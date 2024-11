O reinado interminável da editora da ‘Vogue’ Anna Wintour – DW – 01/11/2024

Depois de quase uma década na vanguarda da política dos EUA, o ex-presidente dos EUA Donald Trump desafiou as convenções políticas, ajudando-o a reunir o apoio dos republicanos tradicionais, dos conservadores evangélicos e dos membros da classe trabalhadora – tudo sob a aba da sua marca registada, o boné vermelho “Make American Great Again” ou MAGA.

Ao fazê-lo, o homem de 78 anos superou controvérsias pessoais e uma condenação criminal para estampar a sua marca populista de conservadorismo em todo o Partido Republicano.

A questão é se um relançamento ainda mais polarizador da marca Trump – que ampliou a retórica nativista americana, o fez sobreviver a dois tentativas de assassinatoe fez com que ex-funcionários de alto escalão o rotulassem de fascista – pode derrotar o indicado e atual do Partido Democrata Vice-presidente Kamala Harris para voltar à Casa Branca.

A chave para o poder de permanência de Trump tem sido sua capacidade de energizar uma base autoritária adormecida dentro do Partido Republicano, disse à DW Matthew MacWilliams, cientista político e estrategista da Fundação Centro de Comunicações Internacionais, pró-democracia.

Esta base executou uma “aquisição hostil” ao expurgar os dissidentes nas principais primárias do Congresso e na máquina partidária, tornando-a mais um partido de Trump do que o antigo Partido Republicano. “Se você se opõe a ele, ele o elimina, ele o expurga”, diz MacWilliams, especialista em autoritarismo, sobre os oponentes internos de Trump. “Então você começa a aprender. E então, nas primárias republicanas em 2018 e 2020, se você se opõe a Trump, você perde. Porque essa minoria de autoritários ativados vota nas primárias republicanas e eles estão controlando as primárias.”

“Você não pode convidar autoritários”, alerta MacWilliams. “Quando você fizer isso, seu partido será dominado porque eles não param, não fazem concessões.”

Donald Trump em 2004 Imagem: Aliança de foto/imagem Frank Franklin II/AP

De magnata do mercado imobiliário a rei de concurso e a presidente

Na década de 1980, Donald Trump estava fechando acordos para construir um império imobiliário. Na década de 1990, ele lutou contra a falência e comprou os concursos de beleza Miss Universo. Na virada do século, ele iniciou uma carreira a todo vapor na mídia com seu próprio programa de rádio e como apresentador e coprodutor de “O Aprendiz”, onde popularizou seu bordão “Você está demitido!”

Depois, voltou-se para a política e ganhou a nomeação presidencial do Partido Republicano em 2016. Como político, a sua personalidade tem sido anti-establishment com uma abordagem descarada, combativa e de vitória a todo custo.

Essa abordagem o ajudou a convencer os eleitores dos estados indecisos a impulsioná-lo à vitória sobre Hillary Clinton em 2016. Embora tenha perdido o voto popular, ele ganhou a presidência. graças ao Processo do colégio eleitoral dos EUAcom vitórias em estados vistos como antigos redutos democratas.

A icónica fotografia de um confronto entre Trump e a então chanceler alemã, Angela Merkel, aponta para a diferença de Trump nas principais questões de política externa. Imagem: Jesco Denzel/Governo Federal/dpa/aliança de imagens

Conquistas conservadoras, controvérsias políticas

Do ponto de vista conservador, Trump cumpriu uma série de metas que lhe foram estabelecidas. Ele promulgou incentivos fiscais às empresas, pôs fim ao envolvimento dos EUA no acordo nuclear com o Irão e no Acordo Climático de Paris, e alcançou uma maioria conservadora no Supremo Tribunal que acabou por anular o direito constitucional federal ao aborto nos EUA.

A amarga campanha de Trump em 2020 contra Joe Biden levou ao que foi considerado um dos dias mais sombrios da democracia americana.

Depois de perder para Biden, Trump alegou falsamente interferência eleitoral. Suas alegações nunca foram provadas e os processos judiciais não encontraram evidências de fraude generalizada.

Em 6 de janeiro de 2021, Trump reuniu apoiadores em Washington, DC, levando-os invadindo violentamente o edifício do Capitólio na tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden.

Isso levou Trump a ser acusado e depois absolvido uma segunda vez no início de 2021. Ele já havia sofrido impeachment em dezembro de 2019 e absolvido sete semanas depois sob acusações separadas de abuso de poder e obstrução do Congresso.

Fora do cargo, Trump enfrentou vários processos judiciais. Em 30 de maio de 2024ele se tornou o primeiro presidente dos EUA condenado criminalmente depois que um júri o considerou culpado de falsificar registros comerciais no caso de “silêncio de dinheiro” de Stormy Daniels. Sentença para este julgamento foi adiado para depois das eleições de 2024.

Trump também enfrenta acusações federais relacionadas ao seu papel na rebelião no Capitólio, embora não esteja claro se ele irá a julgamento. Outros casos relacionados com conspiração para anular o resultado das eleições na Geórgia em 2020 e com o mau uso de documentos confidenciais também estão no ar.

Embora múltiplas acusações e eventuais condenações tivessem sido suficientes para pôr fim a muitas carreiras políticas, Trump afastou os seus oponentes e foi retumbantemente nomeado como candidato dos republicanos para presidente em 2024.

Donald Trump em seu último grande comício no Madison Square Garden, em Nova York Imagem: Anna Moneymaker/Getty Images

Uma campanha de polarização

Trump fez campanha com base numa plataforma conservadora, mas com posições especialmente nacionalistas e retórica sobre a migração.

Ele continua firmemente anti-imigração, tendo prometido repetidamente deportações em massa se for eleito. Os seus discursos sobre a migração evocaram uma linguagem historicamente fascista, incluindo a descrição de certos imigrantes como tendo “genes maus”. Trump também disse que os imigrantes estavam “envenenando o sangue” da América num comício em New Hampshire em dezembro de 2023, ecoando uma expressão usada pelo líder nazista alemão Adolf Hitler.

“Trump apela a um público que se sente muito desconfortável com o ritmo das mudanças sociais”, diz Robert Rowland, especialista em comunicação política da Universidade do Kansas. “E então ele amplia seu sentimento de queixa e de medo, e então ele resolve isso.”

Tal como MacWilliams, Rowland observa que a retórica de Trump tem sido um desafio para outros republicanos.

“Para o público republicano tradicional, ou eles entraram na linha ou são como os Cheneys (Dick e Liz) – os tradicionais ‘republicanos Reagan’. Eles rejeitam Trump, porque Trump já rejeitou tudo o que Reagan defendia”, disse Rowland.

No dia 5 de novembro, os eleitores irão às urnas para determinar se Trump ou Harris liderará o país durante os próximos quatro anos, naquela que ambos os candidatos consideraram a eleição presidencial mais importante da vida dos eleitores dos EUA.

