On pede calma à medida que a violência explode no Sudão do Sul | Notícias

A luta supostamente eclodiu em Nasir, no Estado do Alto Nilo, nos dias 14 e 15 de fevereiro, diz a missão da ONU no Sudão do Sul.

As Nações Unidas pediram calma, pois relataram confrontos mortais no Sudão do Sul mataram civis e feriram um patente da paz.

A luta eclodiu entre as Forças de Defesa Popular do Sudão do Sul (SSPSF) e “Juventude Armada” em Nasir, no Estado do Nilo Alto – que faz fronteira com o Sudão – em 14 e 15 de fevereiro, disse a missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) em comunicado na segunda -feira .

A nação rica em petróleo, mas empobrecida, que alcançou a independência apenas em 2011, é atormentada pela instabilidade com confrontos frequentes e lutas políticas.

A ONU não identificou os grupos armados que entraram em conflito com o SSPSF, uma força militar nacional liderada pela presidente Salva Kiir, chefe do governo da unidade do país.

O comunicado dizia que alguns combatentes usaram “armas pesadas que, supostamente, resultaram em mortes e ferimentos a civis e ao pessoal armado”.

Não deu detalhes sobre o número de pessoas prejudicadas, mas acrescentou que um Keeper da ONU em uma patrulha programada foi ferida durante o bombardeio de argamassa.

Nicholas Haysom, representante especial do secretário-geral da ONU e chefe da UNMISS, pediu um fim imediato à violência.

“Peço todos os envolvidos que demonstrem restrições e restaurar imediatamente a calma. Também condeno fortemente qualquer violência contra nossas forças de paz e reitero que tais ações constituem uma violação do direito internacional ”, disse Haysom.

A declaração da ONU também alertou sobre “tensões persistentes” no estado de Equatoria Ocidental – do outro lado do país – entre “forças organizadas”. Não deu mais detalhes.

Haysom disse que a situação em ambos os locais enfatizou a necessidade de implantação total das forças armadas unificadas do Sudão do Sul.

O país suportou um cruel Guerra Civil de cinco anos Entre Kiir e seu amargo rival, o vice -presidente Riek Machar. Um acordo de paz de 2018 exigia a unificação das forças armadas antes das eleições repetidamente atrasadas.

A UNMISS disse que a unificação do exército ainda não foi alcançada.