Os drones russos deixam Odesa sem energia – DW – 19/02/2025

Apenas 90 dos 157 animais marinhos encalhados parecem ainda estar vivos à medida que as equipes de resgate correm contra o relógio para salvá -los.

Mais de 150 baleias assassinas falsas estão presas em uma praia no estado da Tasmânia, com equipes de resgate agora lutando para salvar os que ainda estão vivos, disseram autoridades do meio ambiente australiano.

O Departamento de Recursos Naturais e o Meio Ambiente disse em comunicado na quarta -feira que os especialistas marinhos estão no local da praia em massa perto do rio Arthur, na costa noroeste da Tasmânia, a cerca de 400 km (250 milhas) da capital do estado, Hobart.

“Eles ficaram presos agora, estimamos, de 24 a 48 horas”, disse Brendon Clark, oficial de ligação do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia.

Falando em uma entrevista coletiva, Clark disse que, das 157 baleias assassinas encalhadas, apenas 90 pareciam ainda estar vivas. As autoridades ainda precisam determinar se alguma das baleias pode ser re-flutuada, acrescentou.

“Tentar reencaminhar os animais diretamente de volta a esse surf seria um desafio e, é claro, isso também apresentaria alguns riscos de segurança enormes para nossa equipe e pessoal”, disse Clark.

Ele explicou que a inacessibilidade da praia, as condições do oceano e os desafios em torno de obter equipamentos especializados para a praia remota estavam complicando a resposta de resgate.

“Agora temos nossos especialistas no local que estão fazendo … tudo o que pode para determinar qual metodologia será implementada para tentar encontrar uma resposta adequada e humana a esse incidente muito desafiador em particular”, disse Clark.

Jocelyn Flint, moradora local, disse que seu filho descobriu as baleias encalhadas por volta da meia -noite de terça -feira, informa a agência de notícias da Associated Press.

“A água estava subindo e eles estavam se debatendo. Eles estão morrendo, afundaram na areia ”, disse Flint.

“Existem bebês. Up um fim, há muitos grandes. É triste ”, acrescentou.

As baleias assassinas falsas são uma espécie ameaçada de extinção de golfinhos oceânicos que se assemelham às baleias assassinas na aparência. Eles podem crescer até 6,1 metros de comprimento e pesar de 500 kg (cerca de 1.100 libras) a 3 toneladas métricas (cerca de 6.600 libras).

Clark disse que o incidente foi a primeira escravidão das espécies na Tasmânia desde 1974, quando um grupo de mais de 160 pousou em uma praia perto de Stanley, na costa noroeste da ilha.

Clark se recusou a especular sobre o motivo pelo qual o último pod poderia ter preso, mas ele disse que as carcaças seriam examinadas quanto a pistas.

Existem várias coisas que podem fazer com que as baleias fiquem encalhadas, incluindo desorientação, doença, velhice, lesão, fuga de predadores e clima severo.

O Departamento de Meio Ambiente do Estado alertou em uma declaração de que “todas as baleias são espécies protegidas, mesmo uma vez falecidas, e é uma ofensa interferir com uma carcaça”.