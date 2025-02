O XI da China hospeda a cúpula com líderes empresariais, incluindo Jack Ma do Alibaba | Notícias de negócios e economia

O presidente chinês Xi Jinping conheceu os principais líderes corporativos, incluindo o co-fundador do Alibaba, Jack Ma, em um simpósio de negócios em Pequim, informou a mídia estatal.

Desde que chegou ao poder há mais de uma década, Xi constantemente procurou reforçar o papel das empresas estatais na segunda maior economia do mundo e alertou contra a expansão “desordenada” do setor privado.

Mas, na semana passada, os relatórios disseram que estava se preparando para conhecer luminárias de negócios enquanto luta contra uma economia desacelerando por uma crise imobiliária, consumo persistentemente baixo e alto desemprego juvenil.

A emissora estatal CCTV informou na segunda -feira que a reunião ocorreu no grande salão do povo de Pequim, com um vídeo mostrando Ma em pé e aplaudindo quando Xi entrou em uma sala luxuosa.

O CCTV não forneceu imediatamente detalhes do conteúdo da reunião.

A inclusão de Ma sugere a potencial reabilitação pública do magnata bilionário, depois de anos fora dos holofotes, após um emaranhado com os reguladores.

O ex -professor de inglês fundou o gigante da tecnologia Alibaba em 1999 e a construiu em uma das empresas privadas mais reconhecíveis e dominantes da China.

Certa vez, ele cultivou uma persona pública franca, mas reinou em seus pronunciamentos no final da última década, quando Xi supervisionou uma repressão abrangente nas plataformas de tecnologia e internet que outrora livre de rodas livres do país.

Em 2020, as autoridades cancelaram o IPO do Blockbuster do Alibaba Afiliate Ant Group no último minuto – principalmente depois que Ma fez um discurso criticando os reguladores.

MA não é mais executivo da Alibaba, mas acredita -se que mantenha uma participação acionária significativa na empresa, apesar de passar os últimos anos focando na filantropia e na educação rural.

A Alibaba, que deve publicar seu mais recente relatório de ganhos trimestrais nesta semana, viu suas ações subirem mais de 40 % até agora este ano.

Outros participantes da reunião de segunda -feira incluíram Ren Zhengfei – o fundador da Tech Titan Huawei – e Wang Chuanfu, que estabeleceu a gigante de veículos elétricos BYD.

Os clipes de transmissão de CCTV de XI, Ren e Wang abordam a reunião, mas não forneceram imediatamente detalhes de áudio ou por escrito do que eles disseram.

Também estavam presentes Robin Zeng, fundador da Battery Powerhouse Catl, e Wang Xing, co-fundador da Plataforma da Internet Meituan.

A China lutou para sustentar uma forte recuperação da pandemia e, no ano passado, a economia cresceu 5 %, o que estava entre as mais lentas expansões em décadas.

Espera -se que Pequim tenha como alvo um nível semelhante de crescimento em 2025, mas pode enfrentar ventos de cabeça, pois o presidente dos EUA, Donald Trump, renova sua política comercial de hardball com tarifas pesadas.

Trump já anunciou taxas adicionais de 10 % em todas as importações da China, com Pequim recuando imediatamente com tarifas próprias, visando carvão e gás.