio à chanceler, como muitos esperam que aconteça com Scholz, isso abriria caminho para uma eleição antecipada. Esta seria a sexta vez na história da Alemanha que uma chanceler apela ao Bundestag para mostrar o seu apoio. Apenas em dois casos anteriores o chanceler conseguiu manter-se no poder após a votação.

Passo 2: Dissolução do parlamento

Nos casos em que apenas uma minoria do Bundestag manifesta o seu apoio ao chanceler, então ele ou ela deve propor que o presidente federal, actualmente Frank Walter Steinmeierdissolver o parlamento. Se o chefe de Estado também não vir perspectivas viáveis ​​de um governo estável nas actuais circunstâncias, terá 21 dias para demitir o parlamento e abrir caminho para eleições antecipadas.

Na quinta-feira, Steinmeier anunciou que estava preparado para fazer exatamente isso.

Neste ponto, entra em jogo o artigo 39.º da Lei Básica da Alemanha, que estabelece que uma nova eleição deve ser realizada no prazo de 60 dias após a dissolução do parlamento.

Passo 3: Eleições antecipadas

Se os acontecimentos continuarem a progredir de acordo com o cronograma preferido de Scholz, os alemães elegerão um novo parlamento em Março. Se Steinmeier demitir o Bundestag no mesmo dia em que for realizado o voto de censura, a última data possível para uma eleição seria 16 de março.

Durante dias, os correspondentes políticos em Berlim têm especulado se uma eleição poderia ser realizada já em 1 de Março ou 9 de Março. Se Merz conseguir o que quer, os alemães poderão já ir às urnas em Janeiro.

De qualquer forma, há um caminho árduo pela frente. Os partidos esperavam realizar eleições gerais regulares em 28 de setembro de 2025. Agora, eles terão que correr para nomear seus principais candidatos e montar listas de partidos estaduais.

A controversa lei de reforma eleitoral aprovada no início deste ano reduzirá o Bundestag dos atuais 733 para 630 assentos Imagem: Momentos Políticos/IMAGO

Esta será a primeira eleição realizada após a recente lei de reforma da lei eleitoralo que restringirá o próximo Bundestag a 630 membros, abaixo dos 733.

Passo 4: Um novo governo

As últimas pesquisas sugerem que o próximo parlamento da Alemanha terá uma composição muito diferente, e não se espera que o recentemente demitido FDP obtenha os 5% de votos necessários para permanecer no parlamento. A maioria das sondagens prevê actualmente uma grande coligação entre CDU/CSU e SPD como provável.

Após as eleições de 2021, os partidos eleitos demoraram 71 dias para formar um novo governo, e não seria surpreendente se o próximo governo também demorasse semanas para chegar a um acordo.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.