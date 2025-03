O treinador do Manchester City Women Sack, Gareth Taylor, como Cushing Returns | Mulheres do Manchester City

Adrielly Souza



São Paulo

A quarta temporada de “A Divisão“, série original da Globoplay, estreou neste domingo (09), trazendo novidades e emoção ao público, com uma trama repleta de tensão e reviravoltas.

Entre elas, está a entrada de Cissa Guimarães no elenco, interpretando a juíza Margareth Rozenbaum. “Esse projeto foi algo muito especial na minha vida. Estava afastada do audiovisual, mas o convite foi irrecusável”, conta a atriz em conversa com o F5.

Situada nos anos 2000, os novos episódios retratam uma crescente onda de sequestros no Rio de Janeiro. Em meio a esse cenário de apreensão, Mendonça (Sílvio Guindane), Santiago (Erom Cordeiro) e sua equipe começam uma corrida contra o tempo para encontrar Richard Rozenbaum (Ravel Andrade), filho de Margareth. A juíza, rígida com a rotina, verá sua vida virar de cabeça para baixo à medida que o caso se desenrola.

Com uma longa trajetória no audiovisual, Cissa considera a personagem um dos maiores desafios de sua carreira. “Nesses 40 anos de profissão, muitas vezes sou chamada para papéis que se parecem comigo, mas esse me tirou totalmente da zona de conforto”.

Ela ainda confirma que a complexidade da história desta temporada foi um dos fatores que mais a atraíram. “Margareth é uma mulher real, que se divide entre o trabalho e a vida pessoal. No tribunal, ela é uma profissional impecável, mas continua sendo mãe, com seus dilemas e vulnerabilidades. Isso me chamou muito a atenção”.

Atuar ao lado de um elenco tão forte foi outro ponto alto que a atriz não deixou de mencionar. “Contracenar com Silvio Guindane, Erom Cordeiro e Cinnara Leal foi emocionante. Todas as cenas foram muito bem gravadas”, elogia a atriz. Para ela, a imersão no papel foi total: “Eu olho para os trailers e não me reconheço. Entrei completamente na personagem”.

Os novos episódios reúnem ainda Catarina Abdalla, Darlan Cunha, Wanderson Brasil, Alexander Polegar, entre outros destaques do elenco.