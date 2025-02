ONU diz Israel que viola o Líbano Ceasefire Deal – DW – 18/02/2025

Orgulho, direitos de se gabar e um US $ 2,24M O cheque do vencedor estará em jogo quando as oito principais equipes internacionais de um dia do mundo se encontrarem no Troféu dos Campeões da ICC 2025 No Paquistão, a partir de quarta -feira.

O Paquistão ganhou o última edição Em 2017, derrotar a Índia na final no Oval na Inglaterra. Desta vez, o Paquistão procurará celebrar o retornar de um grande evento da ICC para o seu país após 29 anos, vencendo a coroa em frente a uma adorna multidão em casa.

Enquanto isso, o T20 World Champions India terá de olho em vingar que a devastadora derrota de 180 corridas para o Paquistão há oito anos e está de olho em um segundo título sucessivo do ICC em dois anos.

Modesto Nova Zelândia contará a si mesmos entre os candidatos após sua impressionante vitória na série de tri-nação hospedada no Paquistão, que também incluiu a África do Sul.

Perda da Austrália de seu capitão talismânico Pat Cumminsassim como Mitchell Starc, Josh Hazlewood e Mitchell Marsh, os viram cair em desordem e fora de disputa pelo título.

Aqui está uma olhada nos três favoritos para a vitória no Troféu dos Campeões da ICC:

Índia

Melhor resultado: Campeões (2002, 2013)

Ranking ODI: 1

Jogadores para assistir: Shubman Gill, Kuldeep Yadav, Hardik Pandya

A Copa do Mundo de 50 anos, em 2023, estava programada para ser a glória da Índia em casa, até que a Austrália virou as mesas na nação anfitriã invicta e saiu com o título em 19 de novembro de 2023.

Os homens de Rohit Sharma deixaram de lado a perda final, se reagruparam e, apenas sete meses depois, foram coroados campeões mundiais do T20.

No ano passado, a Índia esteve em forma cintilante em críquete limitado, conseguindo separar suas performances sombrias de testes para continuar dominando as equipes adversárias nos formatos T20 e ODI.

Sua recente drubbing por 3 a 0 da Inglaterra em uma série ODI em casa, bem como a prolífica forma de pontuação de batedores de primeira ordem, Shubman Gill, faz da Índia os principais candidatos ao título do Troféu dos Campeões. O boliche astuto de Kuldeep Yadav e o sempre confiável de Hardik Pandya faz com que os dois campeões fizessem o time a derrotar no torneio de oito equipes repletos de estrelas.

Paquistão

Melhor resultado: Campeões (2017)

Ranking ODI: 3

Jogadores para assistir: Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Fakhar Zaman

O interminável montanha-russa do Paquistão Cricket, do RollerCaaster de saques de treinador e capitão, perdas embaraçosas e vitórias inexplicáveis ​​fazem com que as previsões sobre seu desempenho pareçam tolas. No entanto, os homens em Green gostarão da oportunidade de conquistar seu primeiro título da ICC em casa e proporcionará alguma pausa aos seus fãs fiéis.

O Paquistão venceu suas últimas três séries ODI bilaterais fora de casa, incluindo um triunfo por 2-1 sobre os campeões mundiais da Austrália e uma trouxação por 3 a 0 de um formidável time da África do Sul.

A equipe de Mohammad Rizwan possui uma variedade de jogadores vencedores, incluindo a estrela Bather Babar Azam, o jogador rápido Shaheen Shah Afridi e o herói de sua corrida de 2017, Fakhar Zaman. Se os três jogadores encontrarem sua melhor forma na frente de uma multidão caseira apaixonada e privada de críquete, o Paquistão terá mais do que a chance de um perfurador de reter o título que ganhou oito anos atrás.

Nova Zelândia

Melhor resultado: Campeões (2000)

Ranking ODI: 4

Jogadores para assistir: Kane Williamson, Matt Henry, Mitchell Santner

A Nova Zelândia se encontrou nos estágios nocauteados de todos, exceto nos últimos cinco Copas do Mundo de Overs Limited, mas ainda não aproveitaram ao máximo suas chances.

Os Blackcaps não venceram um torneio da ICC desde a edição de 2000 do Troféu dos Campeões, mas sob a liderança astuciosa do poltronegado Mitchell Santner e o retorno à forma do ex-capitão Kane Williamson, Nova Zelândia estará confiante em transformar a maré desta vez .

Eles entram no torneio por trás de uma confortável vitória na série de tri-nação no Paquistão. Seus melhores batedores redescobriram a forma de pontuação de corrida e seus jogadores de ritmo conseguiram esgueirar-se em postigos na hora certa.

Os padrões de fitness e campo da Nova Zelândia serão uma vantagem adicional quando eles enfrentarem os principais times do sul da Ásia no torneio.