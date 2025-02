Obituário de Jerry Butler | Alma

Richard Williams



Quando um disc jockey de rádio da Filadélfia deu ao jovem Jerry Butler o apelido de “The Iceman”, foi reconhecido com a evitação do cantor de histriônicos no palco, em vez de qualquer falta de calor em sua entrega polida, mas ardente.

Butler, que morreu aos 85 anos, teve hits ao longo de três décadas, com registros que abrangeram a evolução da música popular afro-americana, do doo-wop influenciado pelo evangelho de Para o seu precioso amordestinado aos adolescentes da década de 1950, através da suave balada de Rio da lua e Facilite para si mesmo nos anos 60, para a sofisticada alma de boudoir de Eu quero fazer isso com você nos anos 70.

Havia um pano de fundo para seu comportamento não preenchido. Em sua autobiografia de 2004, intitulada apenas os fortes sobrevivência: memórias de um sobrevivente de alma, Butler deu crédito a um professor na quinta série em sua escola primária em Chicago. O nome dela era Ernestine Curry e ela ensinou “Matemática, Inglês, História, Música, Etiqueta e como Box”.

Ela também contou a sua turma de crianças de 11 anos sobre grandes figuras da história negra como Nat Turner, que liderou uma rebelião escrava na Virgínia em 1831, o boxer campeão mundial dos pesos pesados Jack Johnson e o compositor de jazz e líder de banda Duke Ellingtonenquanto os fazia ler os trabalhos do historiador da Web Dubois e do poeta e romancista Coutee Cullen. “A Sra. Curry nos deu uma sensação de orgulho e dignidade que levou a mim e a muitos outros alunos ao longo da vida”, disse Butler.

Jerry Butler, centro, com membros das impressões, Curtis Mayfield, à esquerda, e Fred Cash, nos bastidores do Apollo Theatre, Nova York, por volta de 1965. Fotografia: Michael Ochs Archives/Getty Images

Mais tarde, Butler entrou em política. Ele fez um mestrado em ciências políticas e tornou-se comissário do Condado de Cook, cuja sede do condado é Chicago, atuando no conselho de 17 membros de 1985 a 2018.

Seu lugar no carinho dos fãs de Soul foi mantido muito após o final de sua carreira de gravação. Quando Bruce Springsteen lançou Uma coleção de versões de capa de Soul Classics em 2022, ele incluiu duas das músicas mais conhecidas de Butler: Apenas os fortes sobrevivemque deu ao álbum seu título, e Ei, Western Union Man,.

Butler nasceu no condado de Sunflower, Mississippionde seus pais escolheram algodão como ShareCroppers. Ele tinha três anos quando a família se tornou parte da grande migração, mudando -se para Chicago. Seu pai, Jerry Sr, trabalhou dois empregos para alimentar a família, para o departamento de saneamento e ruas da cidade e para a ferrovia central de Illinois. Sua mãe, Arvelia (nee Agnew), levou seus filhos – duas meninas e dois meninos – para adorar e cantar na Igreja de Deus em Cristo.

Todo domingo de manhã, eles ouviam os sermões de três horas da Rev Annie Bell Mayfield, cujo neto Curtis era contemporâneo e se tornou um amigo. Butler logo se juntava a Caravana do Evangelho Espiritualista de Annie Bell Mayfield Souls, em turnê pelos EUA em suas férias escolares como membro de um grupo chamado Singers do Jubileu do Norte e experimentando em primeira mão os sons dos grandes grupos gospel da época, incluindo o Meninos cegos do Alabama e dos agitadores de alma, com Sam Cooke.

Butler tinha 14 anos quando seu pai morreu repentinamente de ataque cardíaco, forçando -o a começar a aceitar empregos noturnos em fábricas para ajudar as finanças da família enquanto freqüentava a Washburne Trade School, onde treinou para se tornar um chef.

Jerry Butler se apresentando durante um concerto do Hall da Fama do Rock and Roll em homenagem a Aretha Franklin em Cleveland, Ohio, 2011. Fotografia: Jason Miller/Getty Images

Estava vendo Nat King Cole em uma boate de Chicago que mostrou ao adolescente mordomo o tipo de artista que ele aspirava ser. Em 1956, ele parou de ir à igreja e começou a cantar com seu primeiro grupo de R&B, um quarteto chamado The Quails. Depois que eles se separaram, ele e Mayfield se reuniram para formar um grupo que se tornou as impressões.

Para seu primeiro single, lançado em uma gravadora local, Butler e dois dos outros membros do grupo, Richard e Arthur Brooks, escreveram uma balada pedindo seu precioso amor. Sua mistura de cadências doo-wop, harmonias do evangelho e vocal de Butler não apenas deu a eles um top 20, mas induziu o público no Apollo no Harlem a chamar os jovens de volta para três bis da mesma música.

Dois anos depois, tendo sido persuadido pela gravadora a seguir uma carreira solo, Butler alcançou um sucesso ainda maior – no 1 no gráfico de R&B, no 7 no gráfico pop – com o Lovelorn Ele vai quebrar seu coraçãoco-escrito com o produtor do disco, Calvin Carter, e Mayfield, que também cantaram a parte distinta de alta harmonia no refrão.

Mayfield e as impressões iriam para coisas maiores, mas a carreira subsequente de Butler queimou em uma chama intermitente. Ele foi o primeiro a gravar a música Henry Mancini-Johnny Mercer Rio da lua em 1961, mas viu um sucesso maior para Andy Williams. Um ano depois, sua versão de FAZ Burt Bacharach e Davidtambém foi o primeiro a ser lançado. Em 1964, seu dueto desmaiado com Betty Everett sobre Gilbert Bécaul‘s Deixe ser eucom uma letra inglesa de Manny Curtis, chegou aos cinco primeiros.

Em 1965, ele e Otis Redding escreveram Eu te amo há muito tempo (para parar agora)uma balada que poderia ter sido a sequência do seu precioso amor. Tornou -se Um dos primeiros sucessos de Redding e foi coberto por muitos outros artistas, acumulando royalties que Butler alegou superar todos os seus outros ganhos reunidos.

No final dos anos 60, ele se uniu a Kenny Gamble e Leon Huff, os talentosos e ambiciosos compositores e produtores da Filadélfia, para uma série de sucessos fortemente arranjados que incluíam Hey, Western Union Man, apenas o forte sobreviver e Mulher mal -humoradae vários álbuns, como o gelo e gelo no gelo, cujos títulos exploraram o apelido concedido a ele muitos anos antes.

Ele fez aparições frequentes como apresentador de programas antigos na televisão e cumpriu um termo como presidente da Fundação Rhythm and Blues, uma instituição de caridade criada para fornecer apoio tardio aos artistas negros tratados injustamente pelo negócio da música. Em 1991, ele e as quatro outras impressões originais foram introduzidas no Hall da Fama do Rock and Roll.

Seu irmão Billy, cantor e guitarrista com quem Butler dirigiu uma oficina para jovens artistas, morreu em 2015. Sua esposa, Annette (nee Smith), com quem se casou em 1959 e que havia sido um de seus cantores de apoio, morreu em 2019. Ele deixa seus filhos gêmeos, Randall e Anthony, quatro netos e um bisneto.