O Taliban do Afeganistão faz uma viagem diplomática de estréia ao Japão | Notícias do Taliban

Uma delegação do Taliban chegou ao Japão sobre o que é a primeira visita do grupo que governa o Afeganistão, de acordo com a mídia no país do Leste Asiático.

A delegação, composta por assuntos externos, educação, economia e autoridades de saúde, chegou no domingo para uma visita de uma semana, informou o jornal Asahi Shimbun. A visita é uma raridade para o Taliban, cujas viagens diplomáticas permaneceram perto do Afeganistão desde que recuperaram o poder em 2021.

Espera -se que os representantes do Taliban busquem apoio humanitário e potencialmente discutam os laços diplomáticos com as autoridades japonesas.

Latif Nazari, vice -ministro do Ministério da Economia do Talibã, descreveu a visita como parte dos esforços do grupo para se tornar um “membro ativo da comunidade internacional”.

“Buscamos interação digna com o mundo para um Afeganistão forte, unido, avançado, próspero e desenvolvido e para ser um membro ativo da comunidade internacional”, escreveu Nazari, que faz parte da delegação, escreveu em um post no X no sábado.

Citando fontes diplomáticas afegãs, a emissora pública do Japão NHK disse que os representantes do Taliban planejam “trocar opiniões com funcionários do governo japonês”.

Viagem rara fora da região

Enquanto o governo do Taliban faz visitas regulares aos países vizinhos e regionais, incluindo Ásia Central, Rússia e China, raramente viaja para fora da região. Ele visitou oficialmente a Europa apenas para cúpulas de diplomacia na Noruega em 2022 e 2023.

A embaixada do Japão em Cabul se mudou temporariamente para o Catar após a queda do governo anterior e a aquisição do Taliban em 2021. Mas desde então reabriu e retomou as atividades diplomáticas e humanitárias no país.

A visita do Taliban ao Japão ocorre apenas alguns dias depois que o ISIL (ISIS) assumiu a responsabilidade por um bombardeio suicida mortal Fora do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Habitação em Cabul, o mais recente de uma série de ataques do grupo.

A embaixada do Japão condenou o ataque, postando em X no domingo que “esses ataques de terror devem cessar imediatamente”.