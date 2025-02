Os EUA e Israel terão sucesso na limpeza étnica de Gaza? | Conflito Israel-Palestino

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que pretende conversar sobre “paz na Ucrânia” com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma possível reunião em Riad, na Arábia Saudita. O encontro dos dois líderes pode produzir alguns resultados – ou provar um fracasso total, assim como seu cume Em Helsinque em 2018.

Mas o que importa é que a bomba de Trump de um anúncio sobrecarregou uma conversa na Europa sobre o que fazer com um aliado cada vez mais confiável. O fato de um presidente americano poder contemplar, muito menos afetar, uma grande barganha geopolítica na Europa sobre as cabeças dos europeus enviou arrepios nos espinhos de muitos, assim como a perspectiva de ser deixada sozinha para lidar com uma Rússia hostil e agressiva.

Discussões sobre como responder a essa situação parecem ter se dividido em duas linhas de pensamento.

Um postula que a única opção realista é abraçar os Estados Unidos cada vez mais com a esperança de que a retirada estratégica nunca ocorra. Isso implica ignorar as travessuras retóricas de Trump e, se necessário, cambaleando ao seu ego do tamanho da Sibéria e atendendo a algumas das demandas que ele faz.

Para agradar o presidente dos EUA, alguns sugeriram reduzir tarifas em carros feitos nos EUA ou comprar volumes maiores de gás natural liquefeito de todo o Atlântico. Todos concordam que os estados europeus devem gastar mais em defesa, especialmente em armas feitas nos EUA. Há vontade de fazê -lo, especialmente no flanco oriental da União Europeia; A Polônia, a República Tcheca e a Romênia já se juntaram à fila para adquirir o F-35, um jato de combate de última geração do fabricante de defesa dos EUA Lockheed Martin.

A Ucrânia também é um membro orgulhoso deste grupo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy começou a cortejar Trump bem antes de vencer a eleição dos EUA em novembro. Parece que seu argumento concede aos EUA o acesso aos minerais críticos da Ucrânia apelou ao contingente “Make America Great Again” (MAGA) e ao próprio presidente dos EUA.

Com certeza, Zelenskyy não recebeu um heads-up sobre o chamado do presidente dos EUA com Putin. O senso de traição é real. Na Conferência de Segurança de Munique, no início desta semana, o presidente ucraniano pediu a unidade européia em uma clara repreensão do discurso divisivo proferido pelo vice -presidente de Trump, JD Vance.

No entanto, Zelenskyy continuará pressionando o notoriamente Trump Mercurial, bem como os republicanos da velha escola no governo dos EUA, como o secretário de Estado Marco Rubio e o consultor de segurança nacional Mike Waltz, a fim de moldar a posição dos EUA. Em Munique, o presidente ucraniano se reuniu com um grupo de senadores republicanos, incluindo Lindsey Graham, que pediu o apoio dos EUA ao exército ucraniano.

A multidão do Kremlin e Maga parece acreditar que os ucranianos têm pouca ou nenhuma agência. Mas três anos de guerra mostram o contrário. Para que um cessar -fogo funcione, a Ucrânia precisaria comprar e estar presente na mesa – um ponto que Zelenskyy ficou bem claro em Munique.

Dito isto, é bastante improvável que Trump acomodasse Kyiv. A redução do suporte é uma direção política que ele abraça e seu eleitorado está indo junto com ele.

É por isso que existe uma segunda linha de pensamento na Europa que exige acabar com a dependência européia dos EUA. Um defensor de longa data dessa posição é o presidente francês Emmanuel Macron. Em uma entrevista recente ao Financial Times, Macron renovou os pedidos de autonomia estratégica em domínios críticos, como defesa e tecnologia. A cúpula da IA ​​em Paris, no início deste mês, juntamente com a determinação da UE de apresentar forte resistência em uma futura guerra tarifária com os EUA, indica que há impulso nessa direção.

Macron também foi o primeiro líder europeu a flutuar a idéia de enviar tropas européias para a Ucrânia. Embora ele não acredite que os membros da UE e o Reino Unido sejam capazes de despachar até 200.000, um número mencionado por Zelenskyy, a opção, no que diz respeito à França, está em cima da mesa.

Macron vê a iniciativa de Trump como uma oportunidade para os europeus “se meter” e se tornarem um garantidor de segurança. Assim, a Ucrânia pode se tornar o caminho da Europa para a relevância global.

Certamente, essa visão tem muitas fraquezas em potencial. Macron é vulnerável internamente e quem o sucederá no Palácio Elysee é uma pergunta pendente. A Alemanha, provavelmente governada pela União Democrática Cristã Central-Right (CDU) após as eleições de 23 de fevereiro, não é tão hawkish. O desafio populista para a superpotência da Europa também pode jogar areia nas rodas.

Os militares europeus não têm capacidade e são excessivamente os EUA. Os orçamentos também são tensos, aumentando o dilema clássico de armas-vs-butter. O freio de dívida da Alemanha, que a CDU aparentemente reluta em revisitar, não torna as coisas melhores. Além disso, adicionando-se à mistura preocupações de longo prazo que têm a ver com crescimento de produtividade, inovação e desenvolvimento tecnológico que foram destacados em um relatório de setembro pelo ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi. Tudo o que deve expectativas sóbrias de que a Europa pudesse jogar na mesma liga que os EUA e a China.

Enquanto a UE luta para emergir como uma superpotência no cenário mundial, sua dependência dos EUA é insustentável. A política “America First” de Trump continuará inevitavelmente a cutucar os europeus cada vez mais na direção preferida de Macron. O argumento do alcance dos EUA a Putin é que as antigas regras e convenções que regem as relações transatlânticas não se sustentam.

Mesmo para os crentes obstinados em um vínculo com os EUA, a cobertura – uma versão mais humilde da autonomia estratégica, essencialmente – tornou -se a única opção viável a longo prazo.

Em vez de se divorciar e dissolução da OTAN, a cobertura implica recuar e condicionar o comportamento dos EUA o máximo possível. Ou simplesmente buscar uma política independente sem considerar o que Washington pode pensar em questões como China, comércio ou regulamentos do setor de tecnologia.

É provável que vejamos cada vez mais disso, mesmo além do mandato de Trump.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a postura editorial da Al Jazeera.