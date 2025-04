O secretário de defesa dos EUA dispara o principal enviado militar para a OTAN – DW – 04/04/2025

Autoridades de inteligência na Alemanha disseram na terça -feira que estavam investigando um ataque on -line à Associação Alemã de Estudos da Europa Oriental (DGO).

O grupo de pesquisa, especializado em política externa e relações internacionais, está entre as várias operações na Alemanha que Moscou considerou “indesejável”.

Tanto o Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha (BSI) quanto o Escritório Federal para a Proteção da Constituição (BFV) estavam investigando e trabalhando no caso.

De acordo com o jornal alemão de circulação de massa Bild, o ataque foi rastreado até o Hacker Group Apt 29, também conhecido como “Cozy Bear”.

Os hackers do Kremlin também são suspeitos de ter atacado vários partidos políticos alemães com malware.

O DGO já havia tornado o ataque público no final de março, dizendo que os atacantes tinham acesso ao tráfego por e -mail.

Os especialistas ficaram suspeitos quando o servidor de email da Associação Acadêmica foi acessada repetidamente a partir de um endereço IP detectado em um ataque semelhante no ano passado.

Um porta-voz do DGO disse que, assim como os ataques cibernéticos, alguns institutos alemães considerados indesejáveis ​​na Rússia enfrentaram perseguição de funcionários e arrombamentos físicos em sua sede de Berlim.

A segurança do computador está aumentada desde o ataque do ano passado, disse o porta -voz. No entanto, eles acrescentaram que era difícil para uma pequena organização se defender contra violações sofisticadas.

Mais por vir nessa história em desenvolvimento.