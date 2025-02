Os candidatos surgem em economia, Ucrânia, Vance – DW – 17/02/2025

O exército israelense forçou o homem idoso a explorar edifícios com um cordão explosivo amarrado no pescoço, antes de ser morto a tiros junto com sua esposa.

Os militares israelenses forçaram um homem palestino de 80 anos a atuar como um escudo humano em Gaza, amarrando um cordão explosivo em volta do pescoço e ameaçando ter a cabeça explodida, uma investigação da saída israelense O lugar mais quente do inferno encontrou .

Um oficial sênior da Brigada Nahal do Exército amarrou o cordão explosivo ao redor do pescoço do homem antes de receber casas de explorar. Depois de oito horas, os soldados ordenaram que o homem fugisse com sua esposa de sua casa no bairro de Zeitoun, em May, disse a revista +972, que relatou a peça em parceria com o lugar mais quente do inferno.

Mas quando outro batalhão israelense avistou o casal de idosos na rua, eles foram mortos a tiros no local, de acordo com soldados israelenses presentes no local.

Os soldados israelenses encontraram inicialmente o casal em sua casa. Eles disseram aos soldados de língua árabe que não conseguiram fugir para o sul de Gaza devido a dificuldades de mobilidade.

Mas mesmo em sua condição, os soldados forçaram o garoto sem nome de 80 anos a caminhar à frente deles com sua bengala, enquanto sua esposa era detida em sua casa.

Um soldado disse à investigação que o comandante havia decidido usar o casal palestino como “mosquitos”, referindo -se a um procedimento em que os civis palestinos do Exército Israel servem como escudos humanos para proteger as forças israelenses de serem baleadas ou explodidas.

“Ele entrou em cada casa diante de nós para que, se houvesse (explosivos) ou um militante por dentro, ele (pegasse o golpe) em vez de nós”, disse um soldado.

“Foi -lhe dito que, se ele fizesse algo errado ou não seguisse ordens, o soldado atrás dele puxaria o cordão e sua cabeça ficaria arrancada de seu corpo.”

O homem foi forçado a atuar como um escudo humano por oito horas, antes de ser ordenado, junto com sua esposa, a caminhar em direção à chamada “zona humanitária” no sul de Gaza.

Mas os soldados não se importaram em contar divisões israelenses nas proximidades que o casal passaria pela área, de acordo com os testemunhos.

“Após 100 metros, o outro batalhão os viu e atirou imediatamente neles”, disse um soldado. “Eles morreram assim, na rua.”

A Al Jazeera entrou em contato com o exército israelense para comentar o incidente relatado.

O uso das forças israelenses de civis palestinos como escudos humanos foi amplamente relatado, sobre, Apesar de ser proibido sob o direito internacional.

Em agosto, o Daily Haaretz israelense publicou uma exposição reveladora de que as tropas israelenses haviam seqüestrado civis palestinos, vestiam -os em uniformes militares, prendiam câmeras a seus corpos e os enviou para túneis subterrâneos, bem como edifícios, a fim de proteger as tropas israelenses.

“(Eu é difícil reconhecê -los. Eles geralmente estão usando uniformes israelenses do exército, muitos deles têm 20 anos e estão sempre com soldados israelenses de várias fileiras ”, disse o artigo de Haaretz. Mas se você olhar mais de perto, “você vê que a maioria deles está usando tênis, não botas do exército. E suas mãos são algemadas nas costas e seus rostos estão cheios de medo ”.

Na Cisjordânia ocupada em junho, as forças israelenses amarraram um homem palestino ferido ao capô de seu jipe ​​militar, em um Uso aparente de um escudo humano.

Francesca Albanese, Relator Especial das Nações Unidas para o território palestino ocupado, criticou o incidente, chamando -o de “proteção humana em ação”.

E em janeiro de 2024, o proprietário da loja palestina Bahaa El-Din Abu Ras, 36, recontado Como os soldados israelenses o usaram como escudo humano por quase duas horas em Dura, na Cisjordânia ocupada.

“Tantas perguntas passaram pela minha mente: vou voltar para minha família? Vou ser baleado ou uma pedra me atingiria? Serei preso por esses soldados por qualquer motivo? Quando ou como posso ser lançado, no meio desta zona de guerra? ” Abu Ras disse. “Passei cerca de uma hora e meia assim, não tenho certeza de quando seria morto e se jamais descansaria novamente.”