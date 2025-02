O rapper A $ AP Rocky considerado inocente no caso de agressão

Um grupo aborígine está buscando 1,8 bilhão de dólares australianos (US $ 1,15 bilhão) em danos do governo estadual da Austrália Ocidental depois de permitir que uma empresa de mineração estabelecesse um projeto de minério de ferro em sua terra ancestral sem um acordo de uso da terra, de acordo com os registros judiciais.

O Tribunal Federal da Austrália, revelou na quarta -feira, mostrou que a corporação Yindjibarndi Ngurra Aboriginal (YNAC) alegou que a atividade no Hub Salomão, administrada pela empresa de mineração global Fortescue, tem severamente danificou sua terra e pessoas.

O caso pode provar um marco na Austrália devido à quantidade de compensação procurada pelo grupo aborígine, além de potencialmente abrir a porta para outras reivindicações de organizações indígenas para dano passado à sua terra.

Os registros incluem reclamações contra o governo do estado por 1 bilhão de dólares australianos (quase US $ 637 milhões) para compensar os danos culturais causados ​​como resultado do projeto de mineração que ele autorizou, bem como 678 milhões de dólares australianos (mais de US $ 431 milhões) para econômico perdas.

O Tribunal Federal da Austrália está ouvindo argumentos nesta semana, mas uma decisão não é esperada até o final deste ano.

Se perder o caso, espera-se que o governo do estado tente recuperar as perdas ao processar o Fortescue, o quarto maior mineiro de minério de ferro do mundo.

A Fortescue disse em comunicado à Agência de Notícias da Reuters que “aceita que o povo Yindjibarndi tem direito a compensação” devido ao projeto, mas discorda do grupo “no valor dessa compensação”.

O fundador da empresa, Andrew Forrest, é uma das pessoas mais ricas da Austrália e sua empresa registrou um lucro líquido de US $ 5,7 bilhões no último ano financeiro, após impostos.

Em 2017, o povo Yindjibarndi ganhou direitos de título nativo exclusivos por terras que cobrem o centro de mineração de Salomão, cerca de 60 km (37 milhas) ao norte da cidade de Tom Price na remota Austrália Ocidental.

O título nativo é uma doutrina legal na Austrália que reconhece os direitos da terra para grupos aborígines.

O vasto projeto rico em minerais da Fortescue, capaz de render até 80 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, começou na área em 2012.

De acordo com especialistas citados pelo povo Yindjibarndi em seus registros judiciais, a mina de Salomão causou danos existenciais ao povo aborígine através destruindo aspectos de sua terra e cultura.

O projeto Fortescue danificou mais de 285 sítios arqueológicos significativos, bem como seis faixas de histórias de sonho ou criação, segundo o relatório.

Na cultura aborígine, as faixas da história servem como um mapa de locais sagrados, carregando um importante conhecimento cultural transmitido por gerações ao longo de milênios e que fazem parte do entendimento da Austrália sobre os assentamentos humanos que remontam a cerca de 40.000 a 45.000 anos.

“O dano significativo ao país, pessoas e sonhadores continua em andamento”, afirmou o relatório.