O teste de referência da Meta’s Landmark começa – DW – 15/04/2025

Um ensaio antitruste da gigante da mídia social dos EUA meta começou em um Washington Tribunal Federal na segunda -feira por alegações de que a empresa comprou as plataformas Instagram E o Whatsapp para eliminar ilegalmente a concorrência.

A Comissão de Comércio Federal dos EUA (FTC) quer Meta, que também possui Facebookreverter as aquisições feitas mais de uma década atrás.

No entanto, com os recursos provavelmente de ambos os lados, o julgamento deve se arrastar por anos.

Como a meta respondeu no tribunal?

Nas declarações de abertura, o advogado da FTC, Daniel Matheson, disse que a Meta gerou lucros enormes, mesmo quando a satisfação do consumidor caiu. Ele acrescentou que a Meta estava “erguendo um fosso” para proteger seus interesses comprando o Instagram e o WhatsApp porque a empresa temia que eles fossem uma ameaça ao domínio do mercado da gigante da mídia social.

“Vamos dar a eles a chance de contar o lado deles da história”, disse Matheson.

O meta -chefe Mark Zuckerberg passou a maior parte da tarde de segunda -feira no tribunal respondendo a perguntas de Matheson.

O advogado da empresa, Mark Hansen, disse que a FTC estava fazendo uma “sacola de garagem” de argumentos incorretos. Hansen disse que a Meta tem muita concorrência e também melhorou a saída do Instagram e do WhatsApp desde que adquiriu as duas startups.

“Esse processo, em resumo, está equivocado”, disse Hansen, acrescentando: “De qualquer forma, você olha, os consumidores foram os grandes vencedores”.

Quais são as alegações?

O processo foi movido contra a meta, que foi então chamada Facebookem 2020, durante o primeiro mandato de Trump.

O governo dos EUA, através do cão de guarda antitruste da FTC, alegou que a empresa abusou de seu poder de mercado para adquirir o Instagram e o WhatsApp antes que eles pudessem se tornar concorrentes.

A Meta comprou o Instagram em 2012 por cerca de US $ 1 bilhão (€ 880 milhões) e o WhatsApp em 2014 por cerca de US $ 22 bilhões.

A FTC aprovou as aquisições na época.

META SCAPS CHECKING no Facebook, Instagram Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

A relação de Zuckerberg com Trump

Zuckerberg esperava que o presidente Donald Trump Pode ser caído o caso, pois ele persegue o que é em grande parte uma agenda pró-negócios que parecia amigável com a grande tecnologia.

Antes do julgamento, Zuckerberg procurou usar outros meios para convencer Trump a escolher um acordo em vez de combater o caso, entre outras coisas contribuindo para o fundo de inauguração do presidente e afrouxando as políticas de moderação do conteúdo.

Meta também concordou em janeiro para pagar Trump $ 25 milhões Para resolver um processo de 2021, ele registrou alegando que tinha suas contas injustamente suspensas pelo Facebook e Instagram após o tumulto do Capitólio dos EUA.

O julgamento está sendo presidido pelo juiz James Boasberg, que também está presidindo o caso de alto perfil envolvendo ordens do governo federal para Deportar venezuelanos usando uma lei de guerra.

Ele decidiu em 2021 que o processo contra a meta era “legalmente insuficiente”. Mas a FTC conseguiu esse tempo para levar seu caso ao tribunal.

O CEO da Meta Zuckerberg, visto aqui na inauguração de Trump, tentou resolver o caso fora do tribunal Imagem: Julia DeMaree Nikhinson/AFP/Getty Images

Qual é a defesa esperada de Meta?

Meta rejeitou as acusações e argumentou que outras plataformas, como Tiktokde propriedade da empresa de internet chinesa, está fornecendo concorrência adequada no mercado.

Os advogados de defesa da Meta devem dizer no julgamento que foram apenas investimentos substanciais da empresa que transformaram as duas aquisições nos enormes motoristas de receita que são hoje, com o Instagram, por exemplo, ainda um aplicativo de compartilhamento de fotos em pequena escala quando foi comprado.

Eles também enfatizarão que os aplicativos da Meta são gratuitos para os usuários.

Zuckerberg, o terceiro homem mais rico do mundo, também comprou uma mansão multimilionária na capital dos EUA, um movimento visto como uma tentativa de ficar perto do centro de tomada de decisão política.

Editado por: Alex Berry