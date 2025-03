OCA realiza reunião de planejamento com foco em inovação e qualidade do atendimento ao cidadão

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), realizou nesta segunda-feira, 10, em Rio Branco, uma reunião de alinhamento e planejamento para o ano de 2025. O encontro reuniu chefes de diversos setores, promovendo um espaço de troca de experiências, compartilhamento de expectativas e sugestões para aprimorar os serviços prestados à população.

A atividade foi realizada simultaneamente para as unidades do interior, garantindo que todas as equipes pudessem participar do processo de planejamento e contribuir com ideias e propostas. Durante a reunião, os participantes discutiram estratégias para fortalecer a atuação da OCA, além de debater novas iniciativas que possam melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento ao cidadão.

A reunião foi conduzida pela diretora da OCA, Fran Brito, que abordou temas essenciais como iniciativa, inovação, compromisso com a qualidade do atendimento e a importância de uma equipe motivada. Além disso, foram discutidas estratégias para ampliar os serviços oferecidos à população e oportunidades de capacitação para os servidores.

A diretora também abordou a importância de valorizar a equipe e transformar os planos em realidade. “Temos grandes planos para 2025, e tirá-los do papel depende de nós mesmos. Nossa equipe já provou inúmeras vezes sua capacidade de fazer acontecer, de transformar ideias em realidade. Quando unimos planejamento com dedicação, não há desafio que não possamos superar”, destacou.

Para o chefe da Divisão de Informação e Comunicação Social, Júnior Rodrigues, a reunião foi fundamental para alinhar as metas do próximo ano e fortalecer o espírito de equipe: “Foi um momento muito produtivo, em que pudemos compartilhar experiências e sugerir melhorias. Saber que nossas ideias são ouvidas e que há um compromisso real com a valorização da equipe nos motiva ainda mais a oferecer um atendimento de excelência ao cidadão”.

Visualizações: 21