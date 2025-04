Os EUA permanecem de longe o melhor mercado para exportadores alemães – DW – 14/04/2025

Os EUA são de longe o maior mercado em todo o mundo para produtos alemães, representando cerca de 10,4% do total de exportações do país em 2024, Alemanha’s Escritório de Estatística Federal disse na segunda -feira.

O escritório, conhecido por seu nome abreviado Destatis, disse Alemanha Exportou € 161,3 bilhões (US $ 183,66 bilhões) em mercadorias para os EUA no ano passado, o nível mais alto em 22 anos.

Os EUA, em particular, são um mercado estrangeiro importante para produtos farmacêuticos alemães, com 23,8% das exportações farmacêuticas alemãs, no valor de cerca de 27 bilhões de euros, indo para lá em 2024.

Os EUA também são um grande mercado para máquinas alemãs, incluindo dispositivos médicos e tecnologias de aviação e carros.

“Para bens de exportação individuais, as relações comerciais com os Estados Unidos estão ainda mais próximas”, disse Destatis.

Ele apontou, por exemplo, que 34,4% dos produtos imunológicos exportados da Alemanha no ano passado, como anti -soros, vacinas e sangue, acabaram nos EUA. Além disso, cerca de 25,6% dos motores exportados e turbinas a gás foram para lá.

A Alemanha, enquanto isso, importou € 91,5 bilhões em mercadorias dos EUA no ano passado, resultando em um Excedente comercial de € 69,8 bilhões.

“A Alemanha importa um volume relevante de suas importações dos EUA em muitas áreas, embora os Estados Unidos sejam apenas o terceiro maior país de fornecedores para as importações alemãs em geral, depois da China e da Holanda”, disse Destatis.

Tarifas apresentam desafios para os laços comerciais dos EUA-Alemanha

Enquanto as relações comerciais entre os EUA e a Alemanha permanecem robustas, Políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump causaram significativos incerteza e risco Posando desafios para o comércio e os vínculos de investimento.

A Alemanha, como a maior parte do mundo, está enfrentando uma tarifa de 10% em suas exportações para os Estados Unidos. E uma taxa adicional de 20% ainda está aparecendo, apesar de Trump conceder um alívio de 90 dias na semana passada.

As tarifas chegam em um momento em que A maior economia da Europa já está lutando com a falta de crescimento, com economistas prevendo o turbulência comercial poderia colocá -lo no caminho certo para um terceiro ano de recessão.

“Tarifas sobre exportações alemãs para os setores de acertos nos EUA, como a indústria farmacêutica e a tecnologia médica, a construção de veículos e a engenharia mecânica, particularmente difícil”, alertou Destatis.

“Os Estados Unidos são o mercado de vendas mais importante para muitos bens de exportação desses setores”.

Editado por: Zac Crellin